dinsdag 16 januari 2024 om 07:00

Wereldbeker in Benidorm wil Belgisch en Nederlands fietstoerisme naar kuststad lokken

Na een succesvolle eerste editie, keert de Wereldbeker dit jaar terug naar Benidorm. De organisatie kan terugkijken op een mooi aantal toeschouwers en spannende duels aan de Spaanse kust, iets waar we ook in 2024 op hopen. WielerFlits neemt je mee in het ontstaan van deze cross.

De Wereldbeker veldrijden kwam in 2023 voor het eerst sinds 2011 nog eens naar Spanje. Het Baskische Igorre was jarenlang een vaste waarde. De renners kregen er vaak een ouderwetse ploetercross voorgeschoteld, wat winnaars als Paul Herygers (1993), Daniele Pontoni (1994 en 1995), Sven Nys (2001, 2006, 2007 en 2008), Bart Wellens (2005), Zdeněk Štybar (2009), Niels Albert (2010) en Kevin Pauwels (2011) opleverde.

2021 opperde Elorrio, eveneens in het Baskenland, het idee om een gooi te doen naar de Wereldbeker. Maar een jaar later werd duidelijk dat kustplaats Benidorm steeds vaker genoemd werd in de wandelgangen. Niet veel later maakte organisator Flanders Classics bekend dat Benidorm definitief als locatie was aangewezen voor een manche in het seizoen 2022-2023, op zondag 22 januari.

Als het aan Benidorm ligt, weet de sportieve fietser hen voortaan ook te vinden voor een winterse vakantie of een trainingskamp, en precies dat is waar deze cross bij komt kijken. Dat de Wereldbeker veldrijden een middel is om het toerisme een zwengel te geven, mag geen verrassing heten, maar ook de specifieke keuze voor een veldrit is een hele bewuste geweest.

Na binnenlandse toeristen, Frankrijk en Groot-Brittannië vormen Nederland en België namelijk de grootste markt voor Benidorm. Precies de twee landen waar veldrijden het grootst is en het meeste aandacht geniet. Met de cross hoopt de stad extra bezoekers aan te trekken om de relatieve rust in deze periode op te vangen. Daarnaast moet het de stad ook presenteren als alternatief voor de ‘klassieke’ bestemmingen als Calpe en Denía.

Dat lukte bij die eerste editie meteen aardig. Met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock kwamen de zogenaamde Grote Drie voor het laatst aan het vertrek in dat seizoen. Van der Poel won, net als Fem van Empel, en de organisatie kon rekenen op een groot aantal toeschouwers.

Laatste winnaars Wereldbeker Benidorm

Mannen

2023: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2023: Fem van Empel

In seizoen 2023-2024 staat de Wereldbeker in Benidorm gepland op zondag 21 januari 2024.