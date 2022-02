Betsema zegeviert in afsluitende X2O-manche in Brussel, Brand eindwinnares

De laatste manche in de X2O Badkamers Trofee in Brussel is gewonnen door Denise Betsema. De Texelse veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal kende een begenadigde dag, reed al in de openingsronde weg van de tegenstand en soleerde vervolgens naar de zege. Europees kampioene Lucinda Brand eindigde als tweede en verzekerde zich van eindwinst in de X2O Badkamers Trofee.

Het veldritseizoen loopt op z’n einde en dus is het tijd om klassementsreeksen af te ronden. Vandaag was het de beurt aan de X2O Badkamers Trofee. Europees kampioene Lucinda Brand kon met een gerust gemoed beginnen aan de slotmanche in Brussel. De zegekoningin het veldritseizoen 2021-2022 begon met een voorsprong van bijna drie minuten op Denise Betsema, haar naaste belager, aan de laatste cross van de X2O Badkamers Trofee. Alleen pech of een barslechte dag kon Brand nog van de eindoverwinning afhouden.

Betsema met een blitzstart

Er werd vandaag dus vooral om de dagzege gestreden. Dat gebeurde in een soort parkcross, met een aantal stroken over geaccidenteerd terrein en meerdere nijdige, steile en technische hellingen. Denise Betsema voelde zich blijkbaar in haar sas en schoot uit de startblokken. Waar Betsema een blitzstart kende, beleefde wereldkampioene Brand een wat mindere openingsfase. Voor de Rotterdamse was het zaak om zo snel mogelijk op te schuiven, want Betsema was niet van plan om een afwachtende koers te rijden. De Texelse trok door en ontdeed zich zo van Annemarie Worst.

Brand was inmiddels onder stoom gekomen, maar het bleek toch geen sinecure om het verschil met Betsema te overbruggen, zeker niet na een slippertje van Brand in een van de technische zones. Betsema bleef daarentegen foutloos rondfietsen, wist de nijdige hellingen met zwier omhoog te rijden en begon met een twintigtal seconden voorsprong aan de derde ronde. De achtervolgende Brand was zaterdag nog superieur in de Superprestigecross van Gavere, maar vandaag waren de rollen duidelijk omgedraaid. Daarachter waren de verschillen al aanzienlijk.

Betsema superieur in Brussel

Brand weigerde echter de handdoek in de ring te gooien en bleef druk zetten op Betsema, die op haar beurt zeer egale rondetijden wist te realiseren. De voorsprong bleef zodoende schommelen rond de twintig seconden. Betsema viel echter niet stil in de tweede helft van de cross. Sterker, bij het ingaan van de voorlaatste ronde bedroeg de voorsprong van de koploopster 25 seconden. De strijd was beslist en Betsema kon in de slotronde op de ‘automatische piloot’ naar de zege soleren. Brand kwam als tweede over de streep, op 28 tellen, en verzekerde zich zo van de eindzege in de X2O Badkamers Trofee.

Manon Bakker trok haar goede vorm van de voorbije weken door en wist, in de schaduw van Betsema en Brand, als derde over de streep te komen. Marion Norbert-Riberolle was op een knappe vierde plaats de eerste Belgische, Worst vervolledigde de top-5.

X2O Badkamers Trofee, Universities Cross Brussel 2022

Uitslag vrouwen

1. Denise Betsema

2. Lucinda Brand

3. Manon Bakker

4. Marion Norbert-Riberolle

5. Annemarie Worst

6. Aniek van Alphen

7. Zoe Bäckstedt

8. Anna Kay

9. Laura Verdonschot

10. Hélène Clauzel