Ongenaakbare Fem van Empel bezorgt nieuwe werkgever Jumbo-Visma zege in GP Sven Nys

Fem van Empel is het jaar uitstekend begonnen. De Nederlandse, die de voorbije weken niet in actie kwam na een val in de Wereldbeker Val di Sole, won op 1 januari de GP Sven Nys in Baal. In de X2O Trofee-manche was de nieuwe aanwinst van Jumbo-Visma veruit de beste. Ze versloeg Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado.

De GP Sven Nys kon rekenen op de deelname van twee van de drie toptalentes. Puck Pieterse en Shirin van Anrooij sliepen hun roes uit na de jaarwisseling, maar Fem van Empel was er wel weer bij. De Nederlandse renster was hersteld van val in de wereldbekermanche in Val di Sole en stond – voor haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma – aan de start in Baal. Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Aniek van Alphen, Denise Betsema en Zoë Backstedt waren ook present.

Van Empel gevlogen

De beste start was evenwel voor Marion Norbert-Riberolle. Zij dook als eerste het veld in, met Van Empel direct in haar spoor. Ook Alvarado, Brand, Van Alpen en Betsema zaten mee. Daarachter viel al snel een gaatje. Backstedt kon nog aansluiten bij het groepje, maar op dat moment was Van Empel al vertrokken, nadat Alvarado in tweede positie een foutje had gemaakt. Laatstgenoemde nam in de achtervolging wel het initiatief. Na één ronde kwam ze – met Brand praktisch in haar spoor – op veertien seconden door.

In de tweede ronde maakte Alvarado opnieuw de nodige fouten, waardoor ze Brand moest laten gaan. De renster van Baloise Trek Lions was zodoende de eerste achtervolger op Van Empel, maar had na twee ronden al een achterstand van 46 seconden. De Europees kampioene leek op weg naar de zege op dat moment al binnen te hebben. Een ronde later was het al helemaal duidelijk dat er niks aan Van Empel te doen was, want haar voorsprong was op dat moment gegroeid tot een minuut en tien seconden.

Grote verschillen

Kregen we dan wel een spannende strijd voor de overige ereplaatsen? Niet echt, want bij het ingaan van de slotronde lag Brand meer dan een halve minuut voor op Alvarado, die op haar beurt een geruststellende voorsprong had ten opzichte van Denise Betsema en Marion Norbert-Riberolle. In de laatste minuten van de cross veranderde weinig aan die situatie. Brand eindigde dus als tweede, Alvarado kwam als derde over de streep. Van Empel was toen al lang en breed binnen.

X2O Trofee Baal (GP Sven Nys)

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma) in 50m50s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 2m00s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 2m27s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3m12s

5. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 3m20s

6. Clara Honsinger (EF Education-TIBCO-SVB) op 3m36s

7. Aniek van Alpen (777) op 3m42s

8. Zoë Backstedt (EF Education-TIBCO-SVB) op 4m54s