zondag 22 oktober 2023 om 17:47

Michael Vanthourenhout ziet Pauwels Sauzen-Bingoal eerste keer winnen: “Voorbije jaren waren we verwend”

Interview Pauwels Sauzen-Bingoal heeft in de Druivencross de eerste overwinning van het seizoen gepakt. Michael Vanthourenhout speelde een sleutelrol, maar moest de winst aan zijn ploegmaat en vriend Eli Iserbyt laten. “Ik ben zelf vooral blij dat mijn conditie weer wat beter is dan de voorbije weken”, aldus Vanthourenhout.

Vijf tweede en zes derde plaatsen: dat was de buit voor Pauwels Sauzen-Bingoal na een kleine maand crossen. Een grote overwinning ontbrak. “We zijn de voorbije jaren verwend geweest, hé. We hebben in die eerste maanden van het seizoen altijd onze crossen gewonnen. Ik ga niet zeggen dat het echt ambetant was, maar de drang naar een zege was wel groot. We wisten dat we goed bezig waren, iedereen was goed teruggekomen van de stages. Vroeg of laat moest het dus eens prijs zijn.”

Ploegenspel

Dan moesten de twee kopmannen wel eerst van Thibau Nys afraken. Dat lukte niet, tot een valpartij de Balenaar uitschakelde. “Ik probeerde zelf nog weg te rijden, maar voelde dat Thibau terugkwam. Een man tegen man-duel was niet ideaal voor ons, dus wilde ik liever Lars van der Haar en Eli laten terugkomen. Wanneer we het ploegenspel kunnen spelen, zijn we altijd beter.”

“Uiteindelijk dwingen we het zelf af. Thibau deed een alles-of-niets-poging om Eli nog te remonteren, omdat we allemaal wisten dat die laatste schuine kant cruciaal zou zijn, gezien de nogal korte aankomstlijn”, aldus de regerende Belgische en Europese kampioen. “Het werd een fantastische strijd. Het is heel mooi dat er iemand als Thibau bij is om de crossen extra spektakel te geven. Als je na zo’n wedstrijd dan aan het langste eind trekt, doet dat extra veel deugd.”

Opbouw naar EK

Zelf is Vanthourenhout, die in Amerika wat ziek werd, nog niet op zijn allerbest. “Ik ben heel blij dat de conditie weer beter is. Daar kunnen we op voortbouwen. Het eerste echte doel is het Europees kampioenschap, maar dan zullen er toch nog wat procentjes bij moeten. Dat ik bij een herhaling van mijn zege nooit mijn Belgische trui ga mogen dragen? Dat houdt me niet echt bezig. Ik wil vol voor die Europese titel gaan.”