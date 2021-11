Sterke Lucinda Brand soleert naar zege in modderige Wereldbeker van Besançon

Lucinda Brand heeft zondag de Wereldbeker van Besançon gewonnen. De wereldkampioene besloot al in de eerste ronde het initiatief te nemen en soleerde vervolgens in modderige omstandigheden naar de winst. De Canadese Maghalie Rochette werd tweede, voor Denise Betsema. Brand gaat na haar zege in Besançon nog steviger aan de leiding in de Wereldbeker.

Vandaag stond er voor het eerst een Wereldbeker veldrijden in het Franse Besançon op het programma. Eigenlijk zou dat vorig jaar al gebeuren, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten. Bij de vrouwen was het vooral uitkijken naar wereldkampioene en wereldbekerleidster Lucinda Brand, haar voornaamste uitdager Denise Betsema, Annemarie Worst en de jonge Puck Pieterse. Een andere smaakmaakster, Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado, besloot de trip naar Besançon niet te maken. En ook Yara Kastelijn was er door een blessure niet bij.

Brand neemt al snel het commando

Thuisfavorieten Hélène en Perrine Clauzel kenden op het typische Franse weideparcours, inclusief een paar hellinkjes, een brug en een trappenpartij, de beste start. De twee Françaises werden op het modderige en glibberige parcours echter al snel overvleugeld door Pieterse, die deze winter al tweede werd in de Wereldbekers van Overijse en Tábor. Ook Brand en Betsema waren goed weg en trokken al in de eerste ronde naar voren. Met name Brand voelde zich duidelijk in haar sas en nam dan ook resoluut de kop. Betsema zat aanvankelijk in het wiel, maar moest passen onder het geweld van Brand.

De wereldkampioene begon met een tiental seconden voorsprong op Betsema, Pieterse en Fem van Empel aan de tweede ronde. Brand, zaterdag al de beste in de X2O Trofee van Kortrijk, leek vertrokken voor een lange en succesvolle solo. In de achtergrond moest het komen van de immer regelmatige Betsema en de jonge Van Empel, maar de twee rensters van Pauwels Sauzen-Bingoal kwamen in het vervolg van de cross niet echt dichter op Brand. Na twee ronden was het verschil tussen leidster Brand en eerste achtervolgster Betsema vijftien tellen, Van Empel moest nog een paar extra tellen toegeven.

Rochette op jacht naar Brand

Brand bleef ook in de derde ronde foutloos en wist haar voorsprong op de eerste achtervolgsters stelselmatig verder uit te breiden. De kopvrouw van Baloise Trek Lions reed nog altijd soeverein aan de leiding, maar achter Brand zagen we verschillende positiewisselingen. Betsema kreeg in de derde ronde het gezelschap van de opkomende Maghalie Rochette. De Canadese was duidelijk onder stoom gekomen, liet Betsema ter plaatse en probeerde de jacht in te zetten op Brand. Ook Pieterse wist zich weer terug te knokken in de strijd om de podiumplekken en had plots Van Empel en Betsema in het vizier.

En Brand? Die raakte niet in paniek, begon met een voorgift van exact twintig tellen aan de vierde en laatste ronde en dit bleek meer dan voldoende om Rochette van zich af te houden. Brand had genoeg tijd om het zegegebaar te maken en boekte, na eerdere overwinningen in Fayetteville en Tábor, haar derde wereldbekerzege van het seizoen. Rochette bekroonde een knappe wedstrijd met een tweede plaats, Betsema stond als nummer drie andermaal op het podium. De Texelse wist nipt Van Empel en Pieterse voor te blijven. Alicia Frank was op de twaalfde plaats de eerste Belgische.



Wereldbeker Veldrijden 2021-2022

Uitslag Besançon vrouwen

1. Lucinda Brand – 51m09s

2. Maghalie Rochette – op 26s

3. Denise Betsema – op 34s

4. Fem van Empel – op 37s

5. Puck Pieterse – op 44s

6. Inge van der Heijden – op 1m21s

7. Clara Honsinger – op 1m31s

8. Shirin van Anrooij – op 1m40s

9. Katie Clouse – op 2m10s

10. Line Burquier op 2m31s

12. Alicia Frank – op 2m54s

16. Annemarie Worst – op 3m15s

18. Sanne Cant – op 3m53s

Wereldbeker Veldrijden 2021-2022

Klassement na acht manches

1. Lucinda Brand – 252 punten

2. Denise Betsema – 223 punten

3. Puck Pieterse – 182 punten

4. Shirin van Anrooij – 140 punten

5. Annemarie Worst – 134 punten

6. Fem van Empel – 133 punten

7. Blanka Kata Vas – 125 punten

8. Clara Honsinger – 124 punten

9. Inge van der Heijden – 121 punten

10. Yara Kastelijn – 113 punten