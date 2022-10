Denise Betsema volgt zichzelf op in Superprestige Ruddervoorde

Denise Betsema heeft de eerste manche van de Superprestige op haar naam geschreven. De Nederlandse kwam in Ruddervoorde solo over de streep. Inge van der Heijden eindigde op de tweede plek, Ceylin del Carmen Alvarado werd derde.

Na drie manches in de Wereldbeker, trapte zaterdag ook de Telenet Superprestige af. Dat gebeurde op de lastige weide van Ruddervoorde. Bij de vrouwen gaven de grootste namen verstek vanwege de wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen van zondag, maar met Annemarie Worst, Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado stonden er toch enkele toppers aan het vertrek.

Het was echter Inge van der Heijden die de beste start had. Zij dook als eerste het veld in en bepaalde aanvankelijk het tempo. Bij de eerste doorkomst aan de streep volgden Betsema en Alvarado op minimale afstand, Worst keek al tegen een wat grotere achterstand aan. In de tweede ronde nam Betsema vooraan over en zette ze direct druk. Van der Heijden en Alvarado konden volgen, maar Worst verloor meer terrein.

Betsema versus Van der Heijden

Aan het einde van de tweede ronde moest Alvarado dan toch een klein gaatje laten. Gedurende de derde ronde bleef ze aan het elastiek hangen, maar in de vierde ronde verloor ze meer van haar pluimen. Worst was ondertussen al uitgeschakeld voor de zege, zij reed op dit moment in het gezelschap van Marion Norbert Riberolle. Later zou Aniek van Alphen zich ook nog bij dit duo aansluiten.

In de vijfde van zes rondes besliste Betsema de wedstrijd. De Texelse sloeg een bres met Van der Heijden en liep vervolgens beetje bij beetje verder uit. Bij het ingaan van de slotronde had ze elf seconden, aan de eindstreep zou dat nog wat meer zijn. Betsema, die vorig jaar ook al wist te winnen in Ruddervoorde, boekte zo haar eerste zege van het seizoen. Van der Heijden bleef ondertussen Alvarado – die genoegen moest nemen met de derde plek – ruim voor.

Superprestige Ruddervoorde

Uitslag vrouwen

1. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Inge van der Heijden (777) op 32s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 51s

4. Annemarie Worst (777) op 1m06s

5. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads) op 1m11s

6. Aniek van Alphen (777) op 1m15s

7. Sanne Cant (Crelan-Fristads) op 2m19s

8. Lucia Gonzalez Blanco (Nesta-MMR) op 2m30s

9. Perrine Clauzel (AS Bike Racing) op 2m49s

10. Zoe Bäckstedt op 3m04s