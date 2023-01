Voorbeschouwing: Wereldbeker Besançon 2023 – Mathieu van der Poel als grote blikvanger

Als de Wereldbeker tot zijn einde komt, dan weet je dat het WK veldrijden heel erg dichtbij is. Zondag komt de World Cup 2022-2023 officieel tot een einde. Traditioneel gebeurt dat in Hoogerheide, maar daar wordt volgende week gestreden om de regenboogtruien. Daarom is het Franse Besançon dit jaar de afsluiter van de Wereldbeker. Mathieu van der Poel reist naar zijn moederland om er verder te schaven aan zijn WK-vorm. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Bésançon is een stad met een rijke geschiedenis en situeert zich in het departement Doubs. Zo’n 730 kilometer van Amsterdam, 550 kilometer van Brussel en bijna 700 kilometer van Hamme, waar op zaterdag de X2O Badkamers Trofee geprogrammeerd staat. Bésançon ligt overigens op een schiereiland gevormd door de rivier Doubs en staat bekend om haar indrukwekkende citadel.

De Wereldbeker wordt georganiseerd door l’Amicale Cycliste Bisontine, een plaatselijke wielerclub die in 1964 werd opgericht en wordt geleid door voorzitter Pascal Orlandi. l’AC Bisontine is overigens een succesvolle opleidingsclub. Thibaut Pinot leerde er als junior de knepen van het vak, vandaag verdedigen onder meer baanrenner Morgan Kneisky en de plaatselijke veldrijdster Caroline Mani nog hun kleuren.

Pascal Orlandi en zijn team startten meer dan tien jaar geleden met het organiseren van veldritten. Intussen hebben ze meerdere crossen op hun palmares, onder meer in de Coupe de France, het Franse regelmatigheidscriterium. In 2019 stelden Orlandi en co zich voor het eerst kandidaat voor de Wereldbeker. In 2020 viel die manche in het water door de coronapandemie, maar afgelopen winter waren ze er dus voor het eerst bij. Eli Iserbyt en Lucinda Brand zegevierden er.

Besançon – waar Francis Mourey en Caroline Mani de recordwinnaars zijn sinds 2009 – was samen met Nommay en Liévin kanshebber om het WK veldrijden 2024 te organiseren, maar bij de Franse wielerbond viel de keuze uiteindelijk op Liévin, wat in de Doubs-regio teleurstelling opleverde.

Laatste winnaars in Besançon

Mannen

2021-2022: Eli Iserbyt (Wereldbeker)

2020-2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2018-2019: Clément Venturini (Frans kampioenschap)

2017-2018: Steve Chainel (Coupe de France)

2015-2016: Francis Mourey (Frans kampioenschap)

2014-2015: Francis Mourey (Coupe de France)

2012-2013: Francis Mourey (Coupe de France)

2011-2012: Francis Mourey (Coupe de France)

2009-2010: Francis Mourey (Coupe de France)

Vrouwen

2021-2022: Lucinda Brand (Wereldbeker)

2020-2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2018-2019: Caroline Mani (Frans kampioenschap)

2017-2018: Lucie Chainel-Lefèvere (Coupe de France)

2015-2016: Caroline Mani (Frans kampioenschap)

2014-2015: Marlène Petit (Coupe de France)

2012-2013: Christel Ferrier-Bruneau (Coupe de France)

2011-2012: Lucie Chainel-Lefèvere (Coupe de France)

2009-2010: Caroline Mani (Coupe de France)

Vorig jaar

Wereldbeker 2021-2022

Uitslag mannen in Besançon

1. Eli Iserbyt in 1u03m47s

2. Toon Aerts op 10s

3. Pim Ronhaar op 1m44s

4. Michael Vanthourenhout op 1m57s

5. Corné van Kessel op 2m19s

Wereldbeker 2021-2022

Uitslag mannen in Besançon

1. Lucinda Brand in 51m09s

2. Maghalie Rochette op 26s

3. Denise Betsema op 34s

4. Fem van Empel op 37s

5. Puck Pieterse op 44s

Parcours

De omloop in Besançon is uitgetekend onder het toeziend oog van Francis Mourey – oud-wegwielrenner en negen keer Frans kampioen veldrijden – en kan als een typisch Frans weideparcours beschouwd worden. Inclusief een paar hellinkjes, een brug en een trappenpartij.

Het parcours is gelegen op een recreatief sportgebied van Malcombe, even ten westen van de stad Besançon. Het heeft een totale lengte van ruim 3,3 kilometer, wat best lang is voor een veldrit. Omdat het op een ruime weide is georganiseerd, heeft het aanwezige publiek veel overzicht over het terrein.

Ten opzichte van vorige winter is er weinig veranderd aan het parcours. Na de brug (ter hoogte van de materiaalzone) is de bocht iets verderop gelegd. Vorig jaar draaiden de renners snel na de brug al rechtsaf de post in.

Daarnaast is kort na de passage van de finish een extra lus toegevoegd. Vorig seizoen lag daar nog een ruime S-bocht, maar nu rijden de renners er een keer extra heen en weer ter hoogte van de publiekszone. Daarna volgen de balkjes.

In de video’s van vorig seizoen is goed te zien hoe modderig het was in Besançon. Die omstandigheden zullen dit jaar anders zijn. “Er ligt veel minder modder dan vorig jaar, het parcours zal dus veel sneller zijn”, geeft Chris Mannaerts (parcoursmanager namens Flanders Classics) ons mee vanuit Frankrijk.

Programma en info

Programma zondag 29 januari 2023

09.30 uur: Junioren mannen

10.30 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Beloften mannen

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Complexe Sportif Michel Vautrot, 25 000 Besançon

Publieksinformatie

Tickets zijn hier online te koop voor 15 euro per stuk in de voorverkoop. Op de wedstrijddag zijn de kassa’s in Besançon ook geopend, maar dan kosten de tickets 18 euro per stuk. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijsten

Tussenstand Wereldbeker 2022-2023, mannen (na Benidorm)

1. Laurens Sweeck – 355 punten

2. Michael Vanthourenhout – 309 punten

3. Eli Iserbyt – 274 punten

4. Lars van der Haar – 265 punten

5. Niels Vandeputte – 228 punten

6. Mathieu van der Poel – 208 punten

7. Kevin Kuhn – 176 punten

8. Wout van Aert – 170 punten

9. Toon Vandebosch – 165 punten

10. Jens Adams – 160 punten

De top-8 van de Wereldbeker mag tijdens het WK veldrijden op de eerste startrij

Tussenstand Wereldbeker 2022-2023, vrouwen (na Benidorm)

1. Fem van Empel – 395 punten

2. Puck Pieterse – 350 punten

3. Shirin van Anrooij – 264 punten

4. Inge van der Heijden – 221 punten

5. Ceylin del Carmen Alvarado – 203 punten

6. Lucinda Brand – 190 punten

7. Denise Betsema – 181 punten

8. Marie Schreiber – 162 punten

9. Manon Bakker – 157 punten

10. Hélène Clauzel – 145 punten

De top-8 van de Wereldbeker mag tijdens het WK veldrijden op de eerste startrij

Favorieten mannen

Waar Wout van Aert voor de X2O Badkamers Trofee-wedstrijd in Hamme koos als laatste voorbereiding op het WK, kiest Mathieu van der Poel voor de afreis naar Besançon. De kopman van Alpecin-Deceuninck zal in het thuisland van opa Raymond Poulidor en moeder Corinne graag willen winnen, ook om er de puntjes op de i te zetten voor zijn thuis-WK in Hoogerheide, op het parcours van vader Adrie van der Poel.

Het wordt voor Van der Poel zijn zesde veldrit ooit in Frankrijk. In de jeugd won hij onder meer de Wereldbeker in Liévin bij de junioren, waarna nog de Wereldbeker in Lignières-en-Berry (winst in 2016) en het EK veldrijden in Pontchâteau (zilver in 2016) volgden. Zijn laatste Franse cross dateert van vijf jaar geleden, toen hij de beste was in de Wereldbeker van Nommay. Voegt hij Besançon aan dat lijstje toe?

Laurens Sweeck en Eli Iserbyt zullen zich maar wat graag willen meten met Van der Poel. Sweeck had niet hoeven starten in Besançon, want vorige week eiste hij al de eindwinst op in het klassement van de Wereldbeker. Hij werd toen vierde in Benidorm en zal nu, zeker bij afwezigheid van Van Aert, mikken op een podiumplaats. De kans is groot dat hij dan in de clinch gaat liggen met Iserbyt, die in Benidorm nog de derde plaats afsnoepte van Sweeck.

Michael Vanthourenhout is de Europees kampioen, de Belgisch kampioen en de nummer twee van de Wereldbeker. Hij zal sowieso niet starten in Besançon. Door ziekte miste hij al de manche in Benidorm en zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal heeft de keuze gemaakt om hem, mits fit, alleen in Hamme te laten rijden.

Baloise Trek Lions zal zorgen voor nog meer Nederlandse inbreng in de strijd om de podiumplaatsen. Nederlands kampioen Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis rijden nu nog tégen MVDP, maar zijn volgende week in Hoogerheide ploegmaats van de topfavoriet voor het WK. Van der Haar kan op alle terreinen uit de voeten en Nieuwenhuis vindt een weide waar hij zijn power goed kwijt kan.

Dan zijn er nog enkele Belgen die mogen hopen op een goede uitslag in de top-10. Te beginnen met Gerben Kuypers, die zijn doorbraakseizoen beloond ziet worden met ‘eindelijk’ een profcontract. Hij zal samen met Toon Vandebosch, Niels Vandeputte en Timo Kielich mogen dromen van een mooie ereplaats. Als Vandebosch de finish haalt, dan gaat hij in de stand van de Wereldbeker zeer waarschijnlijk voorbij Van Aert. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat hij dan in de top-8 staat en dus op de voorste rij van het WK gaat mogen starten.

Lees meer: David van der Poel niet naar WK: “Besançon kan zomaar laatste crosstrip met Mathieu zijn”

Daarnaast moeten Kevin Kuhn (zesde in Benidorm) en Pim Ronhaar (derde tijdens de vorige editie in Besançon) in de gaten gehouden worden. Namens de Nederlandse ploeg staan Corné van Kessel, Ryan Kamp en Mees Hendrikx nog aan het vertrek, en David van der Poel in waarschijnlijk zijn laatste Wereldbeker ooit. De Franse eer zal hooggehouden moeten worden door Clément Venturini, Steve Chainel en Joshua Dubau.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Laurens Sweeck, Eli Iserbyt

* Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Kevin Kuhn

Favorieten vrouwen

Zoek zondag niet naar Fem van Empel in Besançon. De renster van Jumbo-Visma had de Franse manche aanvankelijk op haar programma staan, maar doordat ze in Benidorm de eindoverwinning in de Wereldbeker veiligstelde, is het niet meer nodig om de verre reis te maken. Zij gaf daardoor de voorkeur aan Hamme als laatste WK-voorbereiding.

Puck Pieterse heeft al de hele winter van de Wereldbeker een doel gemaakt en zij zal ook de afsluitende manche betwisten. De kersverse Nederlands kampioene is, bij afwezigheid van Van Empel en Shirin van Anrooij, de absolute topfavoriet in Besançon. Winnen in haar kampioenstrui deed ze nog niet; vorige week werd ze nipt geklopt op het snelle parcours van Benidorm.

Afgaande op die Spaanse cross zal de grootste concurrentie komen van Silvia Persico. De Italiaanse, die furore maakte op de weg en zo vlak voor het WK in vorm komt, deed namelijk de hele wedstrijd mee om de podiumplaatsen. Uiteindelijk strandde ze op een vierde plaats, nadat ze in de slotronde moest afhaken bij de drie Nederlandse youngsters.

Voor Annemarie Worst en Denise Betsema ligt er een mooie kans om podium te rijden in de Wereldbeker. Zij zullen dan wel moeten afrekenen met landgenotes Inge van der Heijden, WK-ganger Aniek van Alphen en de op het WK afwezige Manon Bakker. Ondanks meerdere afmeldingen uit het Nederlandse kamp is er dus een flinke oranje afvaardiging in Besançon.

Maar reken maar dat met het WK voor de deur ook veel buitenlandse rensters zullen komen bovendrijven. Zoe Bäckstedt bijvoorbeeld, vorige week nog zevende in Benidorm tussen de grote vrouwen, of de verrassende Marie Schreiber, die bij een goede uitslag mag hopen op een plek op de eerste startrij in Hoogerheide.

Blanka Kata Vas hadden we normaliter ook in dat rijtje gezet, maar zij heeft in de internationale crossen moeite om mee te doen voor de top-5. Van de Amerikaanse Clara Honsinger en de Canadese Maghalie Rochette is het ook altijd afwachten hoe zij voor de dag komen. De thuisfavorietes zijn de jonge Line Burquier en de meer ervaren Hélène Clauzel.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Silvia Persico, Annemarie Worst

* Denise Betsema, Inge van der Heijden, Zoe Bäckstedt

Weer en TV

Zondag is het koud en droog in Besançon, volgens Meteovista. In de middaguren komt de temperatuur, onder een voorzichtig winterzonnetje, niet boven de 2 graden Celsius uit. Wind staat er nauwelijks, maar als die waait, komt die uit het noordoosten.

Sporza mag deze slotmanche van de Wereldbeker live uitzenden, wat betekent dat beide crossen vanaf 13.30 uur live te zien zijn op tv-zender Eén. De NOS zal in de sportuitzending op NPO1 moeten kiezen tussen veldrijden, paardensport, marathonschaatsen en hockey. Beide wedstrijden zijn in elk geval via een livestream te zien op NOS.nl vanaf 13.35 uur. Ook Eurosport zendt beide crossen uit. In België kunnen kijkers daarnaast tevens inschakelen bij Proximus Pickx+ Sports 1 vanaf 13.30 uur voor de crossen bij de vrouwen en mannen.