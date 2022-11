Lars van der Haar zegeviert na razendspannende Koppenbergcross

Lars van der Haar heeft een razendspannende editie van de Koppenbergcross op zijn naam geschreven. De Europese kampioen leek na een dure schuiver in de slotronde kansloos voor de overwinning, maar wist met een ultieme remonte de stilvallende Michael Vanthourenhout nog voorbij te snellen.

De Koppenbergcross in Oudenaarde is al jaren een van dé klassiekers op de veldritkalender. De cross is daarnaast de eerste manche van de X2O Badkamers Trofee, een klassement waar tijd de doorslag geeft. De topfavoriet voor de zege op de Koppenberg was Eli Iserbyt. De Belgische crosser won de vorige drie edities van de zware veldrit overtuigend, al was hij in de laatste crossen wel een tikkeltje minder dominant. Op voorhand waren de grootste uitdagers voor Iserbyt zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout en Europees kampioen Lars van der Haar. Laurens Sweeck en Quinten Hermans schitterden dan weer door afwezigheid.

Michael Vanthourenhout trekt door, kwieke Nys maakt indruk

Iserbyt was duidelijk gebrand op een nieuwe zege en kende een zeer scherpe start. De Nederlander Pim Ronhaar kwam na een eerste passage op de Koppenberg als eerste boven, maar werd al vrij snel voorbijgereden door Iserbyt. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal deelde al snel een paar speldenprikjes uit, maar het bleken niet meer dan plaagstoten. Ook Thibau Nys liet zich brutaal van voren zien, maar het was toch wachten op de eerste échte versnelling van een van de kleppers. Die versnelling kwam er in de tweede ronde: Michael Vanthourenhout trok fors door op de flanken van de Koppenberg.

Een attente Nys rook het gevaar en sprong mee, maar ook Iserbyt en Van der Haar wisten de eerste schifting te overleven. Voor de andere koplopers ging het dan weer te snel, maar Pim Ronhaar en Lander Loockx wisten toch al vrij snel weer aan te sluiten. Hierdoor konden we weer spreken van een kopgroep van zes renners, maar vlak voor een nieuwe passage aan de finish gaf Iserbyt er weer een flinke lap op. Van der Haar reageerde als door een wesp gestoken, maar voor Vanthourenhout, Nys, Ronhaar en Loockx bleek dit de versnelling te veel. Iserbyt en Van der Haar reden weg en dit bleek het begin van een fascinerende tweestrijd.

Fascinerende driestrijd

Iserbyt slaagde er met zijn eerste versnelling niet in om Van der Haar van zich af te schudden, maar hield de druk er vol op en wist zo de Europese kampioen tot het uiterste te drijven, met name in de technische afdalingen. Van der Haar bleek echter taai, reed weer langzaam naar het achterwiel van Iserbyt en ‘profiteerde’ vervolgens optimaal van kettingproblemen van de Belg. Iserbyt was zo plots op achtervolgen aangewezen, maar was ook niet van plan om zomaar de handdoek te gooien. Aan het einde van de vierde ronde reden de twee hoofdrolspelers weer wiel aan wiel en was het wachten op een volgende plottwist.

In de vijfde ronde kregen Iserbyt en Van der Haar plots weer het gezelschap van een derde man. Michael Vanthourenhout was inmiddels onder stoom gekomen en wist terug te keren vanuit de achtergrond. Vanthourenhout speelde vervolgens het ploegenspel en trok ten aanval. Van der Haar moest de sportieve kastanjes uit het vuur halen, maar nam zijn verantwoordelijkheid en reed weer richting Vanthourenhout, met Iserbyt in zijn wiel. Van der Haar moest in de laatste twee ronden opboksen tegen een overwicht van Pauwels Sauzen-Bingoal. Een verre van ideale situatie, maar de Nederlander gaf geen krimp.

Van der Haar reageerde in de voorlaatste ronde op versnellingen van zowel Iserbyt en Vanthourenhout en leek zijn moment af te wachten. Vanthourenhout nam in de slotronde het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening, maar Van der Haar leek alles onder controle te hebben. Leek, want na een kleine schuiver moest de Nederlander plots in de achtervolging op Vanthourenhout, die met een kleine voorsprong mocht begonnen aan de laatste lange kasseienklim naar de finish. De Belg leek zegezeker, maar viel nog stil en werd na een finale van Hitchcockiaanse proporties alsnog voorbijgereden door Van der Haar.

X2O Badkamers Trofee 2022-2023

Koppenbergcross – Uitslag mannen

1. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) in 1u03m30s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 5s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 10s

4. Jens Adams (Chocovit Cycling Team) op 34s

5. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 1m01s

6. Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes) op 1m18s

7. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 1m26s

8. Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) op 1m48s

9. Thomas Mein (Hope Factory Racing) op 2m13s

10. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 2m23s