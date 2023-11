vrijdag 10 november 2023 om 08:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Dendermonde 2023 – Wint Pauwels Sauzen-Bingoal op Mettepenningen-terrein?

Na een jaartje afwezigheid is de Wereldbekermanche van Dendermonde terug! Voor organisator Jurgen Mettepenningen waren het geen makkelijke tijden, want bij zijn eerste twee pogingen moest hij telkens organiseren zonder publiek. De coronamaatregelen waren de schuldige, maar daar is intussen gelukkig geen sprake meer van. In Dendermonde verwachten ze een volksfeest, maar wel zonder toppers Thibau Nys en Fem van Empel. WielerFlits blikt vooruit.



Historie

Laatste winnaars Wereldbeker Dendermonde

Mannen

2021: Wout van Aert

2020: Wout van Aert

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

Vorige editie

Wereldbeker veldrijden 2021-2022

Uitslag mannen – Manche 12 in Dendermonde

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) op 49s

3. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 1m18s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m52s

5. Quinten Hermans (Tormans-Circus) op 2m09s

Wereldbeker veldrijden 2021-2022

Uitslag vrouwen – Manche 12 in Dendermonde

1. Lucinda Brand (Baloise-Trek Lions)

2. Clara Honsinger (Cannondale/Cyclocrossworld) op 4s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 36s

4. Marianne Vos (Jumbo-Visma) op 41s

5. Shrin van Anrooij (Baloise-Trek Lions) in z.t.

Parcours

We kennen het parcours in Dendermonde allemaal nog van de ploeterpartij van de eerste editie in 2020, toen Wout van Aert en co een groot deel van het rondje in looppas moesten afleggen. “Maar zo erg zal het nooit meer worden”, legt Jurgen Mettepenningen ons uit. “Jammer genoeg hebben we wel weer 300 % tegenslag met het weer. Dendermonde is daar heel gevoelig aan. Op twee weken tijd stonden de grachten hier vol. Maar gelukkig is ons parcours geëvolueerd, ik zou durven zeggen dat we veel meer zijn dan een weidecross.”

De organisatie beschikt dan ook over een terrein van 75.000 vierkante meter naast de Hamsesteenweg (start en finish) in Grembergen, deelgemeente van Dendermonde. Daar zijn de mogelijkheden groot. Zo lieten Mettepenningen het parcours op verschillende delen verharden. Er is een kasseistrook aangelegd, en ook de centrale heuvel is een stuk steviger geworden.

“Het eerste deel van het parcours is nog steeds voor de mannen van het grote vermogen”, vertelt Mettepenningen nog. “Maar vanaf de renners bij de heuvel aankomen, is het een pak technischer. Explosiviteit is daar belangrijk, en de heuvel wordt eigenlijk langs alle zijdes beklommen. We hebben die passage maximaal proberen te benutten, wat volgens mij goed gelukt is.”

Verder is het rondje bezaaid met een zandkuil met zeezand, die lichtjes bergaf loopt, en een trappenpartij van dertig treden. Ook de Lange Wapper – een lange brug van zestig meter – zorgt voor spektakel. “Ik denk dat we een mooie cross met veel afwisseling hebben uitgetekend. Er is voor elk wat wils”, aldus Mettepenningen.

Programma en info

Programma zondag 12 november 2023

9.30 uur: Nieuwelingen (geen WB)

10.30 uur: Junioren vrouwen (geen WB)

12.00 uur: Junioren mannen (geen WB)

13.40 uur: Elite vrouwen en beloften

15.10 uur: Elite mannen en beloften

Locatie

Hamsesteenweg, Grembergen

Publieksinformatie

Tickets kosten 18,5 euro aan de kassa en 15 euro in voorverkoop op de website van de organisatie. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Wereldbeker-stand 2023-2024, mannen elite

1. Lars van der Haar – 61 punten

2. Eli Iserbyt – 60 punten

3. Thibau Nys – 59 punten

4. Joris Nieuwenhuis – 42 punten

5. Niels Vandeputte – 40 punten

Klassement Wereldbeker 2023-2024, vrouwen elite

1. Fem van Empel – 80 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 55 punten

3. Inge van der Heijden – 37 punten

4. Leonie Bentveld – 37 punten

5. Zoe Bäckstedt – 34 punten

Favorieten mannen

De jongens van Jurgen Mettepenningen mogen hun borst nat maken, want zij rijden zondag in de cross van hun ploegbaas. We verwachten daarom een extra gemotiveerde Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt aan de start. Niet dat het bij hen aan motivatie zou ontbreken, want na de Europese titel van Vanthourenhout kan de sfeer in de ploeg niet meer stuk. Dé grote afwezige is Thibau Nys, die zijn keuze om alleen in Niel te rijden deze week zag bekritiseerd worden door de UCI.

Niet dat Nys dé grote favoriet op dit parcours geweest zou zijn, want daarvoor kijken we vooral naar Michael Vanthourenhout. De West-Vlaming is degene die het beste de modderige omlopen aan kan, en aangezien hij zijn lengte mee heeft, geen schrik moet hebben voor wat loopwerk. Niet voor niets was hij in de editie van 2021 de eerste uitdager van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Toon Aerts. Vanthourenhout had bovendien gepiekt naar deze periode, meteen de grote reden waarom hij deze week zijn tweede Europese titel op rij mocht pakken.

De dichtste uitdager van Vanthourenhout was het afgelopen Europese kampioenschap de Brit Cameron Mason. Voor velen was zijn zilveren medaille een verrassing, maar eigenlijk zou dat het geval niet mogen zijn. Mason heeft zich de voorbije jaren ontpopt tot een renner die het best tot zijn recht komt op de allerzwaarste omlopen. Stoempen in de modder, diep wegzakken in een loopstrook of naar boven klauteren op de Koppenberg: het schrikt de Brit, die uitkomt voor Cyclocross Reds, allesbehalve af. In Dendermonde zou hij dan ook zomaar voor de zege kunnen gaan.

Zeker omdat andere toppers zoals Eli Iserbyt en Lars van der Haar toch een pak minder houden van dat zware gedoe. De twee hebben hun voortreffelijke techniek mee, en kunnen wel wat ploeterwerk aan, maar vanaf het lopen en stoempen een hele ronde lang de bovenhand neemt, hebben de twee het toch wat lastiger. Van der Haar kwam bij de eerste twee edities nooit echt goed tot zijn recht in de Oost-Vlaamse gemeente. Tijdens de wel erg heftige eerste editie stapte hij uit de cross, in 2021 wist hij zich net in de top 10 te handhaven.

Andere outsiders? Dan kijken we al snel naar Pim Ronhaar, die na de Koppenberg aan de alarmbel trok, maar zich op het Europees kampioenschap wél prima staande hield. Als hij zijn aanvalslust wat weet te bedwingen, mag je de Nederlander dichtbij het podium verwachten. Gerben Kuypers moet dan weer afrekenen met zijn persoonlijke zwarte beest: zijn slechte start. Volgens ploegleider Bart Wellens moet hij daarom klimmen in de UCI-ranking, dus zou een goede Wereldbeker-uitslag welgekomen zijn. En hoe goed komen Laurens Sweeck en Niels Vandeputte voor de dag?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Michael Vanthourenhout

** Eli Iserbyt, Cameron Mason

* Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Pim Ronhaar

Favorieten vrouwen

Voor de tweede dag op rij geen Fem van Empel bij de dames. Op Puck Pieterse is het nog een weekje – tot ze haar comeback maakt in het Franse Troyes – wachten , dus is Ceylin del Carmen Alvarado met zekerheid de grote favoriete voor de cross in Dendermonde. De ex-wereldkampioene kan dit weekend een geweldige zaak doen in zowel het klassement van de Superprestige, waarin ze al leider is, als de Wereldbeker. En met een beetje geluk doet ze daar ook nog eens twee dagzeges bij.

Het zou Alvarado gegund zijn, want de dominantie van Van Empel was de afgelopen weken immens. Hoewel ze steevast het dichtst in de buurt kwam, mocht ze alleen nog maar in Ruddervoorde juichen. Maar het zal haar niet gemakkelijk worden gemaakt. Ook Inge van der Heijden zal immers haar kans ruiken. De Nederlandse kwam Crelan-Corendon dit seizoen vervoegen, om Sanne Cant met minder druk te laten crossen, en dat doet ze voorlopig voorbeeldig. Op het podium komen is voor haar een lastige opdracht als alle toppers erbij zijn, maar in Dendermonde wacht een gouden kans.

Dat zou je ook kunnen zeggen van Denise Betsema, die net als Iserbyt en Vanthourenhout op de terreinen van haar manager zelf crost. Betsema had het nog niet al te gemakkelijk dit seizoen, ze liet afgelopen weekend zelfs het Europees kampioenschap schieten. Maar dan wel met een hoger doel: veel trainen, in de hoop zo snel mogelijk weer de oude te zijn. En de oude Betsema, die kan een terrein waar vermogen leveren een grote rol speelt, natuurlijk ideaal aan. Niet voor niets werd ze vorige week nog tweede op de Koppenberg. Stilaan mogen we de beste Betsema verwachten.

Is dat ook met Lucinda Brand al het geval? De Nederlandse keert pas in Dendermonde terug in koers, nadat een vervelende polsblessure haar een hele tijd uit roulatie hield. De ervaren Nederlandse moet de eer van Baloise Trek Lions de komende periode hoog houden bij de vrouwen. Haar mannelijke collega’s doen het voortreffelijk, maar nu zowel zij, Shirin van Anrooij als Fleur Moors niet meer inzetbaar waren, stond de vrouwenploeg van Sven Nys even volledig op non-actief. Brand zou in ieder geval een terrein moeten vinden dat haar als gegoten past, want ze is nog maar de enige vrouw op de erelijst.

Het is ook altijd uitkijken naar de deelname van de intussen al 30-jarige Maghalie Rochette. In eigen land blijft de Canadese de overwinningen maar aan elkaar rijgen. Aan acht stuks zit ze intussen al. In Europa ligt dat vaak een pak moeilijker, maar het niveau zou ze zeker moeten aankunnen. Anders eindig je niet als vierde in de Wereldbeker van Waterloo. Verder kunnen ook Annemarie Worst, Leonie Bentveld en Aniek van Alphen aanspraak maken op een mooie notering.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Inge van der Heijden, Denise Betsema

* Lucinda Brand, Maghalie Rochette, Annemarie Worst

Weer en TV

Op donderdag en vrijdag woedt de regen in Dendermonde het hardst, in het weekend blijft het – gelukkig voor alle fans die ter plaatse komen kijken – relatief droog. Meteovista verwacht maximaal 1,2 millimeter neerslag. Met 8 graden Celsius blijft het wel vrij koud, maar gelukkig blaast ook de wind niet al te hard aan een kracht van 2 Beaufort.

Sporza zendt de Wereldbekers van de mannen en vrouwen elites zondag uit op VRT1 vanaf 13.30 uur. In Nederland zijn meerdere opties mogelijk: Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ hanteren hetzelfde tijdschema, maar er is ook een livestream