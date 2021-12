Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel in Dendermonde

Wout van Aert heeft het eerste duel met Mathieu van der Poel in zijn voordeel beslist. De Belg reed zondag in Dendermonde na bijna 35 minuten weg bij Van der Poel, die nog wel tweede werd.



Voor het eerst dit seizoen stonden Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en Wout van Aert samen aan de start van een veldrit. Pidcock en Van Aert zagen we dit jaar al samen in Boom en Val di Sole, Van der Poel besloot door een knieblessure wat later aan zijn veldritseizoen te beginnen.

Dat MVDP in Dendermonde terugkwam van een blessure, was niet te zien. De Nederlander schoot er na de start als een pijl vandoor. De inhaalrace vanaf startrij drie was daardoor binnen een mum van tijd voltooid. Het jagen op Toon Aerts, die de beste start kende, kon daarmee beginnen.

Als eerste sloot hij aan bij de kopman van Baloise Trek Lions. Van Aert kon daarna niet uitblijven. Enkele minuten later reden er drie renners vooraan: Aerts, Van der Poel en Van Aert. Andere toppers als Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Pidcock waren in geen velden of wegen te bekennen.

Aerts past als eerste, Van der Poel daarna

De drie bleven daarna tot 35 minuten in de veldrit bij elkaar. Van Aert had even daarvoor nog een voorsprong van een paar tellen gehad op Aerts en Van der Poel, maar de renner van Jumbo-Visma was (nog) niet bij machte geweest om die voorsprong te verzilveren. Aerts was daarna de eerste die moest passen.

Ook Van der Poel kreeg het een aantal minuten later weer lastig. Van Aert reed zo voor de tweede keer in de wedstrijd weg bij de wereldkampioen. Met nog drie rondes te gaan was zijn voorsprong zelfs elf seconden. Besliste Van Aert hier de Wereldbekercross in Dendermonde in zijn voordeel?

Vier op vier voor Van Aert

Ja, zo bleek later. Aan de finish koesterde Van Aert een voorsprong van meer dan dertig seconden op zijn rivaal. De Belg behield op deze manier zijn perfecte score dit veldritseizoen: vier op vier.

Wereldbeker Dendermonde

Uitslag mannen

1. Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel

3. Toon Aerts