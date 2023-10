Zeger Schaeken • maandag 30 oktober 2023 om 07:45

Voorbeschouwing: X2O Trofee Koppenbergcross 2023 – Wie trekt met een extra goed gevoel naar het EK?

Woensdag is het weer zover, de Koppenbergcross. Een van de meest kenmerkende wedstrijden van het veldritseizoen. Elk rondje moeten de crossers de Koppenberg beklimmen, wat elk jaar zorgt voor spektakel. We zoeken naar opvolgers van Fem van Empel en Lars van der Haar. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Koppenbergcross

Mannen

2022: Lars van der Haar

2021: Eli Iserbyt

2020: Eli Iserbyt

2019: Eli Iserbyt

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2015: Wout van Aert

2014: Wout van Aert

2013: Tom Meeusen

Vrouwen

2022: Fem van Empel

2021: Clara Honsinger

2020: Annemarie Worst

2019: Yara Kastelijn

2018: Kim Van De Steene

2017: Helen Wyman

2016: Jolien Verschueren

2015: Jolien Verschueren

2014: Sophie de Boer

2013: Helen Wyman

Vorig jaar



Uitslag mannen – Koppenbergcross in Oudenaarde

1. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) in 1u3m30s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 5s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 11s

4. Jens Adams (Chocovit Cycling) op 34s

5. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 1m1s



Uitslag vrouwen – Koppenbergcross in Oudenaarde

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 45m19s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 52s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 1m14s

4. Clara Honsinger (Cannondale Cyclocrossworld) op 2m4s

5. Marie Schreiber (Tormans CX) op 2m44s

Parcours

In 2016 werd de omloop in Melden voor het laatst grondig aangepast. Omdat de weide aan de linkerzijde van de Koppenberg niet meer gebruikt mocht worden (een geldkwestie), werd een nieuw parcours uitgetekend aan de rechterzijde van de helling. Ook nieuw was de aankomst op de top van de helling, in plaats van op het vlakke beneden.

Dit jaar is er een kleine aanpassing doorgevoerd. De lange lus (linksonder op het kaartje) is weggehaald en in de plaats daarvan ligt de nadruk wat meer op de afdalingen. Die zullen in principe iets technischer zijn dan vorig jaar.

De start wordt gegeven aan de voet van de Koppenberg en pas na een eerste passage voorbij de finish duiken de renners en rensters rechts het veld in om – na de eerste passage door de dubbele materiaalpost – nog een extra stukje te klimmen tot de top (rechtsonder op de afbeelding).

Daarna begint de afdaling, uiteraard een paar keer onderbroken. Net als de voorbije edities zal de Koppenberg zelf opnieuw de scherprechter zijn. Op de website van de Koppenbergcross wordt er een mooie samenvatting van het parcours gegeven. “Lastige hellingen en spectaculaire afdalingen volgen elkaar in sneltempo op, met hier en daar een stukje recuperatie.”

“Overzichtelijk voor de supporters én een waarborg op een indrukwekkend wedstrijdverloop. Hét pronkstuk van de vernieuwde Koppenbergcross blijft uiteraard de kasseiklim richting finish, bovenop het steilste stuk van de beruchte Bult van Melden.”

Programma en info

Programma woensdag 1 november 2023

10.40 uur: Junioren mannen

11.50 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

14.00 uur: Elite mannen

15.20 uur: Beloften mannen

Locatie

Rotelenberg, Melden – Oudenaarde

Publieksinformatie

Tickets kosten €15 in voorverkoop. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers (wordt later toegevoegd)

Favorieten mannen

De winnaar van vorig jaar, Lars van der Haar, heeft dit seizoen weer een doel gemaakt van de Koppenbergcross. Bij aanvang van het seizoen vertelde de Nederlander van Baloise Trek Lions dat hij er opnieuw wilde winnen. Het parcours past ook bij de vaardigheden van Van der Haar, die goed kan klimmen. Waar andere renners misschien al bezig zijn met het EK, zal de Nederlandse kampioen meer dan klaar zijn. In Maasmechelen toonde Van der Haar zijn goede vorm nog een keer.

Eli Iserbyt is een van die renners die misschien al meer met de gedachten in Pontchâteau zal zijn. Het is al mooi dat Iserbyt aan de start zal staan, want even leek zelfs dat niet te gebeuren. De West-Vlaming zat namelijk zeer lang met de X2O Trofee aan tafel over een contract. Eind vorige week kwam dat contract er dan toch. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal ziet de Koppenbergcross als een halve thuiswedstrijd, dus zal toch gemotiveerd zijn. “Voor mij is het een mini-kampioenschap. Ik rijd er supergraag”, liet Iserbyt voor onze camera optekenen. Hij won er overigens al drie keer.

Samen met Michael Vanthourenhout zal Iserbyt het ploegenspel kunnen spelen. Dat probeerden ze vorig jaar ook te doen, maar Van der Haar was simpelweg te sterk. Vanthourenhout heeft tot nu toe wel nog wat moeite met het nieuwe veldritseizoen. Hij leek er in Ruddervoorde definitief door te komen, maar in Maasmechelen ging het toch weer niet. Vanthourenhout stapte af.

Thibau Nys is natuurlijk wel meteen goed aan het seizoen begonnen. Nys nam afgelopen weekend wat rust door de cross van zaterdag over te slaan. Op zondag leek hij op weg te zijn naar de derde plaats in Maasmechelen, maar een late val strooide roet in het eten. De cross in Oudenaarde ligt hem wel, want vorig jaar zagen we de jonge renner van Baloise Trek Lions een tijdje mee koers maken. Wat kan hij nu?

Iemand om naar uit te kijken woensdag is Cameron Mason. De nieuwe kopman van Cyclocross Reds gooide hoge ogen in Overijse, zijn eerste cross van het seizoen. Ook in Ruddervoorde (waar hij door een lekke band geen goede uitslag reed) en Maasmechelen was hij goed. Op de Koppenberg krijgt de Britse kampioen een parcours op maat. Mason zal er zijn vermogens kunnen laten zien.

Ook Pim Ronhaar zal woensdag in actie komen. Ronhaar kan net zoals Mason zijn grote motor laten zien. Nog een aantal jonge gasten waar we iets van kunnen verwachten zijn Toon Vandebosch en Joran Wyseure, beide actief bij Crelan-Corendon. Wyseure was vorig jaar op weg om de Koppenbergcross bij de beloften te winnen, maar werd in extremis nog ingehaald door de ontketende Victor Van De Putte. En wat met Lander Loockx? Is hij opnieuw fit?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Lars van der Haar, Thibau Nys

* Michael Vanthourenhout, Pim Ronhaar, Cameron Mason

De deelnemerslijst van de Koppenbergcross is op dit moment nog niet definitief. Er worden later dus nog enkele wijzigingen doorgevoerd aan deze voorbeschouwing.

Favorieten vrouwen

Fem van Empel is er ook woensdag weer bij. De wereldkampioene is verschroeiend begonnen aan het seizoen en lijkt op dit moment niet te stoppen. Dat zal woensdag ook moeilijk zijn, want op de Koppenberg wint altijd de beste crosser. Vorig jaar imponeerde de Nederlandse nog op de bult van Melden, toen won ze met een kleine minuut voorsprong op Denise Betsema.

De grootste tegenstand zal wellicht moeten komen van de vrouwen van Cyclocross Reds. Zowel Annemarie Worst als Aniek van Alphen staan namelijk aan de start van de eerste manche van de X2O Trofee. Worst, die afgelopen zomer moest herstellen van een knie-operatie, is steeds beter aan het worden en lijkt weer een vaste waarde op het podium te worden.

Haar ploeggenote Van Alphen is de regelmaat zelve. Ze reed dit seizoen al heel wat crossen en viel nog nooit naast de top-5. De 24-jarige Nederlandse heeft vertrouwen opgedaan in Maasmechelen en kan op de Koppenberg een gooi doen naar het podium.

Andere namen om naar uit te kijken, zijn die van Sara Casasola (FAS Airport Services – Guerciotti), Sanne Cant (Crelan-Corendon) en Anna Kay(Cyclocross Reds). In dit deelnemersveld moeten zij zeker in staat zijn om top-10 te rijden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Annemarie Worst, Aniek van Alphen

* Sara Casasola, Anna Kay, Sanne Cant

De deelnemerslijst van de Koppenbergcross is op dit moment nog niet definitief. Er worden later dus nog enkele wijzigingen doorgevoerd aan deze voorbeschouwing.

Weer en TV

Het zou woensdag wel eens een spectaculaire editie kunnen worden van de Koppenbergcross. Weeronline voorspelt namelijk 75% kans op neerslag. Verder zal er ook heel wat wind staan, 4 Beaufort, en is het best koud. Dat belooft!

De Koppenbergcross is natuurlijk live te volgen op televisie. Let op, de cross staat al vroeg op het programma (zie programma en info). Sporza, op VRT1, start met hun uitzending om 11.50 uur. Verder is de cross ook te bekijken via Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ . Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids ‘Wielrennen op TV’.