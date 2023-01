Fem van Empel klopt Puck Pieterse in razendsnelle Wereldbeker Benidorm

De Wereldbeker van Benidorm bij vrouwen is zondag gewonnen door Fem van Empel. De Europese kampioene van Jumbo-Visma was na een razendsnelle cross in de Spaanse kuststad als eerste aan de finish na een spannende strijd met Puck Pieterse (tweede), Shirin van Anrooij (derde) en Silvia Persico (vierde). Pas in de laatste ronde viel de beslissing in Benidorm.

De kopstart op het razendsnelle parcours in Benidorm was voor Fem van Empel, die Nederlands kampioene Puck Pieterse en Luxemburgs kampioene Marie Schreiber achter zich aan kreeg. Daarachter waren de verschillen echter klein. Shirin van Anrooij kende ook een goede start en voegde zich al in de eerste ronde bij de koploopsters.

Ook Italiaans kampioene Silvia Persico kende een goede start. Zij kon als enige Pieterse, Van Empel en Van Anrooij volgen. Vooral Pieterse nam risico’s en daardoor gleed ze – in de tweede ronde – in het technische deel door het bos onderuit, maar zonder erg.

Viertal strijdt om de zege

De vier gingen hielden elkaar constant in het zicht, maar in de passage door het bos reden Van Empel en Pieterse telkens wat weg van Van Anrooij en Persico. In het andere stadspark, waar het vooral over gras ging, sloten zij elke keer weer terug aan. Achter hen was Annemarie Worst de vijfde vrouw in koers, gevolgd door Lucinda Brand en Zoe Bäckstedt.

Technisch waren Pieterse en Van Empel een klasse beter dan de andere twee, maar tot de voorlaatste ronde konden zij dat niet uitbuiten. In ronde zes (van de zeven) leek er dan toch een gaatje te ontstaan. Met voorsprong gingen zij het bos in en daar moest Van Anrooij alle zeilen bijzetten om die achterstand dicht te rijden.

Dat lukte de Zeeuwse op het technische deel; een veerkrachtige Persico had meer moeite, maar kwam bij het ingaan van de slotronde toch weer aansluiten. In de laatste omloop was het Van Anrooij die het heft in handen nam, maar op een lang asfaltstuk was het Van Empel die een demarrage plaatste. Alleen Pieterse kon haar volgen. Het bleek de beslissende versnelling.

Van Empel ‘knokt’ zich naar de zege

Pieterse dook als eerste het bos uit, maar Van Empel nam de kop over. Er werd her en der wat geduwd met de schouders en Van Empel kwam als winnares uit dat gevecht. Ze was daardoor als eerste in de finishstraat en greep de overwinning, voor de moegestreden Pieterse en Van Anrooij.

Voor Van Empel is het haar zevende overwinning van dit seizoen in de Wereldbeker. Door haar zege heeft ze nu een voorsprong van 45 punten in de Wereldbeker op Puck Pieterse, een achterstand die niet meer in te halen is. In de laatste manche, volgende week in Besançon, zijn maximaal 40 punten te verdienen.

Bekijk hier de uitslagen van de Wereldbeker Benidorm (WE)