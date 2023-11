Niels Bastiaens • vrijdag 24 november 2023 om 08:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Dublin 2023 – Iserbyt en Alvarado op WB-herhaling?

Bij de eerste editie van de Wereldbekercross in Dublin, een jaar geleden, mocht de organisatie liefst 8000 toeschouwers ontvangen. Dan kan je best spreken van een succes, wat men nu graag wil voortzetten. Bij de mannen zal het spektakel van Eli Iserbyt, Thibau Nys en Pim Ronhaar moeten komen, terwijl Ceylin Alvarado de beste papieren heeft bij de vrouwen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Wereldbeker Dublin

Mannen

2022: Wout van Aert

Vrouwen

2022: Fem van Empel

Vorig jaar

Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag mannen – Manche 9 in Dublin

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 14s

3. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 17s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 19s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 22s

Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag vrouwen – Manche 9 in Dublin

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) op 2s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m37s

5. Inge van der Heijden (777) op 2m26s

4. Marie Schreiber (Tormans) op 2m27s

Parcours

Een echte Ierse omgeving, zo wordt het parcours in Dublin genoemd door organisatie Tomas Van Den Spiegel. Voor het parcours van deze manche is – net als in de vorige editie – gekozen voor het terrein van de Sport Ireland Campus, de uitvalsbasis van meerdere topsporten. Zeg maar wat Papendal is voor de Nederlandse topsport.

Het terrein ligt in een van de westelijke buitenwijken van Dublin. “We zitten hier een kwartier buiten het centrum”, licht Chris Mannaerts van Flanders Classics toe. “Er zitten hier heel veel federaties. De goede faciliteiten zijn echt indrukwekkend en dat was ook wel beslissend voor ons om hierheen te komen.” Het rondje is voor 95% hetzelfde als bij de vorige editie van de Wereldbeker in Dublin.

Op een van de hoofdwegen liggen de start- en finishstreep. De start is in zuidelijke richting en vanaf daar leggen de renners een rondje af dat met de klok mee gaat. Na de tweede bocht ligt al meteen de eerste materiaalpost. De eerste technische passage volgt niet lang daarna, op het grasterrein dat normaal gesproken gebruikt wordt voor veldlopen.

Meteen daarna vinden we de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige editie. De balkjes, die trouwens verplicht zijn in elke Wereldbekercross, zijn wat naar voren geplaatst, tot vlak na het de eerste technische passage. Na een tweede bochtige fase, maken de renners vaart richting de tweede materiaalpost.

Die wordt deze keer niét gevolgd door de zandbak, die de vorige keer nog voor spektakel zorgde. Het ging om een soort Horse Arena, waar de renners doorheen moesten ploeteren. De renners rijden er deze keer ‘gewoon’ langs. Ook de brug die daaropvolgend in de omloop zat, vinden we niet meer terug in het rondje.

In de slotfase vinden we nog één technische bochtenpassage, daarna gaat de route over enkele rechttoe-rechtaan stroken terug richting start-finish. Hier kan vaart gemaakt worden. De eindstreep ligt niet ver na de laatste bocht naar rechts. Het rondje is drie kilometer lang en bestaat vooral uit gras en licht oplopende stroken. Vorig jaar zagen we dat die wel voor wat lastige modderpassages kunnen zorgen, maar dat je hier nooit een loopcross moet verwachten.

Programma en info

Programma zondag 26 november 2023

10.00 uur: Junioren mannen

11.00 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Beloften mannen

14.10 uur: Elite vrouwen en beloften

15.40 uur: Elite mannen

Locatie

Snugborough Road, Snugborough, Dublin, D15 EPN4, Ireland

Publieksinformatie

Tickets kosten 17,5 euro aan de kassa en in voorverkoop op de website van de organisatie. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Ook aan de kassa zijn nog tickets te verkrijgen voor 20 euro.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijst vrouwen

Deelnemerslijst mannen

Website Wereldbeker

Facebook Wereldbeker

X Wereldbeker

Instagram Wereldbeker

Favorieten mannen

Wanneer we het startveld bekijken, moeten we toch eerst opmerken dat het om een wel zeer beperkte bende gaat. Waar we in bijvoorbeeld Maasmechelen nog bijna zestig mannen aan de start zagen, moeten we het hier met amper dertig renners doen. Zeer karig voor een Wereldbekermanche, zeker als je weet dat tien Belgen de oversteek maken en er ook nog acht Ieren zijn opgetrommeld.

Het moet gezegd: van de echte toppers, die in deze fase van het seizoen actief zijn, zien we alleen Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar niet op het startblad. Nieuwenhuis had aangekondigd om het volledige weekend te skippen voor een welverdiende stage, terwijl Van der Haar zich focust op de cross van zaterdag. Wél drie ‘frisse’ mannen ten opzichte van Kortrijk, daags voordien: het Baloise-Trek Lions-duo Thibau Nys-Pim Ronhaar en Laurens Sweeck.

Thibau Nys wisselt momenten waarin hij tot de absolute wereldtop behoort – kijk maar naar de Koppenbergcross – af met momenten waarop hij zich tevreden moet stellen met een plaats in de top-10. Op zich niet onlogisch, gezien zijn jonge leeftijd – Nys is nog altijd maar 20 lentes jong. Toch is de kans reëel dat Nys met zijn relatief frisse benen de besten hier het vuur aan de schenen legt. Ook Pim Ronhaar, die vaak wisselvallig voor de dag komt, mogen we nooit vergeten in de strijd om de zege. Als hij in zijn dagje is, zoals bijvoorbeeld in Dendermonde, dan kan hij zomaar stevig uithalen en winnen.

De topfavoriet zien we echter nog altijd in Eli Iserbyt. Ook al zal hij de verplaatsing van de cross in Kortrijk wel op zeer korte tijd naar de Ierse hoofdstad moeten maken, toch zagen we afgelopen week nog maar eens dat er op de West-Vlaming nog maar weinig sleet zit. Bij zijn ploeggenoot, de Europese kampioen Michael Vanthourenhout, stellen we ons meer vragen. Vanthourenhout was een weekend out met maag- en darmklachten, maar zou intussen hersteld zijn.

Voor de overige top 5-plaatsen, is Laurens Sweeck een goede gok. Vorig jaar stapelde hij in deze fase van het seizoen de overwinningen op, nu heeft hij naar eigen zeggen nog wat te veel pech. Ook Ryan Kamp, de Brit Cameron Mason, Gerben Kuypers, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch en Jens Adams verdienen hun vermelding. De veldrittop is tegenwoordig zo breed, dat je van deze renners niet mag schrikken als ze plots een podiumplaats veroveren. Ook Zwitser Kevin Kuhn mag je in dat rijtje plaatsen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Pim Ronhaar, Thibau Nys

* Laurens Sweeck, Gerben Kuypers, Michael Vanthourenhout

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen zien we juist het omgekeerde: enkele belangrijke toppers ontbreken, maar in de breedte kan de Ierse organisatie wel rekenen op een mooi deelnemersveld, met rensters uit alle uithoeken van de veldritwereld.

De opvallendste ontbrekenden zijn wereldkampioene Fem van Empel en Nederlands kampioene Puck Pieterse. De twee mogen alvast blij zijn dat het ‘dreigement’ van Davide Lappartient nog niet is ingevoerd, want daags voordien staan ze wél aan de start van de Urban Cross in het West-Vlaamse Kortrijk – onderdeel van de X2O Badkamers Trofee.

Maar zoals wel vaker, hebben de afwezigen ongelijk. Ceylin del Carmen Alvarado krijgt zo vrije baan om haar zegereeks van de afgelopen weken voort te zetten. Na enkele jaren waarin ze niet altijd op haar beste niveau rondreed, zien we weer een straffe Alvarado in het veld. De Nederlandse met Dominicaanse roots verzilvert die positie met een knappe leidersplaats in de Superprestige én de Wereldbeker. Als ze haar focus op die klassementen blijft leggen, zien we niemand die haar daarin kan bedreigen.

Lucinda Brand moet de grootste uitdaagster worden. Ook al is de renster van Baloise Trek Lions nog maar aan haar tweede weekend van het seizoen toe, toch maakte ze al indruk. Niet dat ze ooit in een winnende positie kwam, maar zowel in Dendermonde als Merksplas wist ze het Alvarado toch tot halverwege de cross lastig te maken. Ze mist naar eigen zeggen nog hardheid en techniek, waardoor ze week na week beter zal worden. Ploegmate Fleur Moors viert hier haar terugkeer.

De 24-jarige Aniek van Alphen mist voorlopig een échte uitschieter, die ze vorig jaar in Boom en Essen wél had, maar weet zich wel week na week constant in de top 6 te handhaven. Op een goeie dag kan ze zomaar verrassen. Dat kan je zéker ook zeggen van de Italiaanse Sara Casasola, de opvallende nummer drie van het Europees kampioenschap. Ze koerst niet heel vaak mee in de België, maar wordt onderhand toch een factor om rekening mee te houden.

Outsiders? Dan kijken we al snel in de richting van de Waalse Marion Norbert-Ribérolle, die we momenteel de beste Belgische van het seizoen kunnen noemen. Haar ploegmate bij Crelan-Corendon Inge van der Heijden valt vaak net naast het podium, net als Manon Bakker, maar onderschat hen niet.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Lucinda Brand, Sara Casasola

* Marion Norbert-Ribérolle, Inge van der Heijden, Aniek van Alphen

Weer en TV

Volgens de laatste voorspellingen staat er de renners heel wat regen te wachten in de Ierse hoofdstad. Ook vorig jaar was het een glibberige bedoeling, en dat zal nu niet anders zijn. Over de hele dag zou er 4,7 mm neerslag vallen, vooral in de namiddag en avond. Volgens Meteovista loopt de temperatuur maximaal op tot 8 graden Celsius. De wind komt uit het zuidoosten en blaast aan 3 Beaufort.

Sporza zendt de Wereldbekers van de mannen en vrouwen elites zondag uit op VRT1 vanaf 13.30 uur. In Nederland zijn meerdere opties mogelijk: Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ hanteren hetzelfde tijdschema, maar er is ook een livestream bij de NOS.