Niels Bastiaens • vrijdag 19 januari 2024 om 07:00 vrijdag 19 januari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Benidorm 2024 – Laatste keer Van der Poel vs. Van Aert deze winter

Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar, strijkt de Wereldbeker veldrijden opnieuw neer aan de Costa Blanca. Zowel de Grote Drie bij de mannen als alle toppers bij de vrouwen WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Wereldbeker Benidorm

Mannen

2023: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2023: Fem van Empel

Vorige editie

Wereldbeker veldrijden 2023-2024

Uitslag manche 13: Benidorm, mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 1u00m00s

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in z.t.

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 9s

4. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 20s

5. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 34s

Wereldbeker veldrijden 2023-2024

Uitslag manche 13: Benidorm, vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma) in 52m47s

2. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) op 3s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 21s

4. Silvia Persico op 21s

5. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 53s

Parcours

Wie denkt aan een cross in een Spaanse kustplaats, denkt waarschijnlijk aan een strandcross door het mulle zand. Niets is echter minder waar in Benidorm, waar het peloton een atypisch crossparcours voorgeschoteld gaat krijgen. Het parcours bestaat grofweg uit twee delen, die in twee verschillende parken liggen. Het eerste deel loopt door een typisch stadspark met strakke gazons, bankjes en een speeltuin, terwijl het tweede deel meer weg heeft van een verwilderd bosje, waar tal van kleine paadjes doorheen lopen.

De start vindt plaats op een parkeerplaats die hemelsbreed tussen de twee parken in ligt. Vlak asfalt leidt het peloton naar een eerste haakse bocht naar rechts, waarmee de coureurs het Parque Foietes in zullen duiken. Ondanks een paar krappe bochtjes zal dit deel van het parcours wel relatief snel zijn, want de ondergrond ligt er piekfijn bij.

Een eerste echte obstakel volgt in de vorm van een kunstmatige zandbak van 45 meter. Een korte grindstrook volgt, waarna de crossers een lange trap op moeten om het eerste park te verlaten. Dan wacht een klim van ongeveer 300 meter aan 8%. Alhoewel verhard, zal deze beklimming de coureurs van de nodige vermoeidheid voorzien.

Eenmaal aangekomen bij het tweede deel, in Parque el Moralet, loopt het parcours 200 meter verder in stijgende lijn. Dit deel van het parcours heeft een compleet ander karakter dan het eerste deel. Het degelijke gazon; wordt ingewisseld voor droge grindpaden met veel losliggende stenen. De verwachting is dan ook dat het lastigere tweede deel voor de beslissing zorgt. Na een laatste korte helling, waar de coureurs vermoedelijk van de fiets zullen moeten stappen, dalen ze op hoge snelheid af voor een tweede passage door de materiaalpost, waarna een haarspeldbocht het laatste obstakel tussen hen en de finish vormt.

Grote verschillen met vorig jaar zijn er niet, al is de finale wel wat aangepast, geeft Fran Reyes van de organisatie ons mee. “De omloop is zo’n 150 meter korter. De meeste wijzigingen hebben we gedaan om de circulatie van de toeschouwers te verbeteren. We merkten een aantal bottlenecks, die we moesten aanpakken, omdat ze er vaak lang moesten wachten om over te steken. Verder is de finish wat langer, waardoor de laatste bocht verder van de finish ligt. Dat maakt het veiliger.”

Programma en info

Programma zondag 21 januari 2024

09.30 uur: Junioren mannen

10.30 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Beloften mannen

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Parque de Foiettes, 03502 Benidorm

Publieksinformatie

Tickets zijn in voorverkoop verkrijgbaar op de website van de Wereldbeker. Online kosten tickets 20,50 euro voor volwassenen. Kinderen jonger dan 14 jaar betalen 2 euro, een prijs die integraal naar een goed doel gaat.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers mannen

Deelnemers vrouwen

Favorieten mannen

Full house bij de mannen in Benidorm! We durven haast stellen dat geen enkele topper ontbreekt, en eigenlijk moet je durven stellen dat dit het strafste startveld van het hele seizoen is. Zelfs het WK in Tábor zou er jaloers op zijn. Naast de sterkste fulltime crossers, haken ook de Grote Drie – dus Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock – hun wagonnetje aan.

En wanneer Mathieu van der Poel aan de start staat, dan weet je dat de hoop op een spannend koersverloop naar alle waarschijnlijkheid meteen de vuilbak in kan. We hebben deze winter te maken met de beste MVDP ooit, als we insiders mogen geloven. Zijn techniek, zijn kracht op de rechte stukken, zijn acceleratie: allemaal zijn ze van absolute wereldklasse. En simpelweg een klasse beter dan al de rest. Zelf ligt zijn focus veel meer op het WK dan op zijn zegereeks, maar een overwinning in Benidorm zal hij – net als vorig jaar – niet laten liggen.

Toen vocht Van der Poel tot in de laatste rechte lijn een pittig duel uit met Wout van Aert. Die laatste maakte zijn crosswinter deze keer minder belangrijk in zijn voorbereiding op de weg, en dat was aan zijn resultaten te zien. Van Aert was goed, maar miste de topvorm om Van der Poel te volgen. Normaal zou hij intussen conditioneel nog een stapje verder moetens staan dan op 4 januari in Koksijde, toen hij zijn eerste crossblok beëindigde. In Benidorm rijdt Van Aert overigens zijn laatste cross van het seizoen.

Dat laatste geldt ook voor Tom Pidcock, die zijn laatste cross (op 1 januari in Baal) nog verder in het verleden heeft liggen. Een grote favoriet is de Brit niet, want tijdens zijn korte crosscampagne maakte hij nooit grote indruk. Het is duidelijk dat zijn doelen – net als Van Aert – later op het seizoen liggen, desondanks is hij altijd een podiumkandidaat.

Sinds vorig weekend hebben we ook enkele gloednieuwe nationale kampioenen. Joris Nieuwenhuis en Eli Iserbyt zullen dan ook meer dan gemotiveerd zijn om hun tricolores te tonen in Benidorm (al zal dat bij de West-Vlaming beperkt blijven tot de opwarming, want tijdens de cross rijdt hij rond als leider in de Wereldbeker). De twee vechten niet alleen de strijd uit om een mooie podiumplek, maar ook de eindzege van de Wereldbeker én een extra startplekje voor hun land op het WK staan nog op het spel. Iserbyt heeft immers ‘maar’ 25 punten voorsprong, met twee manches te gaan.

Ook Nieuwenhuis’ ploegmaats Lars van der Haar en Pim Ronhaar staan nog kort in het klassement, en behoren tot de outsiders. Net als Belgen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout, die steeds betere benen lijken te vinden. Ook Thibau Nys, Joran Wyseure en Zwitser Kevin Kuhn zullen zich graag tonen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Wout van Aert, Eli Iserbyt

* Tom Pidcock, Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar

Favorieten vrouwen

Ook bij de vrouwen kijken we uit naar het sterkst mogelijke deelnemersveld. We moesten het met name enkele weken zonder wereldkampioene Fem van Empel doen, die zelfs het Nederlands kampioenschap links liet liggen. “Het is een drukke, maar hele mooie periode geweest”, zei Van Empel – die ook sukkelde met haar knie – destijds. “De tijd is nu gekomen om wat tijd te nemen om wat beter te herstellen en goed op te bouwen naar wat nog komt.” En dat is dus in de eerste plaats het WK.

Haar concurrentes gingen vorige week de strijd aan op het NK veldrijden in Hoogeveen. En ondanks een gebroken neus, zette Lucinda Brand uittredend winnares Puck Pieterse een hak. De omloop in Benidorm is echter een ander soort parcours. Een snelle, explosieve omloop ligt Pieterse beter dan het logge parcours van Hoogeveen. Zij kwam ook tijdens de vorige editie goed in de buurt van Van Empel. We kunnen alleen maar hopen op een even spannende strijd.

Ceylin del Carmen Alvarado had, net als Brand, geen al te gemakkelijke voorbereiding. De renster van Alpecin-Deceuninck sukkelde vooral met de rug, na een drukke kerstperiode. Intussen kon ze gelukkig op Spaanse bodem alweer wat op adem komen, waardoor Alvarado ook hier bij de grote kanshebbers mag gerekend worden. Ook Annemarie Worst moeten we in dit rijtje plaatsen, zij ging op het NK Alvarado zelfs vooraf. Kan ze die prestatie doortrekken?

Verder is het rijtje outsiders voor een ereplaats lang. Inge van der Heijden, Manon Bakker, Laura Verdonschot, de Italiaanse Sara Casasola, de Luxemburgse Marie Schreiber, de Hongaarse Blanka Vas en niet te vergeten het Brits toptalent Zoe Bäckstedt.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Puck Pieterse

* Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Zoe Bäckstedt

Weer en TV

Het is best aangenaam vertoeven in Benidorm. De temperatuur loopt de hele week op tot 15 à 16 graden Celsius, en ook de zon komt er goed door. De wind blaast vrij matig, aan windkracht twee vanuit het zuidoosten.

De Wereldbeker in Benidorm is de vrouwen- en mannencross live te zien vanaf 13.15 uur, op Eurosport 1 (in Nederland), en Telenet Play Sports en Proximus Pickx+ Sports 1 in België. Ook online bij Eurosport.nl, Discovery+ en NOS Online is de cross volledig live.