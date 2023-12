Youri IJnsen • zaterdag 30 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: X2O Trofee GP Sven Nys – 1 januari is voor iedere crosser Baal-dag

Sinds de eeuwwisseling vergalt de supportersclub van Sven Nys het Oud & Nieuw-feest voor menig crosser. Geen toast met champagne na middernacht, als de mannen en vrouwen veldrijders dat überhaupt halen. Intussen is Golazo organisator van de GP Sven Nys op en rond de Balenberg. Kortom: 1 januari is sedert 2000 – kater of niet – voor iedereen een Baal-dag. WielerFlits blikt vooruit!



Historie

Laatste tien winnaars Baal

Mannen

2023: Eli Iserbyt

2022: Wout van Aert

2021: Mathieu van der Poel

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Toon Aerts

2016: Wout van Aert

2015: Wout van Aert

2014: Sven Nys

Vrouwen

2023: Fem van Empel

2022: Lucinda Brand

2021: Ceylin del Carmen Alvarado

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Jolanda Neff

2018: Katherine Compton

2017: Marianne Vos

2016: Sanne Cant

2015: Kateřina Nash

2014: Katherine Compton

Vorig jaar



X2O Trofee 2022-2023

Uitslag GP Sven Nys Baal, mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u00m35s

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) +11s

3. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) +1m02s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) +1m08s

5. Jens Adams (Chocovit) +1m56s



X2O Trofee 2022-2023

Uitslag GP Sven Nys Baal, vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma) in 50m50s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 2m00s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 2m27s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3m12s

5. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 3m20s

Parcours

De Balenberg is sinds het ontstaan van de GP Sven Nys het decor van het event. Een locatie die veldrijden ademt. Er is niet alleen het permanente crossparcours, waarop de jongste jaren kinderen worden opgeleid, in 2016 werd ook het Sven Nys Cyclingcenter geopend. Het Cyclingcenter is een belevingscentrum, inclusief eetcafé en museum. Voor de volledigheid: het sportsmanagementbedrijf Golazo is sinds 2016 volledig eigenaar van de Balenberg.

Het parcours op de Balenberg is voor 85 procent een natuurlijke omgeving, aldus Nys zelf. De berg wordt tijdens de cross langs alle kanten beklommen en de klei-ondergrond maakt het bij regenweer extra zwaar. Kracht en behendigheid zijn de belangrijkste vereisten om er als renner goed voor de dag te komen. Het parcours van dit jaar is opnieuw een kopie van dat van een jaar geleden; het parcours is sinds 2021 niet aangepast.

Sinds 2016 is de omloop bijna compleet en permanent omheind, wat het circuit een iets meer professionele look geeft. En vier jaar geleden werd een afdaling verfraaid met extra bulten (dirt jumps). Een hindernis die niet bij iedereen even enthousiast werd onthaald. “Daar hebben we inderdaad kritiek op gekregen en daar hebben we ook naar geluisterd”, zegt Nys. “We hebben die passage drie jaar geleden breder gemaakt, waardoor het minder gevaarlijk is, maar wel nog zijn spektakelwaarde behoudt.”

Programma en info

Programma maandag 1 januari 2024

11.00 uur: Junioren mannen

12.15 uur: Beloften U23 mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Balenbergstraatje 11, 3128 Baal (Tremelo)

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €15,00 per stuk via de website van de organisatie. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Favorieten mannen

Rustig het nieuwe jaar beginnen? Vergeet het maar. De GP Sven Nys kan op de eerste dag van 2024 uitpakken met een aantal grote namen. Alle redenen om ’s middags even te wachten met de bezoeken voor nieuwjaarswensen, want we krijgen mogelijk een topduel voorgeschoteld bij de mannen.

Moet gezegd: alleen als Mathieu van der Poel daar oren naar heeft. De 28-jarige Nederlandse wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck is op dit moment onfeilbaar. Hij begon zijn crosscampagne deze winter in Herentals en won er gelijk met overmacht. Dat deed hij vervolgens ook in Mol, Antwerpen, Gavere, Diegem en Loenhout, alle andere vijf wedstrijden die hij tot op heden reed. Het feit dat MVDP zeven keer in Baal reed (twee keer als junior, één keer als U23 en vier keer als prof) en zesmaal won, onderstreept zijn favorietenstatus.

Die ene keer dat hij niet won, werd Van der Poel tweede achter – natuurlijk – Wout van Aert. Dat was exact tien jaar geleden tijdens de enige editie die de eeuwiger rivalen afwerkten bij de beloften. Toch mag ook de trackrecord van de 29-jarige Belg er zijn, want de Visma | Lease a Bike-crosser won intussen ook al drie keer bij de elites. Hij heeft daarom nog één zege nodig om het aantal van Van der Poel te evenaren. Voordeel voor Van Aert: er valt maandag veel regen, waardoor de Balenberg zal veranderen in een modderpoel.

De laatste vier jaar stond Tom Pidcock steeds op het podium – zonder zijn mislukte stunt zou hij vorig jaar gewonnen hebben. De Brit voegde deze cross later aan zijn programma toe. Hierdoor komen op deze Baal-dag de grote drie in actie. Ook van de partij: titelverdediger Eli Iserbyt. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal is naar eigen zeggen in de vorm van zijn leven. Desondanks staat hij niet op hetzelfde niveau als Van der Poel. Wél maakte hij het achtereenvolgens in Heusden-Zolder Van Aert lastig en daags nadien in Diegem deed hij dat bij Pidcock. Waartoe is de kleine Belg maandag in staat?

Er staat voor Iserbyt ook nog prestige op het spel. Hij wil deze winter alle klassementen winnen. Hoewel Baal ons pas halverwege de X2O Trofee brengt, staat Lars van der Haar daar tot op heden aan de leiding. De 31-jarige Nederlandse kampioen van Baloise Trek Lions heeft negen seconden voorsprong op zijn Belgische concurrent; dit klassement gaat namelijk op tijd. Na de decemberstage is Van der Haar qua uitslagen iets teruggevallen. Waar hij daarvoor vrijwel alleen maar podium reed, rijdt hij nu rond plek zes. Aan hem om het tij te keren.

Zijn ploeggenoot Joris Nieuwenhuis maakt sinds half november ook een uitstekende indruk. De 27-jarige Nederlander besloot zich ruim een jaar geleden weer volledig op de cross te storten. Met succes, want de laatste weken wint Nieuwenhuis Wereldbekers en maakt hij het in andere wedstrijden de toppers ook lastig. Als het net als tijdens de Jaarmarktcross in Niel opnieuw heel modderig is en er veel lopen bij is, kan Nieuwenhuis best wel eens de derde podiumplek voor zich opeisen. Vorig jaar deed hij Baal voor het eerst; hij werd zesde.

De kampioenschappen komen er weer aan en dan kun je de klok erop gelijk zetten dat ook Michael Vanthourenhout weer op punt geraakt. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal is al heel het seizoen aan het kwakkelen, maar veroverde wel de Europese titel. De laatste weken zien we hem echter steeds meer van voren. Omgekeerd – of in ieder geval in zijn laatste twee wedstrijden – geldt dat voor Pim Ronhaar. Hij heeft ook geen al te best track record in Baal, maar is grillig genoeg om er in één keer weer te staan.

Tot slot nog een woordje over de zoon van de naamgever van deze cross, Thibau Nys. Er is geen andere crosser ter wereld die dit parcours tot op de diepste boomwortels kent, zoals de zoon van Sven. Al jarenlang traint hij immers op deze omloop. Als junior won hij deze wedstrijd twee keer en bij de beloften ook eenmaal. Hoe brengt hij het er vanaf bij de profs? De knieblessure die hij opliep in Diegem baart hem echter wel zorgen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Wout van Aert, Tom Pidcock

* Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen is het veld een stuk minder indrukwekkend. Een flink aantal grote namen schitteren namelijk door afwezigheid. Zo kunnen Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Kata Blanka Vas, Zoe Bäckstedt, Marie Schreiber allemaal uitslapen op 1 januari. Dat biedt voor veel dames een kans op het podium.

Winnen is een ander verhaal. Wereldkampioene en titelverdedigster Fem van Empel staat namelijk wél aan het vertrek. De kopvrouw van Visma | Lease a Bike staat echter wel met een vraagteken aan de start. Ze blijft last houden van haar knie. Voorlopig is Baal de laatste wedstrijd voor Van Empel, maar gezien de sterkte van het deelnemersveld – of eigenlijk het ontbreken daarvan – is ze aan haar stand verplicht om te winnen. Dat lukte behoudens in Gavere overigens in al haar crossen deze winter.

Haar eigenlijk enig overgebleven forse concurrente is Lucinda Brand. Ze miste haar seizoensstart door een vervelende schouderblessure, maar de 34-jarige renster van Baloise Trek Lions bleek daarna alles behalve versleten. Alleen in Gavere (vierde) miste ze het podium, nadat ze naar eigen zeggen slechte benen had. In de overige tien crossen stond ze op het podium, waarvan ze er drie won: de Wereldbekers van Flamanville en Dublin, en onlangs nog de Zilvermeercross in Mol. Kan Brand Van Empel het vuur aan de schenen leggen?

Waar Vanthourenhout bij de mannen altijd komt bovendrijven zodra er kampioenschappen in de buurt zijn, geldt dat bij de vrouwen voor drievoudig wereldkampioene Sanne Cant. Tot begin december behoorde ze wekelijks toe tot de dames die finishte tussen plek vijf en tien. Maar sinds de Zilvermeercross van eind december, eindigt ze steeds meer van voren. In Antwerpen was er met plek dertien een uitzondering, maar in Loenhout sloeg ze toe Daar won een geëmotioneerde Cant haar eerste UCI-cross van het jaar. Net op tijd.

Voor de overige podiumplekken is het zoeken naar vrouwen die het lastig hebben dit jaar. Denk aan Annemarie Worst, die door fysiek ongemak veel minder dominant is dan de laatste seizoenen. Denise Betsema begon net als Brand met een achterstand aan het seizoen door een aanrijding op training. Daar heeft ze het nog altijd moeilijk mee, maar teammanager Jurgen Mettepenningen ziet wel verbeteringen. Wie wél steeds vaker op de afspraak is, is het 20-jarige Tsjechische toptalent Kristyna Zemanová. Geeft zij haar tweede plek in Loenhout een vervolg?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Sanne Cant

* Kristyna Zemanová, Annemarie Worst, Denise Betsema

Weer en tv

Het belooft op Nieuwjaarsdag een modderige bedoening te zijn in Baal. Zondag en ook maandag regent het flink, ook tijdens de cross ’s middags. Er staat volgens WeerOnline een zuidwestenwind aan kracht vier op de schaal van Beaufort. Het kwik stijgt tot een graad of acht, wat het niet aangenaam maakt om in rond te ploeteren.

X2O Trofee Baal, veldrijden

Live op Sporza, VRT1 (vanaf 13.30 uur)

Live op Eurosport 1 (vanaf 13.30 uur, vrouwen)

Live op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ (vanaf 13.30 uur, vrouwen)

Live op Eurosport 1 (vanaf 14.55 uur, mannen)

Live op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ (vanaf 14.55 uur, mannen)