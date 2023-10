zondag 29 oktober 2023 om 07:30

De Koppenbergcross heeft zijn legendarische status volledig te danken aan de heilige kasseiklim

De Koppenbergcross in Oudenaarde is een van de meest legendarische crossen van het veldritseizoen. Die epische status is volledig te danken aan de Koppenberg, de bult van Melden. Elk jaar opnieuw wordt er een spannende strijd gestreden op een bijzonder parcours. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Het was in september 1988 dat in Oudenaarde voor het eerst werd gecrost. Nee, nog niet op de Koppenberg in Melden, maar aan ‘Den Doorn’ in Eine, een andere deelgemeente van de Adriaan Brouwerstad. De eerste twee edities werden gewonnen door Rudy Thielemans. Pas ter gelegenheid van de derde editie werd verhuisd naar de Koppenberg. Op de flanken van Vlaanderens meest beruchte helling lag een omloop beschikbaar met internationale allures en een Zwitserse look.

Door een aantal overlijdens in de organisatie namen de Sint-Pietersvrienden begin jaren ’90 echter een break. In de seizoenen ’93-’94 en ’94-’95 stond de cross niet op de kalender. Begin januari 1996 dook de wedstrijd opnieuw op. In eerste instantie bijzonder bescheiden en met een matig gestoffeerd deelnemersveld (B-renner Mario Lammens won de editie van 1996), maar snel zette de Koppenbergcross grote stappen voorwaarts en groeide hij tot een heuse klassieker.

Na vier opeenvolgende organisaties begin januari, verhuisde de wedstrijd in 1999 naar Allerheiligen en de voorbije twintig jaar bleef 1 november de vaste afspraak in Melden. Peter Van den Abeele, recordhouder in de jaren ’90 met drie zeges, werd in het eerste decennium van deze eeuw overvleugeld door Sven Nys, die zich met maar liefst negen overwinningen in elf jaar tot Koning van de Koppenberg kroonde. Die titel draagt Nys nog steeds.

De hegemonie van Sven Nys zorgde er overigens voor dat toppers als Niels Albert, Zdeněk Štybar en Lars Boom uiteindelijk nooit met de felbegeerde kassei naar huis mochten. In 2002 was de Française Laurence Leboucher de allereerste dame op de erelijst. Ook de vrouwen zijn straks aan hun zeventiende editie toe. De Britse Helen Wyman is recordhoudster met vier zeges.

Wat u nog moet weten? Dat de Sint-Pietersvrienden in 2017 de wedstrijd verkochten aan SportIDee, de overkoepelende organisator van de Ethias Cross, dat op zijn beurt dan weer werd overgenomen door Golazo, dat ook de X2O Trofee organiseert. De Koppenbergcross maakt sinds 2002 deel uit van de Gazet van Antwerpen Trofee, die na meerdere naamswijzigingen sinds 2020 jaar geleden als de X2O Badkamers Trofee door het leven gaat. Net als de voorbije jaren is het dit jaar de openingsmanche van het regelmatigheidscriterium.

Laatste tien winnaars Koppenbergcross

Mannen

2022: Lars van der Haar

2021: Eli Iserbyt

2020: Eli Iserbyt

2019: Eli Iserbyt

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2015: Wout van Aert

2014: Wout van Aert

2013: Tom Meeusen

Vrouwen

2022: Fem van Empel

2021: Clara Honsinger

2020: Annemarie Worst

2019: Yara Kastelijn

2018: Kim Van De Steene

2017: Helen Wyman

2016: Jolien Verschueren

2015: Jolien Verschueren

2014: Sophie de Boer

2013: Helen Wyman