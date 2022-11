Fem van Empel soleert op knappe wijze naar zege in Koppenbergcross

Fem van Empel blijft maar winnen in het veld. De 20-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal bleek dinsdag veruit de sterkste in de Koppenbergcross. De Nederlandse reed in de openingsmanche van de X2O Badkamers Trofee al vroeg weg van haar landgenotes Shirin van Anrooij en Denise Betsema en soleerde vervolgens op knappe wijze naar een nieuwe zege.

De Koppenbergcross in Oudenaarde is al jaren een van dé klassiekers op de veldritkalender. De cross is daarnaast de eerste manche van de X2O Badkamers Trofee, een klassement waar tijd de doorslag geeft. Bij de vrouwen konden we ons verheugen op een sportieve strijd tussen onder meer Fem van Empel, Shirin van Anrooij, Clara Honsinger (de winnares van vorig jaar) en Denise Betsema. De meest opvallende naam op de startlijst was echter zonder enige twijfel Pauline Ferrand-Prévot. De Franse ex-wereldkampioene dook vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer het veld in.

Betsema, Van Anrooij en Van Empel vinden elkaar

Ferrand-Prévot moest echter van de laatste startrij vertrekken en dook dan ook niet als eerste het veld in. Niet voor het eerst dit seizoen was de kopstart voor Marie Schreiber, maar de jonge Luxemburgse werd nog voor de top van de Koppenberg voorbijgesneld door Betsema. Die laatste voelde zich blijkbaar in haar sas op het lastige parcours en schudde dan ook een eerste keer aan de boom: alleen Van Anrooij en Van Empel bleken in staat om te volgen. Schreiber trapte duidelijk op haar adem, maar was niet van plan om zomaar af te geven. Wat verderop waren we getuige van een knappe inhaalrace van Ferrand-Prévot.

De Française kwam na één ronde door in zevende positie, maar keek al wel tegen een achterstand aan van ruim een halve minuut en kreeg niet veel later af te rekenen met kettingproblemen, waardoor ze een podiumplaats wel kon vergeten. In de spits van de koers werd er intussen nog altijd stevig doorgereden, wat funest bleek voor de (winst)kansen van Schreiber. In de tweede ronde besloot Van Empel de koers in handen te nemen. Ze veroverde niet alleen de vijftien bonificatieseconden bij de tussensprint, maar gooide ook Van Anrooij en Betsema overboord. Van Empel was ribbedebie en begon aan een lange solo.

Ontketende Van Empel degradeert de tegenstand

Van Empel leek spelenderwijs verder weg te rijden van de tegenstand. Bij het aansnijden van de derde ronde was het verschil tussen de leidster en achtervolgsters Van Anrooij en Betsema al opgelopen richting de veertig seconden. Amerikaans kampioene Honsinger had zich inmiddels opgewerkt naar positie vier, maar volgde al wel op ruim een minuut van een ontketende Van Empel. Laatstgenoemde viel, ondanks haar jeugdige leeftijd, niet stil in de laatste ronden. Met nog één ronde te gaan volgde Betsema op 48 seconden, op Van Anrooij was het nog eens twaalf seconden langer wachten.

Van Empel bleef in de slotronde gespaard van pech en had alle tijd om haar zevende zege van het nog prille veldritseizoen te vieren. De renster van (nu nog) Pauwels Sauzen-Bingoal deed bovendien al uitstekende zaken met het oog op de eindzege in de X2O Badkamers Trofee. Betsema gaf – als de nummer twee – namelijk vijftig seconden toe, Van Anrooij verloor iets minder dan anderhalve minuut. Honsinger en snelle starter Schreiber maakten de top-5 vol. Ferrand-Prévot eindigde als twaalfde, nadat ze in de slotronde opnieuw te maken kreeg met materiaalpech. Ze reed op dat moment rond in zevende positie.

X2O Badkamers Trofee 2022-2023

Koppenbergcross – Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 45m19s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 52s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 1m14s

4. Clara Honsinger (Cannondale p/b Cyclocrossworld) op 2m04s

5. Marie Schreiber (Tormans Cyclo Cross Team) op 2m44s

6. Aniek van Alphen (777) op 3m10s

7. Isabella Holmgren op 4m36s

8. Kiona Crabbé (Crelan-Fristads) op 4m39s

9. Ava Holmgren op 4m41s

10. Ella Maclean-Howell op 4m43s