Eindelijk: Gerben Kuypers heeft profcontract te pakken

Crosser Gerben Kuypers gaat prof worden. De amateur, die momenteel nog uitkomt voor Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini, zal binnenkort tekenen bij een nieuwe ploeg. Welk team dat zal zijn, is nog niet bekend. Het nieuws is aan WielerFlits bevestigd.

In het veldritseizoen 2022-2023 brak Kuypers helemaal door. De 22-jarige crosser begon het seizoen als een eerder onbekende renner, maar zal het afsluiten als een van de revelaties van het seizoen. Naast een aantal overwinningen in Frankrijk en de eindwinst in de bijhorende Coupe de France, won hij ook in België een veldrit. Kuypers zette zich op de kaart en toonde zich week na week.

Lees meer: Vrijdag, de dertiende: Gerben Kuypers wil van fabriek naar profcontract

In de rubriek ‘Vrijdag, de dertiende‘ vertelde hij nog aan WielerFlits dat hij vier van de vijf dagen in de werkweek werkte in een fabriek. Hij droomde ervan om prof te worden, maar dat was nog niet meteen aan de orde. In de week van zijn zege in Essen nam hij ontslag op zijn werk, waardoor hij zich 100% kon focussen op het crossen. Dat was ook meteen terug te zien in zijn prestaties. Een vijfde plaats op het BK, en de titel bij de elite zonder contract, is misschien wel het hoogtepunt van zijn seizoen.

De goede prestaties van dit seizoen ziet de West-Vlaming nu beloond worden met een plaatsje in de Belgische selectie voor het WK én een nieuwe ploeg. Kuypers zal deze of volgende week zijn handtekening zetten onder het contract.

Lees meer: Amateur Gerben Kuypers wil Wout van Aert helpen op WK veldrijden