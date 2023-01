Mathieu van der Poel verslaat Wout van Aert in spectaculaire Wereldbeker Benidorm

Mathieu van der Poel heeft de Wereldbeker veldrijden in Benidorm gewonnen door Wout van Aert te verslaan in een sprint met twee. De eerste Spaanse Wereldbeker sinds 2011 werd afgewerkt op een ontzettend snel parcours en beslist in een spurt. Eli Iserbyt eindigde als derde. Laurens Sweeck was vierde en verzekerde zich zo van de eindzege in de Wereldbeker.

Op de korte startstrook was het Mathieu van der Poel die als eerste het veld in dook. Veel verschil kon hij niet maken op het snelle circuit. Daardoor was het peloton een lang lint in de openingsronde. In het technische deel door het bos, waar veel stenen en grind lagen, nam wereldkampioen Tom Pidcock het commando over met een vlammende versnelling.

Zes koplopers

De Brit hield het tempo erg hoog en sloeg een gaatje met Kevin Kuhn, Van der Poel, Eli Iserbyt, Wout van Aert en Laurens Sweeck. De verschillen bleven echter klein. In de tweede ronde dichtte MVDP het gat met Pidcock in het bos, waardoor de kopgroep van vier zich vormde. Iserbyt en Sweeck hingen aan het elastiek.

De grote afwezige was Michael Vanthourenhout, die afgelopen nacht ziek was geworden. Hij kon vanuit bed zien hoe de koplopers elkaar lange tijd in bedwang hielden. Op het snelle parcours moest je namelijk van goeden huize komen om een voorsprong te pakken, bleek ook al uit de wedstrijden bij de elite vrouwen en in de jeugdcategorieën.

Van der Poel en Van Aert versnellen

Toch probeerde Van der Poel in de vierde ronde (van de negen) weg te rijden. Het grootste slachtoffer daarvan was Pidcock, die moest lossen bij Van Aert, Iserbyt en Sweeck. Vooral in de zandbak was de Nederlandse alleskunner ijzersterk. Hij was een van de weinigen die soepel daar doorheen kwam. Even leek een tweestrijd tussen hem en Van Aert op de rol, maar in de zesde ronde kwamen Iserbyt, Pidcock en Sweeck toch weer aansluiten.

Op de lange, oplopende asfalt tussen de beide stadsparken probeerde Van Aert vervolgens in de zevende ronde een kloof te slaan. Van der Poel moest op zijn tanden bijten om het gat te dichten, maar dat lukte. Met moeite, dat wel. Op een zanderige strook gleed hij bijna onderuit, maar hij wist overeind te blijven. Daardoor gingen WVA en MVDP samen met voorlaatste ronde in.

Daarin temporiseerden de twee topfavorieten een beetje, waardoor Sweeck het gat kon dichten en ook Iserbyt in de buurt kwam. De leider in de Wereldbeker reed zelfs even weg, maar bij het ingaan van het laatste ronde waren de vier terug bij elkaar. Dat was voor Van Aert echter het sein om alles eruit te gooien. Hij zette de rest vol onder druk, maar Van der Poel kraakte niet. Sterker nog, die ging er vol tegenin, binnen de regels van het geoorloofde.

Spektakel tot op de streep

In het technische gedeelte door het bos nam Van Aert de kop, maar met de nodige risico’s dook Van der Poel voorbij in het gedeelte met stenen en grind. Iserbyt en Sweeck moesten een gaatje laten en toezien hoe Van der Poel en Van Aert er een heuse sprint-à-deux van maakten. Daarin nam de Nederlander de kop en dwong hij Van Aert de verkeerde kant op. Voor de kopman van Jumbo-Visma was het daardoor een onbegonnen zaak om nog langs Van der Poel te komen in de korte finishstraat.

