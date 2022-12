Niet fitte Lucinda Brand past voor Wereldbeker Antwerpen

Lucinda Brand zal vandaag niet aan de start verschijnen van de Wereldbeker van Antwerpen. De renster van Baloise Trek Lions voelt zich niet fit genoeg om deel te nemen.

Brand heeft last van een verkoudheid en past dan ook voor de wereldbekercross in Antwerpen, laat ze weten via Instagram. De 33-jarige Nederlandse stond zaterdag nog wel aan het vertrek van de Superprestigecross van Boom, maar kwam niet in het stuk voor en besloot op een gegeven moment toch in de remmen te knijpen.

“Mijn stomme hoofd wilde wel, maar mijn lichaam zei nee. Ik wil alle toeschouwers bedanken voor hun aanmoedigingen”, aldus Brand, die binnenkort naar Spanje trekt voor een trainingsstage. De kans is groot dat ze zal passen voor de Wereldbeker van Dublin op zondag 11 december. Brand zal sowieso niet meedoen aan de Wereldbeker van Val di Sole van zaterdag 17 december.

Lucinda Brand kent een moeilijk eerste deel van het crossseizoen. In voorbereiding op de Wereldbeker Tábor kwam ze ten val en brak ze haar middenhandsbeentje, waarna ze geopereerd moest worden. Momenteel zorgt dat nog altijd voor problemen. De 33-jarige renster heeft een ontsteking in haar hand en krijgt daarom antibiotica.

Ook geen Marion Norbert Riberolle

Marion Norbert Riberolle zal vandaag ook niet starten in de Wereldbeker van Antwerpen. De 23-jarige Belgische, ex-wereldkampioene bij de beloften, kampt met een verkoudheid en geeft dan ook forfait. Norbert Riberolle was zaterdag nog wel te zien in de Superprestigecross van Boom, maar kwam toen al niet verder dan een dertiende plaats.