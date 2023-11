dinsdag 7 november 2023 om 13:52

Twee keer geen publiek, maar ambiance staat nog altijd centraal in Dendermonde

Eindelijk mag de Wereldbeker in Dendermonde publiek ontvangen. Een feestcross bij uitstek, moet het worden. WielerFlits neemt je mee in de historie van de Wereldbeker van Dendermonde.

De Wereldbeker van Dendermonde komt voort uit de Ambiancecross in Wachtebeke, die in 2018 en 2019 doorgang vond in provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De drijvende kracht was ook toen al Jurgen Mettepenningen, naast event-organisator ook teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal. Een onverwachte verhuis drong zich op, als gevolg van een financiële onenigheid tussen Mettepenningen en het provinciaal domein in Wachtebeke. De gedeputeerde van recreatiedomeinen en de directie van het domein beslisten de locatie niet langer gratis ter beschikking te stellen, waardoor de wedstrijd alsnog in Wachtebeke laten doorgaan, financieel onhaalbaar werd.

De drive om te organiseren was er echter nog steeds bij Mettepenningen In 2020 aasde hij – met succes – op een plekje in de vernieuwde Wereldbeker en koos als nieuwe locatie voor Dendermonde, meer specifiek in de deelgemeente Grembergen. Maar ook daar verliepen de eerste edities niet zonder slag of stoot. De coronapandemie teisterde de eerste editie immers, waardoor er geen publiek was toegelaten in de gloednieuwe wedstrijd.

Op de koop toe raasde ook de storm Bella door de regio. Even was het doorgaan van de wedstrijden zelfs bedreigd, maar mits een aantal kleine aanpassingen aan het parcours om veiligheidsredenen, werd er toch gecrost in Dendermonde. Het werd wel en loodzware editie, die zorgde voor grote tijdverschillen. Wout van Aert en Lucinda Brand mochten zich als eerste op de erelijst zetten, na een cross waarin vooral hun loopbenen van pas kwamen.

In 2021 kende de organisatie opnieuw brute pech. Uitgerekend vanaf de dag van de wedstrijd, werd er – opnieuw door corona – geen publiek meer toegelaten op sport-events. Een enorme financiële klap, maar Mettepenningen koos ervoor om de cross te laten doorgaan. Voor de tweede keer op rij zonder toeschouwers, maar wederom met Van Aert en Brand als winnaar. “Het heeft veel geld gekost om toch te organiseren, maar in het belang van de sport en op vraag van Flanders Classics en de UCI, hebben we de handdoek niet in de ring gegooid”, aldus Mettepenningen, die wel noodgedwongen een sabbatjaar moest nemen in 2022, om financiële risico’s te vermijden.

Maar voor de editie van 2023 zijn Mettepenningen en co helemaal terug. “Nog een keer zonder het publiek organiseren had de doodsteek voor onze organisatie geweest. Maar nu kunnen we eindelijk onze kans grijpen om veel volk op de been te brengen. Ik organiseer al crossen sinds 2002, toen ik de Bollekescross in Hamme-Zogge oprichtte. De mensen weten dat we altijd spektakel willen voorzien, en inzetten op een hoog feestgehalte en ambiance. We crossen nu amper twee kilometer verderop, dus hopen we van het publiek het signaal te krijgen dat ze enthousiast zijn en dat de cross hier nog leeft.”

Die ambiance – ook al zit het niet meer in de naam van de cross – is voor Mettepenningen de factor die zijn wedstrijden typeert. “Wij proberen het sportief hoogstaande karakter van dit evenement te koppelen aan de nodige feestmogelijkheden voor het publiek. Beleving naast de wedstrijd is heel belangrijk. We zijn de eersten die daarmee zijn begonnen, maar we blijven er op inzetten. Veel andere organisatoren hebben ons proberen nadoen, maar het werkt niet overal, zo is gebleken.”

Laatste winnaars Wereldbeker Dendermonde

Mannen

2021: Wout van Aert

2020: Wout van Aert

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

In het seizoen 2023-2024 staat de Wereldbeker van Dendermonde op het programma voor 12 november 2023.