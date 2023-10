vrijdag 27 oktober 2023 om 19:45

Voorbeschouwing: Superprestige Ruddervoorde 2023 – Open crossen, zonder Nys en Van Empel

De Telenet Superprestige dendert deze week voort naar het West-Vlaamse Ruddervoorde. Zonder grote slokoppen Thibau Nys en Fem van Empel aan de start, beloven we open confrontaties te krijgen in Ruddervoorde. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Telenet Superprestige Ruddervoorde

Mannen

2022: Eli Iserbyt

2021: Eli Iserbyt

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Kevin Pauwels

2014: Tom Meeusen

2013: Klaas Vantornout

Vrouwen

2022: Denise Betsema

2021: Denise Betsema

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

2018: Marianne Vos

2017: Maud Kaptheijns

2016: Sophie de Boer

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Helen Wyman

Vorig jaar

Telenet Superprestige 2022-2023

Uitslag mannen – Manche 1 in Ruddervoorde

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 12s

3. Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions) op 31s

4. Quinten Hermans (Tormans) op 42s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m10s

Telenet Superprestige 2022-2023

Uitslag vrouwen – Manche 1 in Ruddervoorde

1. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Inge van der Heijden (777) op 32s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 51s

4. Annemarie Worst (777) op 1m06s

5. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads) op 1m11s

Parcours

Ruddervoorde beschikt wellicht als enige organisator in het veldritcircuit over een parcours dat op een en dezelfde weide wordt uitgetekend. Het domein is eigendom van de broers Wim en Geert Pyfferoen, die samen met Kurt Vanneste de wedstrijd organiseren. En dat biedt uiteraard heel wat voordelen.

Het voorbije decennium hebben ze in Ruddervoorde hun uiterste best gedaan om dat parcours te optimaliseren. Er liggen ondertussen al een permanente zandstrook en een viertal heuvels – inclusief twee schuine kanten – op het domein. En zes jaar geleden werd een 165 meter lange ‘aankomststraat’ van betonklinkers ín de weide aangelegd, zodat de Vrijgeweidestraat zelf volledig crossvrij blijft.

Goed om weten, de Pyfferoens hebben jaren geleden het domein voorzien van een drainagesysteem. Met als gevolg dat het parcours in Ruddervoorde – hoe hard het ook regent – nooit echt in een modderbad kan veranderen.

Het compacte parcours zorgt er wel voor dat het in Ruddervoorde – ook al doen de parcoursbouwers hun uiterste best om af en toe te variëren – best veel draaien en keren is. Aangevuld met balkjes, een trappenpartij met 24 treden en enkele bruggen, krijgen we een technische cross in Ruddervoorde. Intervalwerk en snelle crossen typeren dan ook steeds meer het veldrijden.

Programma en info

Programma zaterdag 28 oktober 2023

09.30 uur: Nieuwelingen mannen, 1e jaars

10.30 uur: Nieuwelingen mannen, 2e jaars

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en U23

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Vrijgeweidestraat 62, 8020 Ruddervoorde

Publieksinformatie

Tickets kosten 12 euro aan de kassa en in voorverkoop op de website van de organisatie. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

https://www.superprestigecyclocross.be/storage/programs/file_participants/297/297.pdf?t=1698220752

https://www.superprestigecyclocross.be/storage/programs/file_participants/298/298.pdf?t=1698220752

Website Telenet Superprestige

X Telenet Superprestige

Facebook Telenet Superprestige

Favorieten mannen

Gezien het drukke schema in aanloop naar het Europees kampioenschap in Pontchateau, met vier crossen in acht dagen, is het voor veel renners keuzes maken. Zo zien we Thibau Nys niét aan het werk in Ruddervoorde. De kopman van Baloise-Trek richt zijn pijlen op de Wereldbekermanche in Maasmechelen en de Koppenbergcross, net als ploegmaat Pim Ronhaar.

Wél aanwezig zijn de mannen die Nys afgelopen week het zwijgen oplegden in de opener van de Superprestige in Overijse. Voor Eli Iserbyt is de druk er in ieder geval af na zijn knappe overwinning in de Druivencross. De West-Vlaming stelde dat de grotere tegenstand hem extra prikkelde, maar dat hij zichzelf elke cross de druk oplegt om te winnen. In Ruddervoorde vindt hij in ieder geval een parcours dat hem op zijn lijf geschreven is, want hij won de vorige drie edities.

Ook Michael Vanthourenhout houdt wel van dat terrein. De Europese kampioen werd wat ziekjes bij zijn trip naar Amerika, maar vond in Overijse zijn beste benen terug. Achteraf gaf hij aan onze microfoon alvast toe dat het richting het EK in Pontchateau nog iets bij moet. Misschien is dat in de West-Vlaamse weidecross al het geval.

Is Baloise Trek Lions helemaal kansloos zonder Nys en Ronhaar? Zeker niet. Met Lars van der Haar heeft de formatie van Sven Nys nog een andere man in vorm in de gelederen, al moeten we toegeven dat de Nacht van Woerden zeker niet van een leien dakje verliep. Van der Haar zei na afloop zelf ook dat hij de power miste en het nog nooit zo lastig had in zijn achtertuin. Hopelijk is dit voor de Nederlandse kampioen geen slecht voorteken. De ploeg beschikt ook over Joris Nieuwenhuis.

De reden dat Van der Haar het zo moeilijk had in Woerden, had veel te maken met Laurens Sweeck. De renner van Corendon-Crelan was nog maar aan zijn tweede volledige cross van het seizoen toe, nadat een val op zijn kuit hem even aan de kant hield. Technisch voelde Sweeck zich nog niet op zijn best, maar de kracht komt stilaan terug. Gerben Kuypers klopte de grote namen dan weer in Ardooie, waardoor hij ook hier aan zijn trekken zal komen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar

* Laurens Sweeck, Gerben Kuypers, Joris Nieuwenhuis

Favorieten vrouwen

Meer afwezigen bij de vrouwen, op de voorlopige deelnemerslijst. De organisatie wist vooralsnog geen akkoord te bereiken met vrouw-in-vorm Fem van Empel, waardoor het hele veld achter de dominante wereldkampioene plots open ligt.

Vooral Ceylin del Carmen Alvarado zou dus haar kans kunnen ruiken. De voormalige wereldkampioene was zowel in Beringen als Overijse de dichtste belager van Van Empel, wat haar meteen de topfavoriete maakt voor deze tweede manche van de Superprestige. Alvarado crost technisch sterk en zou een overwinning verdienen, maar dan mag ze wel haar start niet missen, zoals vorige week in Overijse.

Inge van der Heijden wordt dan wel door dezelfde broodheer betaald, maar de renster van Corendon-Crelan zal toch vooral haar best doen om Alvarado te belagen. Samen met ploeggenote Manon Bakker vormt ze een sterk duo in het veld, met een derde plek in Overijse als gevolg. In Woerden hield een opstootje met Zoe Bäckstedt haar van een betere uitslag.

Annemarie Worst en Denise Betsema zijn dan weer volop bezig met hun trainingsachterstand weg te werken. Bij Worst lijkt dit aardig te lukken, gezien ze in Overijse weer sterk voor de dag kwam met een vierde plaats. Vlakke omlopen als Ruddervoorde liggen haar dan weer wat minder, Betsema houdt hier een pak meer van. Of worden ze voorbijgesneld door de jonge Aniek van Alphen?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Inge van der Heijden, Annemarie Worst

* Manon Bakker, Aniek van Alphen, Denise Betsema

Weer en TV

Nederlandse kijkers kunnen de mannen- én vrouwencross volgen op Eurosport 1 vanaf 13.30, of online via Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Vanaf datzelfde tijdstip kunnen Belgische kijkers terecht bij de open kanalen van Telenet Play Sports en Proximus Pickx.

Aangenaam crossweer wordt het zaterdag niét. Weeronline voorspelt 15,3 mm neerslag, verspreid over de hele dag. Vooral in de ochtend zou er veel regen vallen. Verder klimt de temperatuur tot 13 graden Celsius en kan de wind blazen aan een kracht van liefst 5 Beaufort.