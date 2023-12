Zeger Schaeken • maandag 25 december 2023 om 07:45

De Vestingcross in Hulst werd al snel de speeltuin van Mathieu van der Poel

De Vestingcross in Hulst is een jonge cross. Pas in 2017 werd er voor het eerst georganiseerd, maar de veldrit is in een mum van tijd een grote wedstrijd geworden. Als klap op de vuurpijl mogen ze in 2026 het WK veldrijden organiseren. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Het ontstaan van de Vestingcross liep parallel met de opstart van de Brico Cross in het seizoen 2016-2017, intussen beter bekend als de Exact Crossen. Een serie wedstrijden onder dezelfde koepel, weliswaar zonder algemeen klassement en gecoverd door de Vlaamse commerciële zender VTM. De toenmalige organisatoren hadden al een deal met Geraardsbergen, Meulebeke, Kruibeke, Bredene en Maldegem en waren nog op zoek naar een zesde wedstrijd.

De Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman, een contact van organisator Kurt Vernimmen, zag wel brood in een veldrit. De Vestingwerken in de binnenstad, met de 18de-eeuwse stadsmolen op de achtergrond, vormden het ideale decor. Op 12 februari 2017 stond de Vestingcross voor het eerst op de kalender.

Vestingcross in de Wereldbeker

De wedstrijd sloeg aan bij publiek én renners en lokte bij de eerste editie meteen 10.000 toeschouwers naar Hulst. De Vestingcross ontpopte zich in geen tijd tot paradepaardje van de Brico Crossen. Groot minpunt: omdat de wedstrijd in februari op de kalender stond, konden ze daar na verloop niet meer rekenen op toppers Van der Poel en Van Aert, die de switch naar de weg maakten en dan al in volle voorbereiding op hun zomercampagne waren.

Dus moesten de ambitieuze organisatoren op zoek naar een oplossing en die werd gevonden in het toetreden tot de Wereldbeker. Zowel de provincie Zeeland als de gemeente Hulst wilden mee in dat verhaal, waardoor in 2021 dus een grote stap vooruit werd gezet. Aangezien de Wereldbeker elk jaar zijn ontknoping kent vóór het WK, waren ze in Hulst meteen ook verzekerd van een aantrekkelijke datum.

Perkpolder of stadscentrum?

Al gooide Covid-19 en de strenge maatregelen in Nederland, een stevig portie roet in het eten. Uiteindelijk werd verhuisd naar de perfect afsluitbare Perkpolder aan de Westerschelde. Dankzij een sluitend plan dat werd voorgelegd aan NOC/NSF en alle andere veiligheidsinstanties kon de wedstrijd doorgaan, zonder publiek weliswaar.

Tegenwoordig gaat het feest echter terug door in het stadscentrum. In principe is het alleen de bedoeling om in 2026 – wanneer Hulst gaststad is van het WK veldrijden – nog een keer terug te keren naar Perkpolder.

Laatste winnaars Vestingcross Hulst

Mannen

2022: Mathieu van der Poel

2022: Tom Pidcock

2021: Mathieu van der Poel

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

2022: Lucinda Brand

2021: Denise Betsema

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Denise Betsema

2018: Laura Verdonschot

2017: Sanne Cant

De Wereldbeker Hulst vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 december.