Hoe de Wereldbeker veldrijden in badplaats Benidorm is beland

Special

In januari strijkt de Wereldbeker veldrijden voor het eerst sinds 2011 weer neer in Spanje. Ditmaal is de populaire badplaats Benidorm de bestemming. Dat is op het eerste gezicht niet de meest voor de hand liggende bestemming voor een cross op het allerhoogste niveau, maar wie wat verder kijkt, ziet dat het niet onlogisch is.

Grote kans dat je bij Benidorm denkt aan feestende toeristen, pensionado’s die aan het slechte Noord-Europese winterweer proberen te ontsnappen en de serie Benidorm Bastards. Dat vooroordeel is niet geheel incorrect. Een belangrijke veldrit is dan niet per se het eerste wat je daaraan toe zou voegen, maar toch is het deze winter de locatie voor de voorlaatste cross uit het wereldbekercircuit.

Volslagen logisch dus om je af te vragen hoe de cross in de Zuid-Spaanse stad terecht komt. Dat was dan ook mijn voornaamste vraag toen ik op uitnodiging van de organisatie van de koers naar Benidorm trok om kennis te maken met de stad en het parcours van de nieuwe wedstrijd.

Alhoewel het onlogisch lijkt, is het feit dat de wereldbeker Benidorm aandoet natuurlijk geen toeval; het is onderdeel van een groter plan van de stad om zich te profileren als meer dan een vakantiebestemming voor dronken Britten en strandgangers. Daarin speelt sport een belangrijke rol en moet ook wielrennen een bijdrage gaan leveren.

Cross aan de Costa

Eerst even wat over Benidorm zelf. De stad ligt in het zuiden van Valencia, aan de Costa Blanca, tegen de Middellandse zee aan. Eigenlijk draait vrijwel de hele stad om één economische sector: het toerisme. Dat is merkbaar, want het centrum bestaat vrijwel geheel uit kroegen, restaurants en een eindeloze hoeveelheid toeristische flats en appartementen.

Ook de statistieken onderstrepen het belang van de toerist in Benidorm. Het officiële inwonersaantal ligt net onder de 70.000, terwijl de stad op de piek van het hoogseizoen tussen de 350.000 en 450.000 mensen huisvest. Best druk dus.

In de gehele streek speelt fietstoerisme een belangrijke rol, al zijn het vooral andere steden zoals Denia, Calpe en Javea die populair zijn onder wielrenners. Dat wil Benidorm veranderen, want dat is een bordje waar ze ook graag van mee-eten.

Het sportieve toerisme in bredere zin is al een grote markt voor Benidorm, legt Lucho Perez ons uit. Hij is vertegenwoordiger van het toerismebureau van Benidorm. “Er beleggen bijvoorbeeld al veel voetbalploegen of nationale selecties trainingskampen in onze stad. Daarnaast organiseren we regelmatig sportcompetities, zoals zeil- of golfwedstrijden.”

“Het toerisme van zomerse strand- en feestgangers is natuurlijk superbelangrijk, maar we hebben meer te bieden. Ik denk dat wij het enige mediterrane resort zijn waar je het hele jaar door terecht kan en je kan hier dus ook nog superveel verschillende sportactiviteiten doen”, legt hij met enige trots uit.

De cross als trekpleister

Als het aan Benidorm ligt, weet de sportieve fietser hen voortaan dus ook te vinden voor een winterse vakantie of trainingskamp, en precies dat is waar de cross bij komt kijken. Dat de wedstrijd een middel is om het toerisme een zwengel te geven, mag geen verrassing heten, maar de specifieke keuze voor een veldrit is een hele bewuste geweest.

Na binnenlandse toeristen, Frankrijk en Groot-Brittannië vormen Nederland en België namelijk de grootste markt voor Benidorm. Precies de twee landen waar veldrijden het grootst is en het meeste aandacht geniet.

Daarnaast valt het veldrijseizoen in de minst drukke periode aan de Costa Blanca. Alhoewel er nog altijd tienduizenden toeristen in Benidorm rondlopen, is het niet te vergelijken met de drukte van de zomer. Met de cross hoopt de stad dus extra bezoekers aan te trekken om de relatieve rust in die periode op te vangen. Daarnaast moet het dus ook de stad presenteren als alternatief voor de ‘klassieke’ bestemmingen als Calpe en Denia voor een trainingskamp in de wintermaanden.

En zelfs de specifieke datum – 22 januari – is niet aan het toeval overgelaten. Het is namelijk in die periode dat de meeste profploegen hun trainingskampen in de omgeving beleggen. Zo hoopt de organisatie dat enkele toppers al in de buurt zijn en de drempel om deel te nemen aan de wedstrijd lager wordt.

Met succes, want Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben al toegezegd te starten. Ook Tom Pidcock zal waarschijnlijk gaan deelnemen, dus met de grote drie aan de start van de herenwedstrijd zal de organisatie in hun handen wrijven.

Lange termijn

Het is natuurlijk nog afwachten hoe de wedstrijd verloopt en hoe de veldritwereld erop reageert, maar op het eerste gezicht heeft de cross de potentie om een blijvertje te worden. Daar hoopt niet alleen de organisatie op, maar ook local hero Felipe Orts, die in het nabijgelegen Villajoyosa is geboren.

Hij is allereerst blij dat er een wedstrijd van het hoogste niveau in zijn spreekwoordelijke achtertuin plaats zal vinden, maar hij hoopt bovenal dat het een aanzet naar meer kan zijn. “Het is voor mij persoonlijk belangrijk, maar vooral ook om de sport in Spanje meer bekendheid te geven.”

De viervoudig Spaans kampioen veldrijden kijkt verder dan deze ene wedstrijd en ziet de cross namelijk als een nadrukkelijke kans voor de toekomst van het veldrijden in heel Spanje. “Dit is een test voor iedereen. Voor de lokale organisatie, maar ook voor organisaties van andere veldritten in Spanje. Zij gaan leren of het mogelijk is om in Spanje wereldbekercrossen te organiseren. Ik denk dat het goed uit zal pakken en dan zullen andere crossen het wellicht ook aandurven om tot de wereldbeker toe te treden.”

Ook de lokale organisatie heeft die hoop, al ligt de focus vooral op hun eigen wedstrijd. “Onze intentie is om een jaarlijkse veldrit te hebben in het laagseizoen om toeristen aan te trekken en sporten in Benidorm te promoten. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat we met Felipe als buurman een ambassadeur hebben om de sport ook buiten onze stad op de kaart te zetten.”

Bij een kustplaats als Benidorm verwacht je wellicht een strandcross, maar niks is minder waar. Het parcours loopt door twee parken en kent een behoorlijk groot hoogteverschil. Het eerste deel van de cross loopt over een strak gazon en zal behoorlijk snel zijn, terwijl het tweede deel uit een lange klim en enkele technische passages bestaat. Volgende week volgt een uitgebreide vooruitblik op het parcours.