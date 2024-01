Youri IJnsen • vrijdag 26 januari 2024 om 07:00 vrijdag 26 januari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Hoogerheide 2024 – Wie pakt plek twee achter Mathieu van der Poel?

De GP Adrie van der Poel in Hoogerheide is ook in de veldritwinter van 2023-2024 de slotmanche van de Wereldbeker. Op zondag 28 januari is het snelle parcours op de Brabantse Wal daarnaast ook traditiegetrouwe de generale repetitie op het WK veldrijden een week later. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars in Hoogerheide

Mannen

2022-2023: Mathieu van der Poel ( WK)

2021-2022: Eli Iserbyt

2020-2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019-2020: Mathieu van der Poel

2018-2019: Mathieu van der Poel

2017-2018: Mathieu van der Poel

2016-2017: Lars van der Haar

2015-2016: Mathieu van der Poel

2014-2015: Mathieu van der Poel

2013-2014: Zdeněk Štybar ( WK)

2012-2013: Martin Bina

Vrouwen

2022-2023: Fem van Empel ( WK)

2021-2022: Marianne Vos

2020-2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019-2020: Lucinda Brand

2018-2019: Lucinda Brand

2017-2018: Sanne Cant

2016-2017: Marianne Vos

2015-2016: Sophie de Boer

2014-2015: Eva Lechner

2013-2014: Marianne Vos ( WK)

2012-2013: Marianne Vos

Vorig jaar



WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Uitslag elite mannen

Mathieu van der Poel in 1u07m20s

Wout van Aert in z.t.

Eli Iserbyt op 12s

4. Lars van der Haar op 13s

5. Michael Vanthourenhout op 46s



WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Uitslag elite vrouwen

Fem van Empel in 54m42s

Puck Pieterse op 39s

Lucinda Brand op 1m11s

4. Silvia Persico op 1m45s

5. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m46s

Parcours

In vergelijking met het WK-parcours van vorig jaar, zijn er aan het rondje een aantal kleine zaken gewijzigd. Omwille van financiële redenen is de driedubbele fietsbrug verdwenen. Die was vorig jaar bekleed met lila vloerbedekking en sprong daardoor in het oog. Omdat die driedubbele passage er nu niet meer in zit, is het parcours voor de VIP-tent ook iets veranderd. Maar zoals naamgever Adrie van der Poel zelf zegt: grosso modo is het van hetzelfde. Een snelle omloop, met andere woorden.

Dat betekent dat de renners opnieuw starten (en later ook finishen) op de oplopende Scheldeweg in het centrum van Hoogerheide. Ter hoogte van de kerk duiken de renners dan rechtsaf voor het eerst het veld in. Al snel volgt dan de eerste materiaalpost. Korte tijd later volgt de bekende passage door het bosje op de Brabantse Wal, waar tijdens het WK nog die prachtige dronebeelden werden gemaakt. Via het achterveld bewegen de renners zich dan voor het eerst naar de VIP-tent.

Daar lag dus vorig jaar die driedubbele brug, die er nu niet meer in zit. Via een passage aan de VIP-tent krioelt het over de weide weer helemaal terug naar de materiaalpost, die de renners voor een tweede keer passeren. Vanaf die plek gaat het over het midden van het veld via een meanderende weg terug naar de VIP-tent. Als ze daar eenmaal voorbij zijn, is het slot van het rondje hetzelfde als tijdens het WK. Met de Stairway to Heaven en de technische afdaling daarna, is dat nog een lastig punt.

Programma en info

Programma zondag 28 januari 2024

09.30 uur: Junioren mannen

10.30 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Beloften mannen

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Scheldeweg, Hoogerheide

Publieksinformatie

Tickets zijn hier online te koop voor 17,50 euro per stuk in de voorverkoop. Aan de kassa zijn ook tickets te koop, voor 20 euro per stuk. Wel heeft de organisatie een leuke actie bedacht. Wie op de fiets naar Hoogerheide komt, krijgt 5 euro korting op de entreeprijs aan de kassa. Zet je fiets in de bewaakte fietsenstalling en krijg een fiche waarmee je dan voor 15 euro het terrein kunt betreden. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers mannen

Deelnemers vrouwen

Favorieten mannen

Mathieu van der Poel blijkt toch mens. In de Wereldbeker in Benidorm van afgelopen weekend, kreeg de wereldkampioen zand in de motor. De intussen 29-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck won voor het eerst deze winter niet, na eerder tien opeenvolgende zeges te hebben geboekt. Aan hem om in Hoogerheide de puntjes op de i te zetten richting het WK in Tábor een week later. Dat is hét hoogtepunt voor MVDP deze winter. Normaal moet dat lukken. Op één offday na in 2017 (24ste), won hij alle overige zes keer die hij in Hoogerheide bij de profs meedeed.

De laatste keer dat dit niet gebeurde, was in 2022. In die winter deed Van der Poel wegens rugproblemen maar anderhalve cross mee. Het was toen Eli Iserbyt die er met de zege vandoor ging. De 26-jarige kersverse Belgisch kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal kreeg rond de jaarwisseling een serieuze opdoffer te verwerken, maar lijkt sinds het BK verlost te zijn van de druk. Daags nadien won hij met heel weinig slaap immers in Otegem en in Benidorm reed Iserbyt na een koers vol pech toch knap naar een vierde plek. Eindigt hij in Hoogerheide bij de eerste achttien, dan wint de Belg de Wereldbeker.

Het wereldkampioenschap is in aantocht en dat betekent ook dat kampioenschapsrenners uit hun kot komen, zoals Erwin Vervecken dat in het verleden ook altijd zo goed kon. Tegenwoordig moeten we dan vooral kijken naar Michael Vanthourenhout. Het 30-jarige neefje van bondscoach Sven Vanthourenhout was tot in het nieuwe jaar op de sukkel. Hij won in de eerste helft van het seizoen maar één cross, maar wel meteen het EK. De afgelopen weken was Vanthourenhout de beste in Gullegem en Zonnebeke, om ook in Benidorm met Wout van Aert te strijden voor de zege.

Waar normaal gesproken een waslijst aan Belgen op te schrijven valt voor de overige sterren in een voorbeschouwing, is dat deze winter helemaal anders. Het zijn de Nederlanders die de dienst uit maken en behoudens Van der Poel, rijden die allemaal in dezelfde ploeg. Baloise Trek Lions-crossers Lars van der Haar, Nederlands kampioen Joris Nieuwenhuis en revelatie Pim Ronhaar azen in Hoogerheide alle drie op het podium. Daarbij is Van der Haar iets in het voordeel, want hij komt goed tot zijn recht in een snelle cross als deze. Nieuwenhuis en Ronhaar gedijen beter bij een tragere, zwaardere wedstrijd.

Hoewel verrassingen in deze fase van het seizoen nauwelijks aan de orde zijn vanwege het nakende WK, zijn er toch een aantal namen om in de gaten te houden. Thibau Nys – voor de verandering nog maar eens Baloise Trek Lions – vindt op deze snelle omloop ook een parcours op zijn maat. In Benidorm toonde hij zijn kwaliteiten al met een podiumplaats. De laatste wedstrijden is ook Toon Vandebosch uitstekend op dreef; in Zonhoven was hij nog knap vijfde. De ‘buiten-Beneluxe’ inbreng komt van Felipe Orts en Clément Venturini. De Franse kampioen werd in Hoogerheide al eens vierde (2017).

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout

* Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar

Favorieten vrouwen

Ook bij de vrouwen is er deze winter sprake van een dominante figuur en ook zij draagt de wereldkampioenentrui. We hebben het natuurlijk over Fem van Empel, het 21-jarige toptalent van Visma | Lease a Bike. Eerst in Gavere en later in Hulst kreeg de Noord-Brabantse weliswaar klop, maar alle andere vijftien (!) crossen waar ze aan meedeed dit jaar won ze. Met het vertrouwen waarop ze in de laatste bocht in Benidorm met een opvallend manoeuvre de zege naar zich toe trok, liet ze zien klaar te zijn om haar WK-titel te verdedigen. Die veroverde ze vorig jaar in Hoogerheide.

Toen kon Puck Pieterse geen vuist ballen tegen haar leeftijdsgenote. Toch zal de kopvrouw van Fenix-Deceuninck er dichtbij zijn. De 21-jarige Amersfoortse miste deze hele winter nog geen enkele keer het podium. Kanttekening is wel dat ze ‘slechts’ dertien crossen reed tot op heden. In de kerstvakantie haalde ze wel de maximale score op. Pieterse won de Wereldbekers van Gavere, Hulst en Zonhoven en ze was ook de beste in de Superprestige van Diegem. Op het NK en in Benidorm moest ze Van Empel echter weer voor zich dulden.

In Hoogerheide mag je daarnaast Lucinda Brand nooit uitvlakken. De 35-jarige veldrijdster van Baloise Trek Lions is enorm ervaren, maar nog lang niet versleten. Nadat ze door een schouderblessure pas laat aan haar crosswinter kon beginnen, stond ze wel meteen op punt. In de GP Sven Nys en de Vlaamse Duinencross eindigde ze nog als tweede achter van Empel, maar in Zonhoven was ze onderweg naar iets moois. Ze reed solo aan de leiding, tot ze bij een onverwachte val haar neus brak. Dat hield haar niet tegen om een week later nog maar eens de Nederlandse titel te pakken.

Brand heeft bovendien een goed trackrecord in Hoogerheide. Ze won in 2019 en 2020, terwijl ze in 2017 en 2021 tweede werd. Op het WK pakte ze vorig jaar brons. Ceylin del Carmen Alvarado zal met iets minder vertrouwen afreizen naar Noord-Brabant. Zij kwam nooit verder dan een zesde plek. Toch zal de 25-jarige kopvrouw van Alpecin-Deceuninck wat van de wedstrijd willen maken. In Benidorm verzekerde zichzelf van de eindzege in de Wereldbeker. Slechts één cross stond ze niet op het podium in de Wereldbeker: dat was in Antwerpen, waar ze vierde werd.

De vier favorieten voor de zege zijn nu wel benoemd. Eigenlijk is al de rest te bestempelen als outsider, want het zou een daverende verrassing zijn als er iemand anders dan deze vier Nederlandse dames wint. Maar mocht dat al gebeuren, dan moeten we het zoeken in de hoek van Kata Blanka Vas, Sara Casasola, Laura Verdonschot, Zoe Bäckstedt, Marie Schreiber, Kristyna Zemanová, het Canadese trio Maghalie Rochette en tweelingzusjes Ava Holmgren en Isabella Holmgren. Of weet Sanne Cant toch nog een oude truc boven te halen?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Lucinda Brand

* Ceylin del Carmen Alvarado, Kata Blanka Vas, Sara Casasola

Weer en TV

Het belooft zondag goed weer te zijn in Hoogerheide. ’s Morgens kan er volgens Weeronline weliswaar nog wel wat nachtvorst (-2 graden) zijn, maar dat gaat ’s middags de ondergrond op de Brabantse Wal normaal niet veranderen in een glibberig moddertapijt. In de middaguren stijgt het kwik onder een aangenaam zonnetje naar zo’n 12 graden Celsius. Er valt geen regen en de wind waait aan windkracht drie uit het zuiden.

Wereldbeker Hoogerheide op tv, veldrijden

Live op Sporza, VRT1 (vanaf 13.30 uur, vrouwen)

Live op Sporza, VRT1 (vanaf 14.50 uur, mannen)

Live op Eurosport 1 (vanaf 13.30 uur, vrouwen)

Live op Eurosport 1 (vanaf 15.00 uur, mannen)

Live op Eurosport.nl en Discovery+ (vanaf 13.40 uur, vrouwen)

Live op Eurosport.nl en Discovery+ (vanaf 15.00 uur, mannen)