Voorbeschouwing: X2O Trofee Brussels University Cyclocross 2023 – Krijgen we nog een verrassende eindwinnaar?

Zondag staat met de Brussels University Cyclocross de allerlaatste manche van de X2O Trofee op het menu. In de Belgische hoofdstad verdedigen Eli Iserbyt en Fem van Empel hun voorsprong in het tijdklassement. Zorgt er iemand nog voor een strijd of krijgen we geen verrassingen meer? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Brussels Universities Cyclocross is een van de jongste telgen in de X2O Trofee. De Belgische hoofdstad dook voor het eerst in 2019 op in het veldrijden. Evenementenbureau Golazo gebruikte daarvoor de licentie van de ter ziele gegane klimcross op en rond het F1-circuit van Spa-Francorchamps. Dat kon, met toestemming van de UCI en de Belgische Wielerbond, op voorwaarde dat de licentie werd gebruikt voor een cross in Wallonië of het Brusselse gewest.

Het was uiteindelijk een docent sportmarketing aan de VUB en ULB die de site op de campus van de Brusselse universiteit aanbeval. “Dat we in Elsene zowel de Franstalige en de Nederlandstalige campus in het parcours inpassen, is daarbij niet onbelangrijk,”, aldus Golazo-CEO Christophe Impens, die zo beide taalgemeenschappen probeert aan te spreken. De VUB en ULB zijn alvast enthousiast met het event. In de aanloop naar de eerste editie was er weliswaar enige vorm van studentenprotest (de veldrit werd toen verreden in volle blokperiode), maar dat ging uiteindelijk om een minderheid en kende geen gevolgen.

Net zoals bijvoorbeeld bij de wegkoers Clásica San Sebastián, krijgen de winnaars en winnaressen van deze cross een hoofddeksel cadeau. In Brussel mogen zij op het podium pronken met – hoe toepasselijk – een universiteitshoedje, die de studenten krijgen als ze afstuderen. Ceylin del Carmen Alvarado won de eerste drie edities bij de vrouwen. Mathieu van der Poel won de eerste twee bij de mannen. In 2021 ging Toon Aerts er met de zege vandoor.

Laatste winnaars Brussels University Cyclocross

Mannen

2022: Michael Vanthourenhout

2021: Toon Aerts

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2022: Denise Betsema

2021: Ceylin del Carmen Alvarado

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

Vorig jaar

Uitslag mannen – X2O Trofee in Brussel

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 59m34s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 24s

3. Jens Adams (Hollebeekhoeve) op 36s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 51s

5. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m16s

Wedstrijdverslag

Uitslag vrouwen – X2O Trofee in Brussel

1. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 44m52s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 28s

3. Manon Bakker (IKO-Crelan) op 1m39s

4. Marion Norbert Riberolle (Starcasino CX) op 2m1s

5. Annemarie Worst (Team 777) op 2m24s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de cross in Brussel is niet veranderd ten opzichte van de vorige jaren. Het is een soort parkcross met een aantal stroken over geaccidenteerd terrein met een paar nijdige, steile en technische hellinkjes.

De start van de Brussels Universities Cyclocross ligt op een weg die de campus opsplitst in de VUB en de ULB. Na het startschot duiken de renners het veld in aan de Franstalige kant. Daar wacht een golvend parcours met veel hoogteverschil. Eerst krijgen de renners een bosstrook voor de wielen geschoven waar ze naar boven en naar beneden moeten lopen. Na een golvende graszone duiken ze via een spectaculaire afdaling richting het parcours op de campus van de VUB.

Een andere publiekstrekker is het amfitheater van de VUB, een groene oase in treden waar de studenten tussen de lessen door even tot rust komen. Hier passeren de renners vier keer: twee keer naar beneden en twee keer naar boven. “Een cruciale strook”, aldus parcoursbouwer Erwin Vervecken. “Op deze trappenpartij kan de beslissing vallen.”

Programma en info

Programma zondag 19 februari 2022

11.00 uur: Junioren mannen

12.10 uur: Beloften mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

Publieksinformatie

Tickets kosten 12 euro en zijn online beschikbaar via voorverkoop op de website van de organisatie. Kinderen tot en met 14 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Tussenstand X2O Trofee mannen

1. Eli Iserbyt

2. Lars van der Haar op 1m19s

3. Michael Vanthourenhout op 9m23s

4. Pim Ronhaar op 10m32s

5. Jens Adams op 11m58s

Tussenstand X2O Trofee vrouwen

1. Fem van Empel

2. Lucinda Brand op 1m49

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 2m6s

4. Denise Betsema op 6m8s

5. Shirin van Anrooij op 12m49s

Favorieten mannen

Eli Iserbyt heeft ruim een minuut voorsprong op Lars van der Haar, zijn dichtste achtervolger in het klassement van de X2O Trofee. Iserbyt lijkt met andere woorden zegezeker. De laatste jaren waren de verschillen ook niet al te groot in Brussel bij de mannen. West-Vlaming Iserbyt, uitkomend voor Pauwels Sauzen-Bingoal, werd zelf vorig jaar tweede in Brussel. Winnen kon hij er nog niet, maar het gaat natuurlijk om een jonge cross.

Daarnet al genoemd, maar Lars van der Haar zal over uitzonderlijk goede benen moeten beschikken om het klassement van de X2O Trofee nog naar zijn hand te zetten. Een dagoverwinning lijkt wel mogelijk, zeker gezien de laatste wedstrijden van de Nederlander van Baloise Trek Lions. Telkens was hij dicht bij de zege. Dat geldt niet voor Michael Vanthourenhout . De Europees en Belgisch kampioen stond afgelopen weekend tweemaal niet op het podium, iets waartoe hij, zeker in dit deelnemersveld, altijd in staat moet zijn. De omloop in Brussel ligt hem overigens wel, dat bewees hij vorig jaar.

Laurens Sweeck mag zich gerust naast de eerder genoemde namen zetten. De crosser van Crelan-Fristads won dit seizoen al zes keer en was pas nog de beste in de Krawatencross in Lille. In het klassement speelt de Vlaming geen rol, iets wat hem – in extreme situaties – misschien in het voordeel kan spelen. Verder kijken we naar een aantal outsiders voor de zege. Dan hebben we het in eerste instantie over Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar van Baloise Trek Lions. De twee Nederlanders zullen strijden voor de eerste vijf plaatsen.

Vervolgens richten we onze blik op een aantal mannen die normaal gezien wat verder in de top-10 zullen finishen. Niels Vandeputte, die in 2021 verrassend derde werd in Brussel, en Toon Vandebosch houden de eer hoog voor Alpecin-Deceuninck, Ryan Kamp en Witse Meeussen doen dat voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Tot slot noemen we nog Corné van Kessel, Emiel Verstrynge, Kevin Kuhn, Daan Soete, Jens Adams en Felipe Orts.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Laurens Sweeck

** Lars van der Haar, Eli Iserbyt

* Michael Vanthourenhout, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar

Deelnemers mannen

Favorieten vrouwen

Niemand die er aan twijfelt dat Fem van Empel zondag als winnares van de X2O Trofee bij de vrouwen naar huis zal rijden. De Nederlandse veldrijdster zal op die manier het wereldkampioenschap, het Europees kampioenschap, de Wereldbeker en de X2O Trofee op haar naam schrijven. Een bijzondere prestatie. Haar voorsprong in het klassement van de X2O Trofee bedraagt bijna twee minuten op Lucinda Brand. Alleen pech kan haar met andere woorden van de eindoverwinning houden.

Van Empel is ook gewoon de topfavoriete voor de zege in Brussel. Toch zal ze moeten afrekenen met Ceylin del Carmen Alvarado . De renster van Alpecin-Deceuninck is bijzonder goed bezig de laatste weken en moest in Lille maar twee seconden toegeven op haar jonge landgenote van Jumbo-Visma. Alvarado won ook de eerste drie edities in Brussel, dus het parcours ligt haar zonder twijfel zeer goed. Krijgen we een nieuwe tweestrijd? Als het aan Lucinda Brand ligt, dan niet. Brand zal zich graag willen mengen in de strijd en nog een tweede keer kunnen juichen dit seizoen. De renster van Baloise Trek Lions zal waarschijnlijk naar achter – in het klassement – moeten kijken, aangezien Alvarado maar op zeventien seconden volgt van haar.

Bij Team 777 rekenen ze op Annemarie Worst en Aniek van Alphen . Zeker Worst moet in staat zijn om goed voor de dag te komen. De 27-jarige renster is bezig aan een sterk seizoenseinde. Van Alphen komt aanstaand weekend dan weer voor het eerst terug in actie na ziekte, dus het valt af te wachten hoe goed zij zal zijn. Denise Betsema , die in het tenue van Pauwels Sauzen-Bingoal fietst, is verzekerd van haar vierde plaats in het klassement van de X2O Trofee. Ze lijkt, op dit moment in het seizoen, niet meer capabel te zijn om mee te strijden voor de overwinning.

Manon Bakker en Marion Norbert-Riberolle reden vorig jaar een zeer goede wedstrijd in Brussel. De vrouwen van Crelan-Fristads werden respectievelijk derde en vierde. Zij kunnen met andere woorden als gevaarlijke outsiders gezien worden. Tot slot noemen we ook nog Leonie Bentveld, Laura Verdonschot en Lauren Molengraaf.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand

* Annemarie Worst, Denise Betsema, Aniek van Alphen

Deelnemers vrouwen

Weer en TV

Net als zaterdag, wanneer de Exact Cross in Sint-Niklaas wordt gereden, wordt er geen al te goed weer verwacht. Meteovista geeft aan dat het allicht net geen 10 graden Celsius zal zijn en dat het ook zal regenen. Daarnaast zal er een stevige wind staan met een kracht van 4 Beaufort.

De laatste manche van de X20 Trofee in Brussel wordt live uitgezonden op Sporza op Eén. De uitzending op het Belgische kanaal start om 13.30 uur. Online is de veldrit ook te bekijken via de Eurosport Player en GCN+.