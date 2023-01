David van der Poel niet naar WK: “Besançon kan zomaar laatste crosstrip met Mathieu zijn”

David van der Poel is buiten de WK-selectie van Nederland gevallen. De 30-jarige crosser van Alpecin-Deceuninck had graag in Hoogerheide – het geboortedorp van zijn vader – een punt achter zijn crosscarrière gezet, maar die symboliek gaat niet op. “Ik wist natuurlijk al heel lang dat het moeilijk was, maar toch hoop je erop omdat het steeds beter gaat”, vertelt Van der Poel aan WielerFlits.

Van der Poel kreeg het vervelende bericht van bondscoach Gerben de Knegt op dinsdagochtend. “Hij wilde het persoonlijk meedelen. Een lang gesprek was het niet. De laatste weken hebben we veelvuldig contact gehad en Gerben had al duidelijk aangegeven hoe en wat. Hij heeft alle uitslagen erbij gepakt en nog eens goed nagedacht, maar er is niemand door de ondergrens gezakt. Daardoor kom ik niet in aanmerking voor het WK. Aangezien ik maar in een cross of vijf mijn niveau heb laten zien, kiest Gerben voor een crosser die dat al heel het seizoen doet. Logisch.”

Ondanks dat Van der Poel wist dat het een lastig karwei was de voorbije maanden, gaven zijn goede wedstrijden sinds kerst hem toch een klein beetje hoop. “Ik zag het een beetje aankomen. Gerben is daarover altijd eerlijk en transparant tegen mij geweest. Daarbij komt dat Pim Ronhaar de overstap naar de elites heeft gemaakt en wij als Nederland geen extra plekken hebben door het niet winnen van het EK en de Wereldbeker. Ik wist met andere woorden dat het moeilijk was om iemand uit de selectie te rijden. Al was Hoogerheide een mooi symbolisch moment geweest.”

De ervaren crosser is samen met Stan Godrie aangewezen als reserve. “Er kan natuurlijk nog altijd iets gebeuren in de Wereldbeker van Besançon komend weekend. Daar hoop ik – en Gerben natuurlijk ook – uiteraard niet op. Maar als het gebeurt, dan ben ik er klaar voor om toch naar het WK te gaan. Mijn uitslagen zitten sinds Zolder – op het NK en Otegem na – in een stijgende lijn. Ik heb ook echt het gevoel dat ik wel wat kan uitrichten op het WK, dus dat is wel zonde. Op een heel mooie dag kan ik er tussen plek acht en dertien eindigen. Voor mij zou dat niet slecht zijn.”

Laatste keer op pad met Mathieu?

In de jongste editie van RIDE Magazine vertelde Van der Poel dat het WK in Hoogerheide een mooi moment was om zijn laatste kunststukje in de cross te laten zien. Nu zou dat best eens komend weekend in de Wereldbeker van Besançon kunnen zijn. “Een ronde die me moet liggen, met niet te veel kermis”, vertelt hij. “De kans is redelijk groot dat het de laatste keer is dat ik op crosscampagne ga met Mathieu. Best gek om dat uit te spreken, omdat het nu dichtbij komt. Zondag zal een beetje vreemd zijn, als ik dan ga beseffen dat het misschien de laatste keer is.”

Daarna zal Van der Poel het WK als toeschouwer meemaken. “Dat is nog wel een moeilijke”, lacht hij. “Ik zou liever zelf crossen, omdat ik me dan ook niet zenuwachtig hoef te maken over Mathieu en heel de wedstrijd. Ik weet van mezelf dat als ik de cross op tv moet kijken, ik redelijk nerveus ben. Toch vind ik dit een moeilijk onderwerp. Vorig jaar was ik er niet bij omdat ik niet klaar was voor het WK en reed Mathieu niet. Nu zal het een spannende middag zijn. Thuis, want voor de tv kun je alles van de cross veel beter zien. Maar dat het in Hoogerheide is en dichtbij huis, maakt het wel speciaal. Dus misschien is het ook weleens bijzonder om dat WK vanop het veld mee te maken.”

Rugproblemen lijken te zijn verdwenen

De grootste overwinning van Van der Poel is misschien wel het oplossen van zijn rugblessure. “Dat gaat op zich prima. De crossen die ik heb gedaan, daarin heb ik weinig tot geen last gekend. De laatste twee rondjes speelt het wel terug op, maar dat is bij lange na niet in de mate waarmee ik de laatste twee jaren gesukkeld heb. Ik merkte in Loenhout, Koksijde en Loenhout dat ik daardoor ook weer meer plezier had.” “De laatste twee jaar werd ik daar van pak ‘em beet plek tien naar plek dertig of verder gereden”, legt hij uit. “Nu crosste ik van ongeveer plek zestig (DVDP is door zijn blessure ver weggezakt op de UCI Ranking, waardoor hij vaak op rij negen moet starten, red.) naar elfde, veertiende en vijftiende. Dat is een gigantisch verschil. Mijn algemene gevoel zegt ook dat ik terug wedstrijden koers en niet meer wat aan het rondrijden ben. Dat is voor mij het belangrijkste.”