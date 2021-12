Lucinda Brand geeft zichzelf kerstcadeau met zege in Dendermonde

Lucinda Brand heeft op Tweede Kerstdag de Wereldbekercross in Dendermonde gewonnen. De wereldkampioene reed na 25 minuten cross weg uit een grote groep met veel Nederlanders en behield haar voorsprong in het restant van de wedstrijd. Clara Honsinger en Denise Betsema mochten met de Nederlandse mee het podium op.



Door de nieuwe coronamaatregelen in België was er zondag tijdens de Wereldbekercross in België geen publiek aanwezig. Het is een beeld waaraan we de rest van het seizoen moeten wennen, omdat de maatregelen tot ten minste eind januari duren.

De startende vrouwen lieten zich er echter niet door kennen: zij vlogen er ook op Tweede Kerstdag vol in. Marianne Vos en Fem van Empel namen vandaag een kopstart en reden snel weg, maar werden ook even snel weer vergezeld door Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Manon Bakker, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse. Buitenlandse favorieten als Kata Blanka Vas en Clara Honsinger vochten pas later in de cross hun weg naar voren.

Brand is weer een klasse apart

Omdat veel favorieten zich even lieten zien tijdens de openingsrondes, leken we af te stevenen op een spannende middag in Dendermonde. Dat viel echter reuze mee, omdat wereldkampioene Brand aan een versnelling weer genoeg had om de rest van zich af te schudden. Na 25 minuten sloop ze weg bij Pieterse en Betsema, met wie zij een kleine voorsprong op een grote groep achtervolgers bij elkaar had gereden.

De winnares van de cross was daarna bekend. In Dendermonde kon de renster van Baloise Trek Lions zichzelf na vijftig minuten crossen een mooi kerstcadeau schenken. Voor de wereldkampioene is het alweer haar negende zege uit de laatste elf (!) wedstrijden. Honsinger bleef het dichtst in de buurt bij Brand. De Amerikaans kampioen wist het gat kleiner te houden dan tien seconden en werd verdiend tweede. Betsema werd derde.

Wereldbeker Dendermonde

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Clara Honsinger

3. Denise Betsema

4. Marianne Vos

5. Shrin van Anrooij

6. Puck Pieterse

7. Sanne Cant

8. Kata Blanka Vas

9. Ceylin del Carmen Alvarado

10. Manon Bakker