Puck Pieterse wint ook Wereldbeker Hulst, Fem van Empel na valpartij tweede

Puck Pieterse heeft haar tweede overwinning in de Wereldbeker veldrijden op rij geboekt. Nadat ze vorige week de beste was in Overijse, ging het talent van Alpecin-Deceuninck ook in Hulst met de zege aan de haal. Fem van Empel ging in de beginfase nog goed mee met Pieterse, maar na een valpartij nam ze genoegen met een tweede plaats. Shirin van Anrooij werd derde.

Omdat de Wereldbeker in Hulst een clash met het WK-duel van de Rode Duivels wilde voorkomen, werd besloten om het programma naar voren te verschuiven. De dames begonnen daardoor al om 11.00 uur aan hun cross. Maar ook ‘s ochtends vroeg kende Puck Pieterse een uitstekende start.

Pieterse en Van Empel klasse apart

De winnares van vorige week in Overijse sloeg direct een gat met Ceylin del Carmen Alvarado en Fem van Empel. Daarachter viel vooral de goede start van Sanne Cant op. Grote afwezige in dit veld was wereldkampioene Marianne Vos, die rust nam na haar zege van gisteren in Kortrijk.

Van Empel wist het gat met Pieterse nog in de eerste ronde te dichten, maar door een foutje behield Pieterse toch de leiding. Wel was duidelijk dat de twee jongelingen er technisch ver bovenuit staken. Alvarado was na de eerste ronde derde en Shirin van Anrooij vierde. Zo waren de verhoudingen al snel duidelijk.

Valpartij kost Van Empel veel tijd

Halverwege de cross was de voorsprong van Pieterse op Van Empel nog altijd maar vijf seconden. Een tweestrijd leek in het verschiet te liggen, maar de leidster in de Wereldbeker gooide haar eigen glazen in door in een afdaling ten val te komen. Ze moest haar stuur recht zetten en had veel problemen met haar ketting en derailleur. Omdat de materiaalpost niet in de buurt was, kon Pieterse maar liefst 50 seconden wegrijden.

Desondanks bleef Van Empel op de tweede plaats rijden, omdat de verschillen gigantisch waren in de top van de cross. Pieterse begon met een minuut voorsprong op Van Empel aan de voorlaatste ronde. Daarachter had Van Anrooij de derde plaats overgenomen van Alvarado. Zij volgden nog binnen twee minuten van de koploopster.

Twee op rij voor Puck Pieterse

Pieterse leek soeverein op de weg naar de zege, maar was ook niet foutloos. Zij kwam in de voorlaatste ronde op precies dezelfde plek als Van Empel ten val. Geluk bij een ongeluk voor Pieterse was dat zij snel verder kon en geen problemen kende met de fiets. Ze behield daardoor haar voorgift van ongeveer 40 seconden op haar eerste achtervolger.

In de slotfase gleed Pieterse nog een keer onderuit, weer op dezelfde plek, maar ook na deze schuiver sprong ze snel weer op de fiets. Haar overwinning kwam niet meer in gevaar. Nadat ze vorige week in de zware cross van Overijse haar eerste wereldbekeroverwinning ooit boekte, pakt ze nu haar tweede zege op rij op het hoogste niveau.

Van Empel werd tweede op 42 seconden. Een minuut daarachter werd Van Anrooij derde. Alvarado moest knokken voor haar vierde plaats, maar ze wist de aanstormende Lucinda Brand achter zich te houden. De Belgische Marion Norbert Riberolle werd knap zesde en de Française Hélène Clauzel zevende.

