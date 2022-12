Wout van Aert maakt favorietenrol waar in Wereldbeker Dublin

Wout van Aert heeft in zijn tweede cross van het seizoen raak geschoten. De Belgische kampioen kende in de Wereldbeker van Dublin nog wel een moeizame openingsfase, maar wist zijn concurrenten in de finale alsnog te overklassen. Laurens Sweeck werd tweede, Tom Pidcock derde.

Vandaag was het aan Dublin om de Wereldbeker veldrijden te organiseren. In de Ierse hoofdstad stond een compleet nieuwe cross op het programma. Belgisch kampioen en topfavoriet Wout van Aert, wereldkampioen Tom Pidcock, wereldbekerleider Laurens Sweeck, Lars van der Haar en Eli Iserbyt kregen nog eens een ouderwetse vlakkere moddercross voorgeschoteld op het terrein van de Sport Ireland Campus, in een van de westelijke buitenwijken van Dublin. Die andere blikvanger, Mathieu van der Poel, was er vandaag niet bij.

Van der Haar met de kopstart, Van Aert minder goed weg

Van Aert kende vorige week bij zijn rentree in het veld in Antwerpen nog een kanonstart, maar was dit keer een stuk minder goed weg. Van der Haar kende daarentegen wel een goede start en dook als eerste het veld in, al werd hij al vrij snel overvleugeld door Iserbyt. De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal nam de kop, met wereldbekerleider Sweeck en Europees kampioen Michael Vanthourenhout in zijn wiel. Pidcock volgde in het spoor van de Belgische crossers als vierde, Van Aert had zich inmiddels opgewerkt naar plek zeven. Van der Haar was inmiddels teruggevallen naar de achtste positie.

In de tweede ronde besloot Pauwels Sauzen-Bingoal het zo bekende ploegenspel te spelen. Iserbyt trok van op de kop door en zijn ploegmakker Vanthourenhout liet bewust een gaatje, maar Van Aert was bij de les en dichtte al snel het gat op zijn landgenoot Iserbyt. Toch was die laatste niet van plan om het tempo te laten zakken. Iserbyt wist met een strakke cadans de favorietengroep op een lint te trekken, maar kon een samensmelting toch niet voorkomen. Het was in deze fase toch vooral een kwestie van aftasten: geen enkele topper was bereid om zijn kaarten op tafel te gooien.

Pidcock trekt door, Van Aert ruikt het gevaar

Ook Van Aert hield zich nog afzijdig, al leek hij vooral met zichzelf in de knoop. De grote favoriet voor de overwinning kwam in de tweede ronde in aanraking met een paaltje, maakte vervolgens een kleine pirouette en moest een flinke inspanning leveren om weer helemaal vooraan te sluiten. Dat zag ook Tom Pidcock. De vinnige Brit schudde iets voor het halfuur eens stevig aan de boom, maar Van Aert schoot net op dat moment wakker en reed in no time naar het achterwiel van de wereldkampioen. Dit leek een beslissend moment in de koers: Van Aert en Pidcock wisten wat weg te rijden van de rest.

Maar ook deze aanval werd weer onschadelijk gemaakt, want Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck en Jens Adams wisten opnieuw terug te keren, waardoor we met zes koplopers begonnen aan de vijfde (van in totaal zeven) ronde. Het was wachten op een nieuwe plottwist en die kwam er in de materiaalpost. Van Aert moest namelijk teruglopen en alsnog van fiets wisselen, nadat een vod van een mecanicien in het achterwiel van de Belgische kampioen kwam. De achterstand van Van Aert was zo plotsklaps opgelopen tot een twintigtal seconden, maar hij liet zich niet zomaar uit het veld slaan.

Van Aert slaat toe in voorlaatste ronde

Van Aert wist de scheve situatie bij het ingaan van de voorlaatste ronde namelijk weer recht te zetten en zo hadden we nog altijd zeven kanshebbers op de zege: Van Aert, Pidcock, Vanthourenhout, Iserbyt, Van der Haar, Sweeck en Adams. Dit bleek echter van korte duur, want in de voorlaatste ronde gaf Van Aert er dan eindelijk een flinke lap op. Dit bleek te versnelling te veel voor zijn concurrenten, al probeerde een sterke Sweeck nog wel de oversteek te maken. Het verschil tussen de twee kleppers was, bij het aansnijden van de slotronde, tien seconden.

Dit bleek genoeg voor de overwinning. Sterker, een ontketende Van Aert reed in de slotronde alsmaar verder weg van de tegenstand en won alsnog afgetekend voor Sweeck en Pidcock. Van der Haar en Vanthourenhout vervolledigden de top-5. Iserbyt kwam dan weer niet verder dan een zevende plaats en deed slechte zaken in de wereldbekerstand. Sweeck was met zijn tweede plaats dan weer de grote winnaar. Het verschil tussen leider Sweeck en Iserbyt is nu zeventien punten.