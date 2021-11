Eli Iserbyt wint Wereldbeker Besançon na zinderende tweestrijd met Toon Aerts

Eli Iserbyt heeft de Wereldbeker van Besançon op zijn naam geschreven. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal, leider in de Wereldbeker, wist na een zinderende tweestrijd af te rekenen met Toon Aerts. Pim Ronhaar mocht na een sterke cross als derde man mee het podium op.

Vandaag werd in het Franse Besançon voor het eerst een Wereldbeker veldrijden verreden. Eigenlijk zou dat vorig jaar al gebeuren, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten. Europees kampioen Lars van der Haar besloot de reis naar het noordoosten van Frankrijk niet te maken, maar verder waren de usual suspects wel gewoon van de partij, met onder meer wereldbekerleider Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Corné van Kessel. Op de crossrentree van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock is het nog even wachten.

Titanenduel tussen Aerts en Iserbyt

Net als in Kortrijk werden de crossliefhebbers verwend met een duel tussen Iserbyt en Aerts. De twee tenoren wisten zich al na één ronde af te scheiden en hielden elkaar een tijdje in bedwang. Met nog vier ronden te gaan was de voorsprong al opgelopen tot een halve minuut. In de achtervolging zagen we een sterke Pim Ronhaar, de regerende wereldkampioen bij de beloften, en Michael Vanthourenhout door de modder ploeteren. Ook Toon Vandebosch en Laurens Sweeck mochten na de openingsronden nog hopen op een podiumplek, maar kregen onderweg af te rekenen met de pechduivel.

In de spits van de koers was het wachten op een eerste échte versnelling van één van de twee tenoren. Op de zware modderpassages zagen we enkele speldenprikjes van Aerts, maar Iserbyt weigerde te plooien. De wereldbekerleider probeerde met zijn explosieven benen dan weer gas te geven op de venijnige klimmetjes, maar ook Aerts was niet van plan om zomaar te kraken. De twee Belgen gaven elkaar geen duimbreed toe en begonnen dan ook gezamenlijk aan de vijfde en voorlaatste ronde. Vanthourenhout en Ronhaar, ook verwikkeld in een hevige strijd om plaats drie, volgden op een minuut.

Tot op de limiet

Met nog anderhalve ronde te gaan voelde Aerts zijn moment gekomen. De renner van Baloise Trek Lions schudde eens stevig aan de boom en besloot niet te wisselen, in de hoop zo een definitieve kloof te slaan. Iserbyt zag alle kleuren van de regenboog in een poging om Aerts te volgen. De leider in de Wereldbeker begon steeds meer te schokschouderen, maar wist op de technische passages weer naar het wiel van Aerts te vlammen. Althans, zo leek het, maar dat was buiten Aerts gerekend. Met een nieuwe versnelling op een van de klimmetjes leek modderduivel Aerts opnieuw weg te rijden van Iserbyt.

Het was vervolgens wachten op een nieuwe plottwist en die kwam er ook na een valpartij van Aerts, waardoor Iserbyt plots weer aan de leiding reed. Aerts was nu opeens weer op achtervolgen aangewezen, al waren de verschillen nog altijd speelbaar. Iserbyt begon met een vijftal seconden voorsprong aan de laatste ronde, maar kon niet verhinderen dat Aerts weer richting zijn achterwiel reed. In een duel op het scherpt van de snede was het nu zaak om geen fouten meer te maken. Iserbyt vond duidelijk zijn tweede adem, maar ook Aerts weigerde de handdoek te gooien. En zo bleef het ongemeen spannend tot de laatste meters.

Uiteindelijk bleek Iserbyt net iets taaier dan zijn landgenoot Aerts, al leek het nog even spannend te worden na een schuiver van Iserbyt bij het beklimmen van de laatste echte hindernis. Iserbyt bleek echter nog genoeg voorsprong te hebben op Aerts en won zo na een gedenkwaardige cross in Besançon. Aerts moest na een spectaculaire wedstrijd genoegen nemen met plek twee, zijn ploeggenoot Pim Ronhaar bekroonde een ijzersterke wedstrijd met zijn eerste WB-podium bij de profs. Het is voor Iserbyt zijn vijfde wereldbekerzege van het seizoen, na eerdere overwinningen in Waterloo, Iowa, Overijse en Koksijde.

Wereldbeker Veldrijden 2021-2022

Uitslag Besançon mannen

1. Eli Iserbyt – in 1u03m47s

2. Toon Aerts – op 10s

3. Pim Ronhaar – op 1m44s

4. Michael Vanthourenhout – 1m57s

5. Corné van Kessel – op 2m19s

6. Niels Vandeputte – op 2m21s

7. Tom Meeusen – op 2m27s

8. Toon Vandebosch – op 2m31s

9. Marcel Meisen – op 2m40s

10. Laurens Sweeck – op 2m42s

Wereldbeker Veldrijden 2021-2022

Klassement na acht manches

1. Eli Iserbyt – 285 punten

2. Toon Aerts – 206 punten

3. Lars van der Haar – 175 punten

4. Quinten Hermans – 175 punten

5. Michael Vanthourenhout – 173 punten

6. Corné van Kessel – 129 punten

7. Toon Vandebosch – 116 punten

8. Laurens Sweeck – 110 punten

9. Daan Soete – 108 punten

10. Vincent Baestaens – 107 punten