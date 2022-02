Vanthourenhout triomfeert in slotmanche X2O-Trofee, Toon Aerts eindwinnaar

Michael Vanthourenhout heeft in Brussel de laatste manche van de X2O Trofee Badkamers gewonnen. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal bleek veruit de sterkste op het lastige parcours van de Universiteitscross en won voor zijn ploegmaat Eli Iserbyt. Jens Adams bekroonde een sterke race met een derde plaats. Toon Aerts is, ondanks een rampstart, eindwinnaar van de X2O Trofee.

Het veldritseizoen loopt op z’n einde en dus is het tijd om klassementsreeksen af te ronden. Vandaag was het de beurt aan de X2O Badkamers Trofee. De slotmanche werd verreden nabij de Vrije Universiteit in Brussel. Bij de mannen was de strijd om de eindzege in dit regelmatigheidsklassement al gestreden. Zelfs een opgave van Toon Aerts, de leider in het klassement, kon niet meer voor veranderingen zorgen. De nummer twee, Eli Iserbyt, keek voor de cross al tegen een achterstand aan van zeven minuten en kon zijn landgenoot dus onmogelijk nog inhalen.

Leider Aerts kent een dramatische start

Er werd vandaag dus vooral om de dagzege gestreden. Dat gebeurde in een soort parkcross, met een aantal stroken over geaccidenteerd terrein en meerdere nijdige, steile en technische hellingen. Voor Aerts stond er dus weinig meer op het spel in deze slotmanche, maar toch kende de kopman van Baloise Trek Lions nog wel een schrikmoment bij de start. Aerts trapte namelijk naast zijn pedaal, ging zo tegen de grond en was op achtervolgen aangewezen. Aerts was overigens niet de enige renner die een schuiver maakte. Ook zijn ploeggenoot Lars van der Haar en Daan Soete gingen onderuit op een schuine kant.

Met Aerts strijdend in de achterhoede en Van der Haar die ook heel wat plekken moest inleveren, besloten de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal om de koers in handen te nemen. Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout reden langzaam maar zeker weg van de tegenstand en begonnen met een beperkte voorsprong aan de derde ronde. Voor Vanthourenhout ging het duidelijk nog niet hard genoeg en dus besloot de West-Vlaming, eerder deze winter al winnaar van de Wereldbeker van Namen, om er alleen vandoor te gaan. Sweeck trapte op zijn adem en moest zijn land- en ploeggenoot laten gaan.

Vanthourenhout soleert naar de zege

Het was al vrij snel duidelijk dat Vanthourenhout over de beste benen beschikte. De koploper wist zijn voorsprong op de naaste ‘belagers’, Pauwels Sauzen-Bingoal-teamgenoten Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, uit te breiden tot een halve minuut. Intussen wist Jens Adams vanuit de achtergrond de oversteek te maken naar het achtervolgende duo van Pauwels Sauzen-Bingoal. De voor Vondelmolen uitkomende Adams voelde zich blijkbaar goed en besloot de achtervolging in te zetten op Vanthourenhout. Iserbyt wist zijn wagonnetje aan te haken, Sweeck moest passen.

Adams en Iserbyt kwamen echter geen sikkepit dichter op Vanthourenhout, die met veertig seconden mocht beginnen aan de voorlaatste ronde. Dat bleek meer dan genoeg om uit de greep te blijven van de eerste achtervolgers. Vanthourenhout won uiteindelijk met een mooie voorsprong, voor Iserbyt, die Adams nog wist te verslaan in de strijd om plek twee. Toon Aerts kwam na een knappe inhaalrace nog als negende over de streep, op iets meer dan twee minuten van Vanthourenhout, en mag zich eindwinnaar noemen van de X2O Badkamers Trofee.

X2O Badkamers Trofee, Universities Cross Brussel 2022

Uitslag mannen

1. Michael Vanthourenhout

2. Eli Iserbyt

3. Jens Adams

4. Lars van der Haar

5. Laurens Sweeck

6. Timo Rüegg

7. Thijs Aerts

8. Kevin Kuhn

9. Toon Aerts

10. Vincent Baestaens