Voorbeschouwing: Wereldbeker Antwerpen 2022 – De grote drie kijken elkaar in de ogen

Het is zover! Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en de terugkerende Wout van Aert komen zondag samen aan de start van de Wereldbeker Antwerpen. De grote drie zijn back in business en krijgen langs de Schelde meteen een mooi parcours voorgeschoteld. Wie trekt er het laken naar zich toe? En wat bij de vrouwen? Kan Fem van Empel voor het eerst winnen als Europees kampioene? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Op woensdag 11 januari 2006 werd de eerste editie van de Scheldecross verreden, een organisatie van het duo Luc Mattens-Peter De Peuter. Drie dagen na het BK in Tervuren zette Sven Nys zijn pas behaalde tricolore extra in de verf na een duel met toenmalig ‘kroonprins’ Niels Albert. Het duurde bijna tien jaar vooraleer de cross aan het strand van Sint-Anneke toetrad tot een regelmatigheidscriterium. In die tien jaar vonden wel een paar opmerkelijke edities plaats.

In 2009 bijvoorbeeld, toen de wedstrijd drie kwartier later begon en met een kwart werd ingekort nadat een hond een granaat – echt waar – had gevonden op het ondergesneeuwde parcours. Pas na tussenkomst van politie en brandweer kon de veiligheid opnieuw gegarandeerd worden.

Nog een speciale editie: de overwinning van Niels Albert in 2013. Albert klopte een 18-jarige Mathieu van der Poel. In zijn allereerste cross bij de profs legde hij meteen zijn kopman het vuur aan de schenen. Pas in de finale trok Albert het laken naar zich toe, maar stak achteraf de bewondering voor zijn jonge ploegmaat niet onder stoelen of banken.

Een andere mijlpaal in de geschiedenis van de Scheldecross is 2010, toen de veldrit werd overgenomen door evenementenbureau Golazo. Vijf jaar later maakte de Scheldecross zijn intrede in de Bpost Bank Trofee, dat we nu kennen als de X20 Badkamers Trofee.

In 2019 maakte de Scheldecross geen deel uit van de DVV Trofee. CrossIDee, het comité dat onder meer instaat voor de organisatie van de wedstrijden in Kruibeke, Lokeren en Hulst, verzorgde er in januari het Belgisch kampioenschap, een duo-organisatie met Golazo. Laurens Sweeck en Sanne Cant waren er de grote winnaars.

Dit jaar een nieuwe primeur voor de Scheldecross. De veldrit zal voor het eerst georganiseerd worden als een wereldbekermanche. Normaal gezien was dat vorig jaar al het geval, maar een nieuwe coronagolf gooide destijds roet in het eten.

Laatste tien winnaars Antwerpen

Mannen

2020: Mathieu van der Poel

2020: Laurens Sweeck (Belgisch kampioenschap)

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Mathieu van der Poel

2013: Niels Albert

2012: Kevin Pauwels

2011: Sven Nys

Vrouwen

2020: Denise Betsema

2020: Sanne Cant (Belgisch kampioenschap)

2018: Denise Betsema

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Katherine Compton

2012: Katherine Compton

2011: Katherine Compton

Laatste editie

Uitslag mannen – X2O Trofee in Antwerpen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in 58m10s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 6s

3. Tom Pidcock (Trinity Racing) op 27s

4. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 30s

5. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 43s

Wedstrijdverslag

Uitslag vrouwen – X2O Trofee in Antwerpen

1. Denise Betsema (ploegnaam) in 42m16s

2. Lucinda Brand (ploegnaam) op 5s

3. Annemarie Worst (ploegnaam) op 28s

4. Sanne Cant (ploegnaam) op 43s

5. Manon Bakker (ploegnaam) op 48s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de Wereldbeker Antwerpen is grotendeels hetzelfde als in de vorige editie. Centraal in de omloop langs de Schelde staan natuurlijk de passages in het zand. Die zijn er dit jaar net wat meer, maar het verschil met vorig jaar is niet gigantisch.

De cross is in het algemeen een combinatie van een zandomloop met een snelle ondergrond op gras en verharde stukken. Na de start op de dijk duiken de renners en rensters het veld in, waar ze meteen heel wat bochten voorgeschoteld krijgen. Deze passage wordt op het gras gereden. Vervolgens trekken ze richting het meest zuidelijke punt van de omloop. Op dat punt kunnen de camera’s van Antwerpen de skyline van de stad knap in beeld nemen.

Aan het einde van de omloop volgt dan de belangrijkste deel van de omloop, de lange passage in het zand. Dit is dé plaats om de koers te beslissen en de overwinning binnen te halen. Meteen na het einde van de zandpassage draaien de crossers linksaf, waar de laatste rechte lijn op hen wacht.

Programma en info

Programma zondag 4 december 2022

09.30 uur: Junioren mannen

11.00 uur: Junioren vrouwen

12.30 uur: Elite vrouwen

14.00 uur: Elite mannen

Locatie

Wandeldijk, Antwerpen 2050.

Publieksinformatie

Tickets kan je hier kopen. Online kosten die 15 euro (tot en met 3 december). Als je op zondag zelf of aan de kassa betaalt, moet je 18 euro betalen.

Praktische info

Deelnemerslijst vrouwen

Deelnemerslijst mannen

Tussenstand Wereldbeker mannen (na Hulst)

1. Laurens Sweeck 214 punten

2. Eli Iserbyt – 210 punten

3. Michael Vanthourenhout – 179 punten

4. Lars van der Haar – 162 punten

5. Niels Vandeputte – 122 punten

Tussenstand Wereldbeker vrouwen (na Hulst)

1. Fem van Empel – 250 punten

2. Puck Pieterse – 165 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado – 152 punten

4. Shirin van Anrooij – 134 punten

5. Denise Betsema – 134 punten

Favorieten mannen

Ze zijn er. De Grote Drie; allemaal. Tom Pidcock was de eerste die terugkeerde in het veld en ook meteen indruk maakte. In Overijse, zijn tweede cross, gooide hij hoge ogen en een weekend later schoot de Brit raak. De wereldkampioen veldrijden is in orde.

Een dag na zijn overwinning in Kortrijk moest Pidcock – die later opgaf door materiaalpech – het wel afleggen tegen die andere grootheid, Mathieu van der Poel. De crosser van Alpecin-Deceuninck reed niet foutloos in Hulst, maar won wel overtuigend. Van der Poel heeft daarbovenop indrukwekkende statistieken in Antwerpen: 2-1-2-1-1-1-1.

Pidcock zal het vuur aan de schenen leggen van Van der Poel en hopelijk doet ook Wout van Aert dat. Jawel, Van Aert is back in business. De Belgische alleskunner rijdt in Antwerpen zijn eerste cross van het seizoen. Waar Van der Poel zijn ambities meteen duidelijk maakte, temperde Van Aert de verwachtingen.

Naar eigen zeggen zal hij een aantal crossen nodig hebben om goed te zijn. Van Aert is echter Van Aert en zal wel in orde zijn. De renner van Jumbo-Visma won wel ‘nog maar’ een keer in Antwerpen. Wat eventueel in Van Aert zijn voordeel speelt: Van der Poel en Pidcock rijden een dag eerder in Boom, zij draaien met andere woorden een dubbel weekend.

Mochten de drie grote favorieten niet op het podium eindigen, kijken we in eerste plaats naar Laurens Sweeck. De crosser van Crelan-Fristads krijgt in Antwerpen een parcours voorgeschoteld dat perfect bij zijn capaciteiten past. Dat bewees Sweeck onder meer in 2020, toen hij op de omloop aan de Schelde Belgisch kampioen werd. Met de vorm van de laatste weken in het achterhoofd zal Sweeck er meer dan staan.

Twee andere kanshebbers: Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. Twee renners die zeer constant rondrijden, met hier en daar een uitschieter. Denk maar aan de zege van Van der Haar op de Koppenberg en de Europese titel van Vanthourenhout.

Eli Iserbyt is dan weer eerder een vraagteken. Waar de West-Vlaming in het begin van het seizoen domineerde, loopt hij nu eerder achter de feiten aan. De reden: een rugblessure. Iserbyt heeft daardoor een soort krachtverlies in zijn linkerbeen, wat hem duidelijk parten speelt. Afgelopen weekend was er met twee derde plaatsen wel beterschap te zien.

De zeven genoemde namen steken duidelijk boven de rest uit. Vervolgens kijken we naar een aantal Belgen zoals Thibau Nys, Jens Adams, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte en Emiel Verstrynge. Ook de Nederlanders Ryan Kamp en Corné van Kessel kunnen een top-10 plaats scoren in Antwerpen. Haalt een niet-Lage Lander de top-10? Dan kijken we naar Zwitser Kevin Kuhn, Spanjaard Felipe Orts Lloret of Tsjech Michael Boros.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Tom Pidcock, Wout van Aert

* Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen krijgen we ook een zeer sterk deelnemersveld. De grote afwezigen? Wereldkampioene Marianne Vos en de nog steeds geblesseerde Annemarie Worst. Wel aanwezig; de garde van 2002. Dat zijn Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij. Pieterse is de laatste weken aan het schitteren met twee wereldbekerzeges.

Zowel in Overijse als Hulst klopte ze Europees kampioene Van Empel, die nochtans een tijdje ongenaakbaar leek. Laatstgenoemde kon nog niet winnen sinds haar overwinning in Namen, maar is wel gewoon in orde. Bovendien houdt Van Empel van het zand, in 2021 werd ze nog wereldkampioene in Oostende – een parcours waar de zandpassages centraal stonden.

Van Anrooij won dit seizoen ook al een wereldbekermanche, maar viel vorige week wel zwaar op training. “Ik kon mijn stuur ook niet goed vasthouden tijdens de cross”, zei ze na de Wereldbeker Hulst. Haar derde plaats daar kwam dan ook als een (positieve) verrassing. Van Empel en Pieterse krijgen immers de meeste sterren, aangezien zij zaterdag niet in actie komen in de Superprestige Boom en zo wat frisser zullen zijn dan de rest van het veld.

Baloise Trek Lions ziet ook mindere signalen bij Lucinda Brand. De oud-wereldkampioene is al enkele weken terug in het veld na haar handblessure, maar heeft nog steeds last. Deze week kwam het bericht dat ze met een ontsteking kampt en antibiotica moet nemen. Haar prestaties waren het afgelopen weekend dan ook iets minder. Wel in orde; Ceylin del Carmen Alvarado. De Nederlandse van Alpecin-Deceuninck streed in Kortrijk nog tot en met de laatste rechte lijn tegen Vos voor de overwinning.

In de Scheldecross krijgen de rensters natuurlijk zandpassages voorgeschoteld. De koningin van het Antwerpse zand is Denise Betsema, die er al tweemaal kon zegevieren. In de zestien veldritten die ze dit seizoen afwerkte, haalde ze maar liefst dertien keer de top-5. Acht keer daarvan was een top-3, Betsema is met andere woorden een van de rensters met de meest constante resultaten. Afgelopen weekend in Hulst belandde ze echter, voor het eerst dit seizoen, buiten de top-10. Kan ze zich weer in de top-5 rijden?

Tot nu toe alleen maar Nederlandse kanshebsters voor de zege in Antwerpen. Gebeurt dat niet, kijken we naar Blanka Kata Vas, die terugkeert in het veld na een stage met SD Worx. De Hongaarse viel al een aantal keer op dit seizoen, telkens in positieve zin. Verder zullen we ook de Franse Pauline Ferrand Prévot weer in actie zien, die evenmin weer crost na een stage.

Om af te sluiten noemen we nog Inge van der Heijden en Aniek van Alphen – twee Nederlandse outsiders -, de Franse vrouwen Hélène Clauzel en Line Burquier, de Italiaanse Sara Casasola, de Britse Anna Kay en de Luxemburgse Marie Schreiber. Ook Marion Norbert Riberolle en Sanne Cant verdienen een vermelding. Cant is overigens recordwinnares in Antwerpen, ze won er al vijf keer.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Denise Betsema

* Ceylin del Carmen Alvarado, Shirin van Anrooij, Lucinda Brand

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Een extra stevige opwarming is misschien wel een goed idee dit weekend. Net als zaterdag is het namelijk bijzonder koud, met temperaturen die amper boven het vriespunt komen. Regen krijgen de renners en rensters gelukkig niet over zich heen, zo voorspelt Meteovista.

De Wereldbeker Antwerpen is live te volgen via Sporza op Eén. De uitzending begint om 13.30 uur. Daarnaast is de veldrit ook te bekijken op de kanalen van Eurosport 1 en de Eurosport Player/GCN+.