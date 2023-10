maandag 23 oktober 2023 om 14:00

Vaste waarde Ruddervoorde gaat al kwarteeuw mee in de Telenet Superprestige

Een Superprestigekalender zonder Ruddervoorde is haast amper nog voor te stellen. De wedstrijd is allicht de enige veldrit op de kalender die op één weide wordt afgewerkt, en daarom heeft het elk jaar iets unieks.

Het Wijkcomité Sint-Godelieve in het gehucht Baliebrugge startte in 1984 met het organiseren van wielerwedstrijden. Vier keer werd er een wegwedstrijd voor junioren ingericht, waarna de initiatiefnemers overschakelden naar het veldrijden, met dank aan toenmalig crosser Kris De Vlaeminck, die in Ruddervoorde woonde. Eenmaal van de cross geproefd, ging het snel.

Na een aantal organisaties in het B-circuit (1988-1991), werd in 1992 overgeschakeld naar elitewedstrijden. In 1998 volgde een nieuwe – zelfs dubbele – mijlpaal voor het Wijkcomité, met de organisatie van de Belgische jeugdkampioenschappen en de toetreding tot de Superprestige, op dat moment het belangrijkste regelmatigheidscriterium.

Dat seizoen bestond de Superprestige immers nog uit elf manches, waaronder zes buitenlandse. Sven Nys was de eerste winnaar. In 2023 wordt in Ruddervoorde dus al voor de 26ste keer een Superprestigemanche afgewerkt.

In 2009 werd op het domein van de broers Pyfferoen twee keer gecrost. Een keer om de Superprestige, maar eerder dat jaar stonden er ook de Belgische kampioenschappen op de kalender. Sven Nys en Joyce Vanderbeken pakten er de driekleur. Nys en Niels Albert vochten destijds een ijzingwekkende strijd uit om de titel. Bij de vrouwen werd de piepjonge Sanne Cant toen tweede, nog steeds een van de grootste ontgoochelingen uit haar carrière.

Joyce Vanderbeken was overigens ook de eerste vrouw die in Ruddervoorde de handen in de lucht kon steken toen nog als losse cross. Pas twee jaar later werd aan de programmatie van de Superprestige-manche ook een vrouwenwedstrijd toegevoegd. De Britse Helen Wyman trok daarin aan het langste eind. Ze deed dat later nog een keer over, wat haar nog altijd mede-recordhouder maakt. Sven Nys is nog minstens zeven jaar lang alleenheerser bij de mannen met maar liefst elf overwinningen, inclusief het BK.

Het afgelopen decennium kwam Mathieu van der Poel hier vier keer op rij winnen, maar vanwege de datum – Ruddervoorde valt traditioneel nogal vroeg in het veldritseizoen – was hij er de laatste twee keer niet meer bij. Eli Iserbyt nam het stokje over. Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema en Sanne Cant voegden zich dan weer naast Wyman met elk twee zeges.

Laatste winnaars Superprestige Ruddervoorde

Mannen

2022: Eli Iserbyt

2021: Eli Iserbyt

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Kevin Pauwels

2014: Tom Meeusen

2013: Klaas Vantornout

Vrouwen

2022: Denise Betsema

2021: Denise Betsema

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

2018: Marianne Vos

2017: Maud Kaptheijns

2016: Sophie de Boer

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Helen Wyman

In het seizoen 2023-2024 staat de Telenet Superprestige in Ruddervoorde op het programma op 28 november.