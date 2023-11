maandag 20 november 2023 om 12:12

De ‘groene oase’ middenin het stadscentrum van Kortrijk maakt de Urban Cross uniek

Een cross middenin het stadscentrum: hoe vaak kom je zoiets tegen tijdens de veldritwinter? De CAPS Urban Cross maakte er haar eigen brand van, en inmiddels is de Kortrijkse stadscross een vaste waarde op de kalender. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Het waren de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne en zijn schepen van Sport Arne Vandendriessche die al een poosje vragende partij waren om een topcross naar de Groeningestad te halen. “Maar daarvoor moest er uiteraard een plekje op de reeds overvolle kalender vrijkomen”, vertelde Christophe Impens van het organiserende Golazo daar destijds over. “Dat was in 2019 het geval en we kregen toestemming van de UCI en Belgian Cycling om Kortrijk in te passen.”

Eenmaal het plaatsje op de kalender verzekerd, werd gezocht naar een geschikte locatie. In eerste instantie werd geopteerd voor een omloop in de deelgemeente Bellegem, maar uiteindelijk kwam parcoursbouwer Erwin Vervecken terecht in het Koning Albertpark, middenin het Kortrijkse stadscentrum: “Een groene oase die we letterlijk ontdekt hebben via Google Earth”, zei hij daar destijds over.

Zowel in Kortrijk als bij Golazo pakken ze graag uit met dat unieke, onderscheidend karakter dat een stadscross heeft. Mede daarom twijfelde men niet om de Urban Cross meteen in de X2O Badkamers Trofee te droppen.

De eerste editie werd gewonnen door Mathieu van der Poel bij de mannen en Lucinda Brand bij de vrouwen. Toen gold de Urban Cross als de derde manche van de DVV Trofee, na de Koppenbergcross en de Flandriencross (Hamme). In 2020 terug verschoof de Flandriencross naar januari, sindsdien is Kortrijk de tweede manche van het regelmatigheidscriterium.

Na die eerste editie bleek het geen gemakkelijke opdracht om nog iemand van de Grote Drie aan het vertrek te krijgen, want de Urban Cross ligt een eindje voor de kerstperiode. Ook al was hoofdsponsor CAPS lang een persoonlijke partner van Wout van Aert, toch kwam Kortrijk planninggewijs vaak wat te vroeg. In 2022 hadden de organisatoren echter geluk: wereldkampioenen Tom Pidcock en Marianne Vos kwamen de benen testen in Kortrijk, en mochten ook allebei juichen.

Laatste winnaars Kortrijk

Mannen

2022: Tom Pidcock

2021: Toon Aerts

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2022: Marianne Vos

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Lucinda Brand

In seizoen 2023-2024 staat de Urban Cross in Kortrijk gepland op zaterdag 25 november.