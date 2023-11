dinsdag 21 november 2023 om 12:35

Bouwt de Wereldbeker in Dublin voort op het succes van de eerste editie?

8000 toeschouwers bij een eerste editie, dat is lang niet slecht. Er zit dus wel muziek in de eerste Ierse wereldbekercross in de geschiedenis. WielerFlits neemt je mee in het ontstaan van de cross.

Echt veel geschiedenis heeft de Wereldbeker van Dublin nog niet. De hoofdstad van Ierland heeft wel een historie met het organiseren van een wielerwedstrijd op het hoogste niveau, want in 1998 begon de Tour de France in Dublin en in 2014 finishte er een etappe van de Giro d’Italia. Dat jaar ging de Ronde van Italië van start in Belfast, waarna de derde etappe naar Dublin gewonnen werd door Marcel Kittel.

Hoewel Dublin pas in 2022 debuteerde in de Wereldbeker veldrijden, werd de stad in 2020 al aangekondigd door de UCI als plaats voor een Wereldbeker op de hervormde kalender. Op 18 oktober 2020 zouden de beste crossers ter wereld neerstrijken in het land van Saint Patrick. Zouden, want de coronapandemie stak de kop op. Het wegseizoen werd opgeschoven en uitgerekend op 18 oktober werd de Ronde van Vlaanderen ingepland. Onbegonnen werk voor de Wereldbeker én de organisatie in Dublin, dus ging er een streep door.

Twee jaar later kreeg Dublin dus een herkansing, al zat dat ook niet in de pijpleiding. Flanders Classics, organisator van de Wereldbeker, had namelijk een plek vrijgehouden in de kalender voor 2022-2023. Alles wees erop dat Londen de eer zou krijgen om die Wereldbeker te huisvesten, maar die Britse manche ging toch niet door. Pas op 21 september 2022 – amper drie maanden voor de cross doorging – werd Dublin aangekondigd als locatie voor de negende manche van de winter.

De eerste editie in de Ierse hoofdstad mocht meteen 8000 toeschouwers verwelkomen, zeker geen slecht aantal voor een debuut. Sport Ireland CEO Una May sprak achteraf over een groot succes: “Ik hoop dat alle fans en renners er zo hard van genoten hebben als wijzelf. We bekijken zeker de optie om volgend seizoen terug te keren.”

En zo geschiedde. Wout van Aert won in Dublin zijn eerste cross van het seizoen, al bleven Laurens Sweeck, Lars van der Haar en Tom Pidcock lange tijd tegengas geven. Bij de vrouwen werd het – hoe kan het ook anders in de vrouwencross – een Nederlands feestje tijdens de eerste editie. Jonkie Fem van Empel troefde Puck Pieterse af na een spannend duel.

Laatste winnaars Wereldbeker Dublin

Mannen

2022: Wout van Aert

Vrouwen

2022: Fem van Empel

In veldritseizoen 2023-2024 staat de Wereldbeker in Dublin gepland op zondag 26 november 2023.