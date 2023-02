Voorbeschouwing: Exact Cross Sint-Niklaas 2023 – Wie wint in het zand van het Waasland?

Het voorlaatste crossweekend staat voor de deur. Met de Waaslandcross in Sint-Niklaas wordt zaterdag de laatste manche van de Exact Cross gereden. In de Oost-Vlaamse provincie komen heel wat mooie namen aan de start. Wie kan nog eens winnen op het einde van het seizoen? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het was in 2003 dat de GP De Ster voor het eerst op de kalender stond. Sven Nys won op 2 januari de eerste editie, voor Ben Berden en Arne Daelmans. Toen de GP na acht jaar zijn vaste datum moest afstaan aan Tervuren, haakten de organisatoren af. Een verhuis naar oktober werd afgewimpeld wegens te vroeg op het seizoen.

Na twee sabbatjaren werd de veldrit nieuw leven ingeblazen, onder impuls van toenmalig schepen van sport Gaspard Van Peteghem en wielerjournalist Marc Van Landeghem. Het organiserend comité kreeg een datum net vóór de kerstperiode (woensdag 19 december) en met bijna 6.000 toeschouwers werd de herstart een succes. Sven Nys won er voor de vierde keer, dit keer klopte hij Niels Albert.

In het seizoen 2015-2016 nam eventorganisator Golazo Sports het roer over en dropte de Waaslandcross eenmalig in de Bpost Bank Trofee, die we vandaag kennen als de X2O Trofee. Dat kon toen omdat de organisatoren van de Krawatencross dat jaar het BK organiseerden en zo een plekje in het regelmatigheidscriterium was vrijgekomen. De wedstrijd kwam zo voor het eerst op tv en dat zorgde meteen voor een opwaardering van het deelnemersveld, terwijl ook het parcours een grondige facelift kreeg.

Een jaar later nam Lille opnieuw zijn vertrouwde plekje in en schoof de Waaslandcross door naar de Soudal Classics, een reeks losse crossen. En dit seizoen maakt de wedstrijd voor de derde keer op rij deel uit van de serie Exact Crossen (voordien Ethias Crossen). Nog dit: pas in 2014 vond in Sint-Niklaas voor het eerst een dameswedstrijd plaats. Sanne Cant won de voorbije jaren vier van de acht edities. Bij de mannen is Sven Nys nog steeds recordhouder met vier zeges, de naam van Mathieu van der Poel prijkt drie keer op de erelijst.

Laatste winnaars Waaslandcross

Mannen

2022: Michael Vanthourenhout

2021: Eli Iserbyt

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Wout van Aert

2017: Tom Meeusen

2016: Laurens Sweeck

2015: Mathieu van der Poel

2014: Niels Albert

2013: Sven Nys

Vrouwen

2022: Lucinda Brand

2021: Denise Betsema

2020: Sanne Cant

2019: Sanne Cant

2018: Lucinda Brand

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Sanne Cant

Vorig jaar

Er stond geen maat op de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal in Sint-Niklaas vorig jaar. Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck bleken namelijk al snel de sterkste renners in koers te zijn en reden met zijn drieën weg. Sweeck moest als eerste afhaken, waarna Vanthourenhout en Iserbyt gebroederlijk naar de streep reden. Iserbyt gunde de zege aan Vanthourenhout, die al veel kastanjes uit het vuur had gehaald voor zijn West-Vlaamse ploeggenoot.

Uitslag mannen – Ethias Cross in Sint-Niklaas

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u0m45s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in z.t.

3. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 27s

4. Kevin Kuhn (Tormans-Circus) op 1m4s

5. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix) op 1m19s

Wedstrijdverslag

Er was niets opgewassen tegen Lucinda Brand in Oost-Vlaanderen. De Nederlandse, toenmalig Europees kampioene, nam vroegtijdig afstand van haar concurrenten. Brand domineerde met andere woorden quasi 50 minuten lang en zette Annemarie Worst en Denise Betsema, respectievelijk tweede en derde, op ruime afstand.

Uitslag vrouwen – Ethias Cross in Sint-Niklaas

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) in 49m19s

2. Annemarie Worst (Team 777) op 30s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 44s

4. Aniek van Alphen (Team 777) op 1m25s

5. Sanne Cant (IKO-Crelan) op 2m16s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de Waaslandcross is bijna helemaal hetzelfde als de voorbije jaren. Een kleine aanpassing: in het laatste deel van het rondje is er een kleine lus weggehaald. Dit zorgt ervoor dat de renners na de laatste grote zandpassage sneller de start- en finishstrook aanvatten.

De cross wordt al jaren gereden in De Ster, een provinciaal recreatiedomein in Sint-Niklaas. Het parcours is uitgetekend rond de grote vijver in het domein, omgeven door zandstrand en ligweide. Het zandstrand wordt optimaal gebruikt, waardoor specialisten in dat werk, toch wel bevoordeeld zijn.

De zandstroken bevinden zich wel pas in de tweede helft van de omloop, nadat onderaan de vijver een bocht van 180 graden wordt gemaakt. In deel één zitten een paar technische hindernissen (enkele hellinkjes in het zogenaamde amfitheater), maar in die eerste helft kan ook aardig tempo gemaakt worden. Ondanks de zandpassages in de terugkeer richting finish, blijft het vooral een lichtlopende omloop.

Tot een paar jaar geleden werd overigens nog gefinisht op de atletiekpiste van AC Waasland, die zich ten zuiden van de zwem- en roeivijver bevindt. We herinneren ons onder meer een pittig sprintje tussen Niels Albert en Mathieu van der Poel in 2013 – een van de allereerste profwedstrijden van Van der Poel. De fotofinish besliste toen over winst. Toen de Waaslandcross in 2016 toetrad tot de Bpost Bank Trofee, verdween de piste uit het parcours en werd de aankomst helemaal aan de andere kant van het domein getrokken.

Programma en info

Programma zaterdag 18 februari 2023

11.00 uur: Junioren mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Provinciaal domein De Ster, 9100 Sint-Niklaas.

Publieksinformatie

Tickets kosten 15 euro aan de kassa. Als je ze in voorverkoop koopt, betaal je 12 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Tickets kan je hier kopen.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten mannen

Pauwels Sauzen-Bingoal kan in Sint-Niklaas weer rekenen op kopmannen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt . Iserbyt kon vorig weekend nog winnen in Middelkerke en werd een dag later derde in de Krawatencross in Lille. Europees kampioen Vanthourenhout eindigde in de twee crossen niet op het podium. De West-Vlaming is wel de laatste winnaar in Sint-Niklaas.

Ook Baloise Trek Lions zal kans maken op een nieuwe overwinning. Zo zullen Lars van der Haar en Pim Ronhaar in actie komen in Oost-Vlaanderen. Van der Haar greep zowel in Middelkerke als Lille nipt naast de overwinning, dus de Nederlander zal zeer gemotiveerd zijn om zijn handen voor de vijfde keer dit seizoen in de lucht te gooien. De jonge Ronhaar kan ook strijden voor een dichte ereplaats.

Dan is er natuurlijk ook nog Laurens Sweeck . De Belgische crosser van Crelan-Fristads won in Lille, in eigen provincie dus, en krijgt bovendien in Sint-Niklaas een parcours voorgeschoteld dat hem goed moet liggen. Is er zand, dan is Sweeck vooraan in koers te zien. Verder kijken we nog naar Niels Vandeputte , die de laatste weken goed bezig is.

Tot slot noemen we ook nog Kevin Kuhn, de Zwitserse renner van Tormans. Ook Toon Vandebosch, Jens Adams, Daan Soete, Felipe Orts, Spaans kampioen, Emiel Verstrynge, Ryan Kamp en Witse Meeussen kunnen naar een uitslag in de top-10 fietsen in de Waaslandcross.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Laurens Sweeck

** Eli Iserbyt, Lars van der Haar

* Michael Vanthourenhout, Pim Ronhaar, Niels Vandeputte

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen lijkt Ceylin del Carmen Alvarado over de beste vorm te beschikken na het WK veldrijden in Hoogerheide. De renster van Alpecin-Deceuninck won afgelopen weekend in Middelkerke en moest in Lille zich maar nipt gewonnen geven tegen wereldkampioene Fem van Empel. Alvarado is, bij het ontbreken van Van Empel, de topfavoriete voor de overwinning in Sint-Niklaas.

Wel zal Alvarado moeten afrekenen met onder meer Lucinda Brand . De 34-jarige renster is de constante zelve en is een quasi zekerheid voor de top-3. In Sint-Niklaas vindt ze daarbovenop ook een parcours waar ze haar grote motor kan gebruiken. Winnen lukte dit seizoen nog maar een keer dit seizoen voor Brand, in het begin van het seizoen in Meulebeke. Een tweede overwinning zou dus niet misstaan.

Lees meer: Alvarado is beter dan ooit: “Maar het niveau is nu zo hoog dat dat niet opvalt”

Vervolgens richten we onze blik op Annemarie Worst . Begin februari won Worst nog in Maldegem en de voorbije twee crossen kwam ze als derde over de streep. Kan zij in Sint-Niklaas nog eens een gooi doen naar de zege? Denise Betsema zal het zand graag zien liggen in de Waaslandcross, maar haar vorm is naar het einde van het seizoen niet meer wat het was. Betsema zal moeten strijden voor de top-5.

Tot slot kijken we naar een aantal outsiders. In Lille imponeerde de nog maar 18-jarige Lauren Molengraaf, een juniore (!), door vijfde te eindigen bij de elite vrouwen. Daarnaast zijn er ook nog Laura Verdonschot , die altijd goed is in het zand, Manon Bakker , Leonie Bentveld en Marion Norbert Riberolle.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Lucinda Brand, Annemarie Worst

* Denise Betsema, Laura Verdonschot, Manon Bakker

Weer en TV

De weersvoorspellingen voor aanstaande zaterdag zijn niet al te best. De kans dat het gaat regenen is zeer groot, al zullen het naar alle waarschijnlijkheid geen zeer zware buien zijn. Daarnaast zal er ook een stevig windje staan met een kracht van 3 à 4 Beaufort. De temperaturen bevinden zich rond de 10 Graden Celsius.

Wil je de Exact Cross in Sint-Niklaas live op televisie bekijken, zap dan naar VTM. Zij zenden, zoals ze altijd doen bij de Exact Crossen, de Waaslandcross uit. Hun uitzending start om 13.35 uur. Via de Eurosport Player en GCN+ is de veldrit ook live te volgen.