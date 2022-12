Voorbeschouwing: Superprestige Boom 2022

De Superprestige Boom is een relatief nieuwe cross, maar heeft al heel wat toppers op de erelijst staan. Een van die crossers is Mathieu van der Poel, die in Boom op zoek zal gaan naar zijn tweede zege van het seizoen. Bij de vrouwen krijgen we dan weer een meer open strijd met meerdere kanshebsters. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Superprestige in Boom wordt afgewerkt op het terrein De Schorre, dat wereldwijd bekendheid verwierf dankzij het dance-evenement Tomorrowland. Na een aantal mountainbike-wedstrijden op dezelfde locatie werd er in 2015 voor het eerst ook gecrost op het 75 hectare grote terrein. Het betreft een provinciaal recreatiedomein dat werd aangelegd rond een aantal oude kleiputten.

De wedstrijd kreeg de naam Niels Albert Cyclocross toebedeeld, maar het was Koen Monu, ook de man achter de veldritten in Zolder en Mol, die de organisatie op zich nam. Niels Albert, die een jaar eerder abrupt zijn loopbaan moest beëindigen met hartproblemen, werd ter gelegenheid van deze eerste editie ingehuurd om de wedstrijd meteen wat extra uitstraling te bezorgen.

Een groot minpunt: de eerste editie werd op de reeds propvolle kalender op 31 oktober geprogrammeerd, daags voor de Koppenbergcross, een belangrijke afspraak voor de toppers. Uiteindelijk kreeg Boom met Lars van der Haar, Sven Nys en Wout van Aert toch een mooi podium. Een jaar later kreeg Boom zaterdag 22 oktober als datum toegewezen. Evenmin een cadeau, want op zondag stond de wereldbekerproef op de Cauberg op de agenda.

Organisator Koen Monu liet het niet aan zijn hart komen en zorgde voor een kleine stunt door Wout van Aert en de broers Van der Poel na de wedstrijd met een helikopter vanuit Boom naar Valkenburg te vliegen. Piloot van dienst: Thomas Lefevere, zoon van Deceuninck-Quick-Step-manager Patrick. Van Aert haalde het van Van der Poel en Wietse Bosmans.

Vanaf 2017 ging het Boom iets meer voor de wind. Na het van de kalender verdwijnen van Spa-Francorchamps kwam een plaatsje vrij in de Superprestige en dat zorgde voor wat ademruimte. Ook al stond een dag later Koksijde op het menu, de toppers zakten vanaf toen wel af naar de Schorre. Ondertussen is de wedstrijd aan zijn achtste editie toe.

Laatste winnaars Superprestige Boom

Mannen

2021: Wout van Wert

2020: Eli Iserbyt

2019: Toon Aerts

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Wout van Aert

2015: Lars van der Haar

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Alice Maria Arzuffi

2018: Kim Van De Steene

2017: Maud Kaptheijns

2016: Jolien Verschueren

2015: Ellen Van Loy

Vorig jaar

Uitslag mannen – Superprestige in Boom

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 56m29s

2. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 1m40s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m48s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m52s

5. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 1m54s

Wedstrijdverslag

Uitslag vrouwen – Superprestige in Boom

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) in 47m24s

2. Inge van der Heijden (Team 777) op 37s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 43s

4. Maghalie Rochette (Specialized/Feedback Sport) op 59s

5. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m4s

Wedstrijdverslag

Parcours

De Superprestigemanche in Boom beschikt over een uniek parcours. De deltaweide van domein De Schorre doet denken aan een soort grote arena, en is daardoor het meest overzichtelijke parcours van het circuit. Als je je er als toeschouwer weet te positioneren, kan je tot 80 procent van de cross overschouwen. Nochtans is het parcours 2.960 meter lang.

Start en aankomst bevinden zich op het middenplein, waar in de zomer ook de ‘mainstage’ van Tomorrowland wordt neergeplant, maar vervolgens wordt vooral handig en goed gebruikgemaakt van de heuvelrug, waar de renners liefst zeven keer op en af moeten. Dat is niet anders dan de voorbije jaren. Boom is een cross die intensief en lastig is, en bovendien klimvermogen en explosiviteit vergt.

Pas vanaf de tweede passage door de materiaalpost volgt een hoofdzakelijk vlakke strook. Al wordt die, een paar honderden meters voor de finish, even onderbroken door een zandstrook, waar niet zelden verschillen worden uitgebouwd of juist kloofjes ongedaan worden gemaakt.

Programma en info

Programma zaterdag 3 december 2022

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

De Schorre, Boom 2850.

Publieksinformatie

Tickets voor de cross in Boom kan je hier kopen. Een ticket online kopen kost 12,50 euro. Als je een ticket op de dag zelf aan de kassa koopt, betaal je 15 euro.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Tussenstand Superprestige mannen (na Merksplas)

1. Laurens Sweeck – 44 punten

2. Lars van der Haar – 41 punten

3. Eli Iserbyt – 39 punten

4. Michael Vanthourenhout – 37 punten

5. Niels Vandeputte – 27 punten

Tussenstand Superprestige vrouwen (na Merksplas)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 43 punten

2. Denise Betsema – 43 punten

3. Inge van der Heijden – 40 punten

4. Aniek van Alphen – 31 punten

5. Marion Norbert-Riberolle – 28 punten



Favorieten mannen

Het stevige parcours in Boom zorgt elk jaar voor een stevige cross. De mannen met de grote motoren zullen automatisch naar voren komen. Met het vele klimwerk kijken we al snel naar Lars van der Haar. De Nederlander van Baloise Trek Lions won dit seizoen dé klimcross bij uitstek, de Koppenbergcross. De zeer constante Van der Haar fietst al weken op een goed niveau en zal in Boom ongetwijfeld goed voor de dag komen.

In de eerste plaats zal Van der Haar moeten opboksen tegen Mathieu van der Poel, die duidelijk de grote favoriet is. De crosser won meteen bij zijn rentree in Hulst en maakte in het algemeen veel indruk. In het verleden won Van der Poel ook al in Boom, dat was in 2018. Hij is zonder twijfelen de te kloppen man. Nummer twee in Hulst was Laurens Sweeck. De leider in de Superprestige stak in extremis nog Tom Pidcock voorbij, die moest afrekenen met pech. Sweeck verkeert in goede vorm, maar het parcours in Boom ligt hem nu niet meteen.

Eli Iserbyt is dan weer een man die we normaal gezien opschrijven voor een cross als Boom. Normaal gezien, want hoe zal het met zijn blessure zijn? In Hulst zagen we echter beterschap en bovendien zal Iserbyt zijn goede positie in het klassement niet willen verliezen. Vervolgens kijken we ook naar zijn ploegmaat bij Pauwels Sauzen-Bingoal, Michael Vanthourenhout. De Europees kampioen veldrijden klopte in Overijse nog op indrukwekkende wijze wereldkampioen Pidcock.

Een renner om in de gaten te houden zaterdag: Joris Nieuwenhuis. De Nederlander kan zich 100% geven in Boom, aangezien hij zondag niet in actie kan komen in de Wereldbeker Antwerpen. Nieuwenhuis zal gemotiveerd zijn om zich te tonen en krijgt bovendien een parcours voorgeschoteld waar hij zijn vermogens kan laten spreken. Kunnen ook meedoen voor een plaats in de top-10 en eventueel zelfs meer: Thibau Nys, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Kevin Kuhn en Ryan Kamp.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Lars van der Haar, Eli Iserbyt

* Laurens Sweeck, Joris Nieuwenhuis, Michael Vanthourenhout

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

De Superprestige bij de vrouwen wordt gedomineerd door Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. Alvarado won twee crossen die behoren tot het regelmatigheidscriterium, Betsema deed dat eenmaal. Afgelopen weekend was Alvarado tweemaal op de afspraak, wat haar net dat procentje meer geeft. Betsema stond in de X2O-cross van Kortrijk ook op het podium, waar Alvarado tweede werd, maar de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal reed eerder een tactische koers met oog op het klassement van de X2O Trofee.

Na deze vrouwen kijken we naar twee rensters van Baloise Trek Lions. Dat zijn Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Brand won de afgelopen twee edities in Boom en krijgt er een parcours dat echt helemaal bij haar mogelijkheden aansluit. De vraag is echter of haar ontsteking in haar hand en de bijhorende antibioticakuur haar geen parten speelt.

Van Anrooij komt dan weer voor het eerst dit seizoen in actie in de Superprestige, het is uitkijken naar wat zij kan brengen. In de Wereldbekers staat ze al vier manches op rij op het podium, wat bewijst dat ze stappen heeft gemaakt. Van Anrooij maakte echter een stevige tuimeling op training vorige week, wat ook een vraagteken achter haar naam zet.

Vervolgens komen we terecht bij de outsiders. In eerste plaats kijken we naar Inge van der Heijden en Aniek van Alphen, de Nederlandse rensters van Team 777. Van der Heijden is een vaste klant in de top-10 en was onlangs derde in Merksplas, terwijl Van Alphen al een aantal keer op afspraak was in de Superprestige en zich in dit deelnemersveld kan bewijzen. Is er een Belgische dame die zich toont? Dan kijken we naar Marion Norbert Riberolle of Sanne Cant, twee rensters van Crelan-Fristads.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Shirin van Anrooij, Denise Betsema

* Lucinda Brand, Inge van der Heijden, Marion Norbert Riberolle

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Het belooft zondag een zeer koude dag te worden in Boom. De temperaturen zullen niet veel boven de 0 graden Celsius stijgen. Daarnaast wordt er door Meteovista ook wat wind verwacht uit het oosten, die zal waaien aan een kracht van 3 Beaufort. Regenen zal het niet doen.

De manches van de Superprestige zijn te bekijken via het open kanaal van Telenet Play Sports. Je kunt inschakelen vanaf 13.15 uur. Daarnaast is de cross in Boom ook te bekijken via Eurosport 1, Proximus Pickx+ Sports 1 en de Eurosport Player/GCN+.