Voorbeschouwing: Wereldbeker Hulst 2023 – Grote Drie opnieuw aan de start

Zaterdag wordt de vijfde cross in vijf dagen tijd gereden. De crossers trekken naar Hulst, waar de Vestingcross wordt afgewerkt. De vorige jaren was het vaak de speeltuin van Mathieu van der Poel, die dit jaar tegenstand krijgt van Wout van Aert én Tom Pidcock. Bij de vrouwen is het uitkijken naar de strijd tussen Fem van Empel en Puck Pieterse. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Vestingcross Hulst

Mannen

2022: Mathieu van der Poel

2022: Tom Pidcock

2021: Mathieu van der Poel

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

2022: Lucinda Brand

2021: Denise Betsema

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Denise Betsema

2018: Laura Verdonschot

2017: Sanne Cant

Vorig jaar

Uitslag mannen – Wereldbeker in Hulst

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 57m9s

2. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 15s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 22s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 30s

5. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 49s

Uitslag vrouwen – Wereldbeker in Hulst

1. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) in 46m31s

2. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 42s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 1m47s

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 2m6s

5. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 2m12s

Parcours

In Hulst beschikken ze over twee omlopen. Drie jaar terug werd gecrost in de Perkpolder, een ontwikkelingsgebied aan de Westerschelde in het noordelijke deel van de gemeente. Maar het oorspronkelijke en toch iets meer aantrekkelijke parcours is uitgetekend in het centrum aan de Vestingwerken. Daar zijn de renners ook dit jaar weer te gast.

Het is een technische omloop, gekruid met een paar stevige, steile kuitenbijters. Ideaal voor types als Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Lars van der Haar en Eli Iserbyt, iets minder voor mannen die het puur van de kracht moeten hebben.

De renners zakken dus terug af naar de Hulsterse binnenstad, waar de Vestingwerken voor een prachtig decor moeten zorgen. De dijken zorgen voor de nodige hoogtemeters in de omloop, die bij de klim bergoplopend genomen moeten worden en in de afdalingen voor hoge snelheden en techniciteit zorgen. Verder worden de renners ook door de 18e eeuwse molen gestuurd.

Programma en info

Programma zaterdag 30 december 2023

10.00 uur: Junioren vrouwen

11.30 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Stadscentrum, Hulst – Glacisweg

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €11. Op zondag 27 november kan u ter plaatse uw inkomticket aankopen aan €15/stuk. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Favorieten mannen

Zoals eerder vermeld staan de Grote Drie aan de start in Hulst. De favorietenrol is echter weggelegd voor Mathieu van der Poel. Dat zal u niet verbazen. Van der Poel won de vier crossen die hij afwerkte dit veldritseizoen, telkens met overmacht. Het kleinste verschil waarmee hij won was in Herentals, toen hij 28 seconden voorsprong had op Tom Pidcock. Zaterdag zullen zijn concurrenten een bijzonder goede dag moeten hebben, want Van der Poel won al vijf keer in Hulst. Het parcours past perfect bij zijn capaciteiten.

Toch mogen we tegenstand verwachten. Van Tom Pidcock bijvoorbeeld. Pidcock is ook altijd goed in Hulst en won er twee seizoenen geleden, toen ook Wout van Aert aan de start stond. Het grote probleem voor de Brit is zijn slechte startpositie, waardoor hij steevast moet achtervolgen na de start. Enkele insiders, waaronder Philip Roodhooft, verwachten dat Pidcock mits een goede start meer weerwerk kan bieden dan de laatste crossen.

Wout van Aert kon nog niet winnen in Hulst. Dat heeft in eerste plaats te maken met de suprematie van Van der Poel, maar ook zonder de Nederlander aan de start kon Van Aert er nog niet zegevieren. Het verschil met Van der Poel is ook op dit moment nog groot, maar we zagen Van Aert stilaan wel wat groeien de laatste crossen. Bovendien heeft de Belg het voordeel dat hij na Heusden-Zolder twee dagen rust heeft, terwijl Van der Poel zijn derde cross in drie dagen tijd zal rijden.

Na de Grote Drie kijken we naar een aantal renners die dichtbij elkaar liggen qua niveau. In eerste plaatsen verwachten we een goede prestatie van Eli Iserbyt, die ook al eens wist te winnen in Hulst. Iserbyt zal met vertrouwen rondrijden, zeker na zijn sterke prestatie in Heusden-Zolder.

Ook Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar, ploegmaten bij Baloise Trek Lions, mogen een top-5 plaats ambiëren in de Vestingcross. Zij rijden al een heel seizoen constant rond. Tot slot noemen we nog de jonge crossers Pim Ronhaar en Cameron Mason, die ook een mooie ereplaats kunnen binnenhalen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Wout van Aert, Tom Pidcock

* Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

In Gavere gebeurde het dan toch, de eerste nederlaag van Fem van Empel. De Nederlandse werd geklopt door Puck Pieterse, die een bijzonder goede cross reed. Laatstgenoemde krijgt in Hulst een cross voorgeschoteld dat haar meer dan goed moet liggen. De vele lastige technische passages vereisen heel wat durf, iets wat niemand meer heeft dan Pieterse. Zet daar nog eens haar vorm van Gavere bij en we krijgen weer een mooie strijd te zien.

Fem van Empel zal namelijk ook in orde zijn. Zij koos ervoor om na Heusden-Zolder, waar ze na een lastige wedstrijd koeltjes de sprint won tegen Ceylin del Carmen Alvarado – paar dagen rust te nemen en zich rustig voor te bereiden op de cross Hulst. Een goede voorbereiding zal nodig zijn, want Van Empel kon nog niet winnen in Hulst. Vorig jaar werd ze, na een valpartij weliswaar, geklopt door Pieterse. Nu gaat ze er op zoek naar haar dertiende (!) zege van het seizoen. Wij verwachten in ieder geval een spannend duel.

Er is echter meer dan alleen Pieterse en Van Empel. Zo mogen we ook verwachten dat Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand er gaan staan. Alvarado toonde woensdag in Heusden-Zolder dat ze niet moet onderdoen voor Van Empel op sommige dagen, dus waarom zaterdag niet van hetzelfde laken een broek? Brand heeft dan weer het voordeel dat zij als enige van de tot nu toe genoemde namen niet meer in actie zal komen na Gavere.

Blanka Vas liet in Gavere zien dat ze weer aan het toegroeien is naar haar beste niveau. In de ontzettend zware cross werd ze knap vijfde na een lange inhaalrace. Verder kijken we naar de Nederlandse vrouwen Inge van der Heijden en Annemarie Worst, maar ook naar de Britse Zoe Bäckstedt, de Italiaanse Sara Casasolaen de Luxemburgse Marie Schreiber.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado

* Lucinda Brand, Blanka Vas, Zoe Bäckstedt

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Als de renners geluk hebben, zullen ze net ontsnappen aan de regenbuien zaterdag. In de ochtend en avond verwacht Weeronline namelijk regen, maar in de namiddag zou het droog kunnen blijven. Er zal wel flink wat wind staan en warm zal het – met temperaturen onder de 10 graden Celsius – ook niet zijn.

Wereldbeker Hulst, veldrijden

Live op Sporza, VRT1 (vanaf 13.30 uur)

Live op NOS, online (vanaf 13.35 uur)

Live op Eurosport 1 (vanaf 13.30 uur, vrouwen)

Live op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ (vanaf 13.30 uur, vrouwen)

Live op Eurosport 1 (vanaf 15.00 uur, mannen)

Live op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ (vanaf 15.00 uur, mannen)