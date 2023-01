Iserbyt begint 2023 met winst in GP Sven Nys, Pidcock verspeelt zege na mislukte stunt

De GP Sven Nys, de derde manche van de X2O Trofee, is gewonnen door Eli Iserbyt. Tom Pidcock leek lang op weg naar de zege, maar viel in de slotronde, toen hij het publiek met een sprong probeerde te vermaken. De Brit eindigde uiteindelijk als derde, achter Vanthourenhout.

In de eindejaarsperiode verdeelden Wout van Aert en Mathieu van der Poel de prijzen in de cross, maar beide tenoren stonden op 1 januari niet aan de start van de GP Sven Nys. Tom Pidcock was bij hun afwezigheid de grote favoriet. Naast Pidcocks nieuwe INEOS Grenadiers-ploeggenoot, Thymen Arensman, stonden ook mannen als Quinten Hermans, Lars van de Haar, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt aan het vertrek.

Die laatste twee, Vanthourenhout en Iserbyt, gingen uitstekend van start. Het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal gaf in de eerste ronde flink gas, waardoor ze zich samen met Tom Pidcock afscheidden van de rest. De Brit zat steeds op een klein gaatje, maar verloor de aansluiting niet. Achter het drietal vooraan ontstond een groepje met Hermans, Thibau Nys, Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis. Geen Van der Haar dus, die na de openingsronde pas als tiende doorkwam. Hij had toen al een achterstand van vijfentwintig seconden.

Pidcock alleen op kop

Het drietal liep vervolgens verder uit op de achtervolgers, maar Pidcock vond het blijkbaar toch niet snel genoeg gaan. De wereldkampioen plaatste een aanval in de tweede ronde. Hij sloeg een flink gat, maar Iserbyt en Vanthourenhout gaven zich niet gelijk gewonnen. Ze bleven in de rondes die volgden de druk erop houden. Toen Pidcock in de vierde ronde een schuivertje maakte, kwamen de twee tot op zo’n vijf seconden.

Dat was echter van korte duur, want aan het einde van de ronde had de Brit de bres uitgebreid tot twaalf tellen. Na een foutje van Vanthourenhout, liep hij nog verder uit. Ondertussen was Van der Haar bezig met een inhaalrace: de Nederlands kampioen schoof op naar plek vier. Toch was het voor de Nederlander geen goede dag wat betreft de X2O Trofee. Hij begon de dag als tweede in dat klassement, op vier seconden van Iserbyt, maar zou veel tijd verliezen.

Mislukte stunt Pidcock

Vooraan bleef de situatie lange tijd hetzelfde. Soms liep Pidcock wat uit op Iserbyt en Vanthourenhout, soms kwamen de twee wat dichterbij, maar continu leek de wereldkampioen alles onder controle te hebben. Tot in de laatste ronde, toen Pidcock de fout inging. Om het publiek te vermaken, maakte hij een sprong op het wasbord. Daarbij schoot hij echter van het parcours af, de hekken in. Vanthourenhout en Iserbyt dichtten het gat op de Brit, die duidelijk van zijn van zijn à propos was.

Het was Iserbyt die profiteerde van de fout van Pidcock. De West-Vlaming ging er alleen vandoor en zou solo naar de zege te rijden. Hoewel hij aanvankelijk nog weerwerk bood, gaf Pidcock de strijd uiteindelijk op. Hij zou derde worden, achter winnaar Iserbyt en diens ploeggenoot Vanthourenhout.

X2O Trofee Baal (GP Sven Nys)

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u00m35s

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 11s

3. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 1m02s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m08s

5. Jens Adams (Chocovit) op 1m56s

6. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 2m01s

7. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) op 2m21s

8. Cameron Mason (Trinity Racing) op 2m29s

9. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 2m55s

10. Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) op 3m35s