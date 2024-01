Youri IJnsen • dinsdag 23 januari 2024 om 10:00 dinsdag 23 januari 2024 om 10:00

Adrie van der Poel kreeg met Wereldbeker Hoogerheide wat hij verdient

Adrie van der Poel won zelf slecht één keer in Hoogerheide. In 1999 om precies te zijn, een jaar voordat hij zijn carrière op 40-jarige leeftijd beëindigde in… Hoogerheide. Toen eenmalig eind februari als afscheidscross voor een van de grootste coureurs uit de Nederlandse wielergeschiedenis. WielerFlits neemt je mee in de historie!

Waar zijn jongste zoon Mathieu de huidige wereldkampioen op de weg en in het veld is, was Van der Poel senior zelf ook een groots renner. Als het over de beste Nederlandse coureurs ooit gaat, gaat het al snel over Joop Zoetemelk, Jan Janssen, Jan Raas, Hennie Kuiper, Gerrie Knetemann en tegenwoordig ook over Tom Dumoulin en MVDP. Maar eigenlijk hoort ook Adrie in dat rijtje thuis.

Waarom? Zijn palmares spreekt boekdelen: hij won onder meer de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, Clásica San Sebastian, de Amstel Gold Race, twee etappes in de Tour de France, droeg ooit één dag de gele trui en hij werd wereldkampioen veldrijden. Verder werd hij op dat kampioenschap vijf keer (!) tweede, een keer tweede in de Ronde van Lombardije, ook tweede op het WK op de weg en derde in Parijs-Roubaix.

GP Adrie van der Poel geboren

Bij het grote publiek krijgt Van der Poel senior misschien niet altijd de erkenning die op zijn plaats is. En dus besloten ze in zijn geboortedorp Hoogerheide een afscheidscross voor hem te organiseren, op 20 februari 2000 welteverstaan. Zowel de UCI als de KNWU vonden het een geslaagd event, waarna ze in Hoogerheide de vraag kregen om de wedstrijd verder uit te bouwen. De GP Adrie van der Poel was geboren.

Het organiserend Wielercomité GP Adrie van der Poel bestaat ondertussen 24 jaar en kent met Jan Prop heden ten dage nog altijd dezelfde voorzitter. Ook Adrie zelf maakt deel uit van het comité, als parcoursbouwer – samen met zijn oud-ploeggenoot Marc Dierickx. Ook Adrie’s jongere broertje Jacques (tevens prof tussen 1986 en 1992) levert een significante bijdrage aan de opbouw van het parcours. In 2003 werd Hoogerheide onderdeel van de Wereldbeker.

Alleen in 2004 maakte Hoogerheide geen deel uit van dat regelmatigheidsklassement en in 2021 ging de cross niet door vanwege de coronapandemie. Ook was de GP Adrie van der Poel drie keer het decor voor het wereldkampioenschap. In 2009 veroverde Niels Albert er zijn eerste wereldtitel, vijf jaar later was Zdeněk Štybar voor de derde en laatste keer de beste van de wereld en in 2023 was het Adrie’s zoon Mathieu die er zich zijn vijfde regenboogtrui toe-eigende.

Zoon Mathieu recordhouder

Sinds 2015 won Mathieu van der Poel zes van de acht verreden edities van zijn vaders cross. Alleen Lars van der Haar (2017) en Eli Iserbyt (2022) doorbraken zijn hegemonie. Bij de vrouwen won recordhoudster Marianne Vos ook zes keer: twee stuks waren WK’s. De GP Adrie van der Poel in Hoogerheide is al jaren de slotmanche van de Wereldbeker en hoopt dat tot 2028 te blijven. In dat jaar zouden ze graag opnieuw een WK willen organiseren op de Brabantse Wal.

Laatste tien winnaars in Hoogerheide

Mannen

2022-2023: Mathieu van der Poel ( WK)

2021-2022: Eli Iserbyt

2020-2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019-2020: Mathieu van der Poel

2018-2019: Mathieu van der Poel

2017-2018: Mathieu van der Poel

2016-2017: Lars van der Haar

2015-2016: Mathieu van der Poel

2014-2015: Mathieu van der Poel

2013-2014: Zdeněk Štybar ( WK)

2012-2013: Martin Bina

Vrouwen

2022-2023: Fem van Empel ( WK)

2021-2022: Marianne Vos

2020-2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019-2020: Lucinda Brand

2018-2019: Lucinda Brand

2017-2018: Sanne Cant

2016-2017: Marianne Vos

2015-2016: Sophie de Boer

2014-2015: Eva Lechner

2013-2014: Marianne Vos ( WK)

2012-2013: Marianne Vos

In het seizoen 2023-2024 wordt de Wereldbeker Hoogerheide verreden op zondag 28 januari.