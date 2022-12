Fem van Empel klopt Puck Pieterse na prachtig duel in Wereldbeker Dublin

Fem van Empel heeft de Wereldbeker van Dublin op haar naam geschreven. De leidster in de Wereldbeker kwam na een prachtig duel met landgenote Puck Pieterse als eerste over de streep. Denise Betsema (3e) maakte, op ruime achterstand, het Nederlandse feestje compleet.

Vandaag was het aan Dublin om de Wereldbeker veldrijden te organiseren. In de Ierse hoofdstad stond een compleet nieuwe cross op het programma. Wereldbekerleidster Fem van Empel, Puck Pieterse, Denise Betsema, Inge van der Heijden en Pauline Ferrand-Prévot waren de voornaamste blikvangers. Deze toppers kregen nog eens een ouderwetse vlakkere moddercross voorgeschoteld op het terrein van de Sport Ireland Campus, in een van de westelijke buitenwijken van Dublin.

Rampstart voor Pieterse

Marie Schreiber dook, niet voor het eerst dit seizoen, als eerste het veld in. De jonge Luxemburgse van Tormans Cyclo Cross Team kende een razendsnelle start en wist al snel een kleine kloof uit te bouwen. De twee grote favorieten voor de overwinning, Van Empel en Pieterse, lieten zich bij de start wat verrassen en waren zo meer op achtervolgen aangewezen. En daar bleef het niet bij voor Pieterse: de vrouw-in-vorm kwam ten val bij de eerste passage over de balken en verloor door kettingproblemen bijzonder veel tijd.

Pieterse kon zich, na een eerste fietswissel in de materiaalpost, opmaken voor een serieuze achtervolgingsrace. Van Empel, die met twijfels aan de start stond van deze wereldbekercross, had intussen haar ritme gevonden en reed resoluut naar de kop. De leidster in de Wereldbeker ging op en over Schreiber en alleen Denise Betsema bleek in staat om het hoge tempo van de jonge Van Empel, met negen overwinningen de voorlopige zegekoningin in het veld, te volgen.

Van Empel voert de forcing, sterke Pieterse blijft vechten

Van Empel en Betsema begonnen met een tiental seconden voorsprong aan de tweede ronde, maar waren zeker nog niet ribbedebie, gezien de indrukwekkende inhaaltocht van Puck Pieterse. De renster van Alpecin-Deceuninck wist zich in geen tijd op te werken naar de derde plek, reed niet veel later de inmiddels geloste Betsema voorbij en opende de jacht op eenzame koploopster Van Empel. Pieterse wist het verschil met haar landgenote al snel te halveren en aan het einde van de tweede ronde zelfs aan te sluiten.

Van bijkomen na de geleverde inspanningen was geen sprake. Pieterse besloot in de derde ronde meteen het commando over te nemen van Van Empel en die laatste moest al snel wat seconden prijsgeven. Laatstgenoemde was echter niet van plan om zomaar te plooien en reed weer naar het achterwiel van Pieterse. Het bleek de aanzet tot een fraaie finale tussen de twee beste veldrijdsters van het moment. Van Empel en Pieterse begonnen met een geruststellende voorsprong aan de laatste twee rondes. De nummer drie, Betsema, volgde al op ruim een halve minuut.

Fraai duel voor de overwinning

In de laatste twee ronden was het wachten op een echte versnelling. Van Empel nam het initiatief op de powerstroken, Pieterse leek dan weer in het voordeel in de technische zones. Die laatste probeerde in de slotronde haar technische surplus aan kwaliteiten uit te spelen bij de balken, maar een alerte Van Empel gaf geen krimp. Die laatste leek de situatie onder controle te hebben, ook al omdat ze normaal kan rekenen op een vlijmscherpe sprint. Van Empel wachtte de spurt echter niet af en trok stevig door op een van de powerstroken.

Pieterse moest even alle zeilen bijzetten om te volgen, leek te kraken, maar wist op techniek toch weer aan te sluiten. Sterker, Pieterse probeerde met een ultieme versnelling Van Empel nog te verrassen, maar die laatste bleef ijzig kalm en wist net voor de laatste rechte lijn een beslissend gaatje te slaan. Dit bleek genoeg voor alweer haar zesde wereldbekerzege van het seizoen. Pieterse moest na een razendspannende finale genoegen nemen met de tweede plaats, Betsema kwam als derde over de streep.