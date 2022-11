Imponerende Mathieu van der Poel begint veldritseizoen met winst in Wereldbeker Hulst

Mathieu van der Poel is terug in het veld, en hoe! De viervoudig wereldkampioen veldrijden wist zondag solo de Wereldbeker in Hulst te winnen. Van der Poel begon ver in de achtergrond, maar schoof snel op naar de kop van de wedstrijd. Ondanks enkele foutjes in de openingsfase wist hij zich te herstellen en in de finale afstand te nemen van wereldkampioen Tom Pidcock. De Brit kende in de slotronde nog pech en haalde de finish uiteindelijk niet.

Alle ogen waren gericht op het seizoensdebuut Mathieu van der Poel in Hulst. Omdat hij vorig jaar slechts anderhalve cross reed, was hij weggezakt op de UCI-ranking en moest hij starten op een verre rij. Op de korte startstrook kon MVDP weinig plekken goed maken, maar daar had hij al rekening mee gehouden.

Sterke start Mathieu van der Poel

Maar Van der Poel was in de eerste stilstaande bochten erg brutaal. Hij smeet zich overal tussen en zo kon het gebeuren dat hij binnen no time in de top-10 reed. Sterker nog, na vier minuten cross vonden we de naam ‘Mathieu van der Poel’ aan kop. Nederlands kampioen Lars van der Haar kende traditioneel een sterke start, maar hij kon niet voorkomen dat MVDP de kop overnam.

In hun spoor volgden Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en wereldkampioen Tom Pidcock. Vooraf liet Van der Poel al weten dat hij nog wat onwennig was op het glibberige parcours in Hulst. Dat was te zien, omdat hij in de eerste rondes enkele foutjes maakte. Daardoor zakte hij wat weg in de kopgroep, waar Joris Nieuwenhuis bij aan wist te sluiten.

In de tweede ronde sloegen Pidcock en Sweeck een gat op de technische stroken. Iserbyt en Van der Haar volgden bij het ingaan van de derde ronde (van de zeven) op 10 seconden en Van der Poel wist als enige van de achtervolgers aan te sluiten bij dat viertal. De spanning nam daardoor toe, want vijf renners maakten halverwege nog kans op de zege.

Pidcock maakt fout en Van der Poel profiteert

Van der Poel was ontketend in de vierde ronde en nam de kop over toen Pidcock een zeldzaam foutje maakte. Hij zette de wereldkampioen onder druk en dwong hem tot foutjes. Zo kwam de Nederlander solo aan kop. Hij zette Pidcock op tien seconden en voor Sweeck ging het ook te hard. Hij moest vooral proberen de opkomende Van der Haar achter zich te houden.

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde was het verschil tussen Van der Poel en Pidcock al gegroeid tot elf seconden. Het gat met de rest was op dat moment al toegenomen tot een halve minuut. Toch was de Alpecin-Deceuninck-kopman niet foutloos, waardoor zijn Britse achtervolger dichterbij kon komen.

Pech zorgt voor opgave Pidcock

Die hoop van Pidcock was echter snel vervlogen, want Van der Poel wist zijn voorsprong in de slotronde uit te diepen naar 20 seconden. Niet veel later kende de wereldkampioen pech, want zijn wiel brak in een afdaling. Dat gebeurde erg ver van de materiaalzone, waardoor zijn bijna zekere tweede plaats in rook opging. De moed zakte hem in de schoenen en hij haalde de finish niet meer.

Door de materiaalpech van Pidcock kreeg Sweeck de tweede plaats in de schoot geworpen. Van der Poel nam geen risico’s meer in de finale en daardoor gaf hij wat weg van zijn voorsprong, maar zijn overwinning kwam niet meer in gevaar. De strijd om de derde plaats ging tussen Van der Haar en Iserbyt en werd uiteindelijk gewonnen door de Belg. Joris Nieuwenhuis werd vijfde.

