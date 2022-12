Dit is het parcours van de nieuwe wereldbekercross in Benidorm

Special

Op 22 januari vindt in Benidorm de voorlaatste manche van het wereldbekercircuit plaats. Op uitnodiging van de organisatie trok WielerFlits naar de Zuid-Spaanse kustplaats om kennis te maken met het parcours van de nieuwe wedstrijd.

Eerder verscheen al een artikel over de totstandkoming van de wereldbekerveldrit in Benidorm, dat lees je hier.

Wie denkt aan een cross in een kustplaats denkt waarschijnlijk aan een strandcross door het mulle zand. Niets is minder waar in Benidorm, waar het internationale veldritpeloton een atypisch crossparcours voorgeschoteld gaat krijgen. We verkennen het parcours samen met de organisatie en Felipe Orts, de Spaans kampioen veldrijden die in de streek is geboren.

Het parcours bestaat grofweg uit twee delen die in twee verschillende parken liggen. Het eerste deel loopt door een typisch stadspark met strakke gazons, bankjes en een speeltuin, terwijl het tweede deel meer weg heeft van een verwilderd bos waar tal van kleine paadjes doorheen lopen.

De start vindt plaats op een parkeerplaats die hemelsbreed tussen de twee parken in ligt. Vlak asfalt leidt het peloton naar een eerste haakse bocht naar rechts, waarmee de coureurs het Parque Foietes in zullen duiken. Over een goed onderhouden gazon daalt het peloton af, volgen wat korte bochtjes op een schuine kant en een eerste korte steile helling.

Ondanks een paar krappe bochtjes zal dit deel van het parcours relatief snel zijn, want de ondergrond ligt er piekfijn bij. Met het gebrek aan regen zal het waarschijnlijk eerder droog worden dan nat, dus de snelheid zal hoog liggen.

Een eerste echte obstakel volgt in de vorm van een kunstmatige zandbak. Pak ‘m beet 45 meter aan los zand moeten de coureurs doorkruisen alvorens ze voor het eerst de materiaalpost indraaien. Een korte grindstrook volgt, waarna de crossers een lange trap op moeten om het eerste park te verlaten.

Enkele feiten over het parcours op een rij

Lengte van de omloop: 3.180 meter

Hoogtemeters per omloop: 64 meter

Aantal hindernissen: 1 zandbak, 1 trap, 2 balken

Lengte van de zandbak: 45 meter

Aantal 180° bochten: 10

Dan volgt de passage die fysiek gezien waarschijnlijk het zwaarst is: een klim van ongeveer 300 meter aan 8%. Alhoewel verhard, zal deze beklimming – en zeker de opstapeling ervan – de coureurs van de nodige vermoeidheid voorzien. Eenmaal aangekomen bij het tweede deel van het cross, in Parque el Moralet, loopt het parcours nog een kleine 200 meter veder in stijgende lijn.

Dit deel van het parcours heeft een compleet ander karakter dan het eerste deel. Het zo degelijke gazon wat eerst de ondergrond vormde, wordt ingewisseld voor droge grindpaden met veel losliggende stenen. Eerst is het nog een breed pad, maar delen van de route lijken hier bijna op technische mountainbike-singletrack. Het parcours zal hier niet alleen zijn tol eisen op de coureurs, maar zeker ook op het materiaal.

Op het hoogste punt van de cross ligt een vlak stuk dat direct wordt gevolgd door de meest technische passage van de route met enkele korte bochtjes, steile hellingen die op en af worden gereden en de eerdergenoemde ruwe ondergrond. Tevens worden hier twee balken geplaatst.

Dat dit technische deel vrijwel direct volgt op de lange klim, is een bewuste keuze geweest van de organisatie, legt persvoorlichter Fran Reyes ons uit. “Het eerste deel van de cross is niet super lastig, dus we hopen dat de vermoeiing van de klim het technische deel nog wat lastiger maakt. Hier zullen – zeker aan het einde van de wedstrijd – fouten gemaakt gaan worden als coureurs moe worden.” Die mening deelt Orts. “Uiteindelijk zal het verschil gemaakt worden in de technische passage naar beneden.”

Parque el Moralet De ruwe ondergrond in Parque el Moralet - foto: Ties Wijntjes De ruwe ondergrond in Parque el Moralet - foto: Ties Wijntjes De ruwe ondergrond in Parque el Moralet - foto: Ties Wijntjes

Na een laatste korte helling, waar de coureurs vermoedelijk van de fiets zullen moeten stappen, dalen ze op hoge snelheid af voor een tweede passage door de materiaalpost, waarna een haarspeldbocht het laatste echte obstakel tussen hen en de finish vormt.

Een snel begin, gevolgd door een pittige klim en een technische passage waar lekke banden op de loer liggen; dat is de korte samenvatting van het parcours. Orts kijkt er, logischerwijs naar uit. “Ik denk dat het een leuk circuit is, zeker door het grote hoogteverschil van het laagste punt naar boven en de technische afdaling die daarop volgt.”

Maar, wat voor koersverloop kunnen we dan verwachten? “Ik denk dat we een cross als in Heusden-Zolder krijgen” voorspelt kind van de streek Orts. “Het zal een snelle wedstrijd worden, die vanzelf open gaat breken en dan zullen er verschillende groepjes ontstaan.”