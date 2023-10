Niels Bastiaens • vrijdag 20 oktober 2023 om 07:45

Voorbeschouwing: Superprestige Overijse 2023 – Spektakel in de Moeder aller crossen

De Moeder aller crossen verhuist dit seizoen na drie jaar Wereldbeker weer naar de Telenet Superprestige. Voor het eerst sinds 2000 maakt de Druivencross zo weer deel uit van het oudste regelmatigheidscriterium van het land. Gezien de vele regenval van de afgelopen dagen, verwachten we weer veel glibber- en glijpartijen in de modder van Overijse. Wie voegt zich toe aan de imponerende erelijst? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars in Overijse

Mannen

2022: Michael Vanthourenhout

2021: Eli Iserbyt

2020: Wout van Aert

2019: Mathieu van der Poel

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Tom Meeusen

2013: Sven Nys

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

2021: Blanka Kata Vas

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Annemarie Worst

2018: Lucinda Brand

2017: Pauline Ferrand-Prévot

2016: Sophie de Boer

2015: Jolien Verschueren

2014: Sanne Cant

2013: Katherine Compton

Vorig jaar

Uitslag mannen – Wereldbeker in Overijse

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 3s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 37s

4. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 1m09s

5. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 1m30s

Uitslag vrouwen – Wereldbeker in Overijse

1. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck)

2. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m03s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 1m36s

4. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 1m51s

5. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 1m56s

Parcours

Het parcours in Overijse zorgt elk jaar voor spektakel. Het is een van de meest zware en gevarieerde omlopen in het veldritcircuit. De afgelopen jaren werd er grondig gesleuteld aan het parcours, deze keer zijn de aanpassingen beperkter.

Wie het parcourskaartje bekijkt, valt vooral op dat de finish een beetje verlegd is ten opzichte van vorig jaar. “De renners komen nu van verder de grote baan op, zodat de start-finishlijn langer wordt dan vorig jaar. Wanneer de renners het park uitkomen, gaan ze via een extra omwegje langs de Emile Carelsstraat richting de aankomst op de Terhulpensesteenweg”, aldus parcoursbouwer Kurt Vernimmen.

Ook de eerste meters in het veld zijn lichtjes aangepast. Zo zien we geen trappenpartij meer in de eerste passage aan het bos. “Daarna gaat het in dezelfde lijn naar beneden richting materiaalpost. Na de post volgt de eerste passage door het bos, die voortaan in twee etappes wordt aangesneden. We hebben het parcours daar iets verder uit elkaar getrokken, om een betere doorstroming voor het publiek te kunnen voorzien.”

Maar de grootste aanpassing kwam er natuurlijk vorig jaar, toen de geasfalteerde Tenotsberg verrassend genoeg uit het parcours ging. “Daar waren we heel tevreden over. Op de vorige aankomst zaten we toch wat beperkt in ruimte, terwijl we nu veel beter zitten. En wat ook fijn is: de beklimmingen spelen zich nu meer af in de weides.”

Gezien de vele regen, wordt het zondag weer een glibber- en glijfestijn. “Als het een beetje regent, wordt het parcours altijd iets glibberig. Dat is typisch aan Overijse. De afgelopen dagen regende het al wat en ook de komende dagen zal dat zo zijn”, besluit Vernimmen. Kortom: we zullen een spectaculaire cross te zien krijgen.

Programma en info

Programma zondag 21 oktober 2023

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en U23

15.10 uur: Elite mannen en U23

Locatie

Terhulpensesteenweg, 3090 Overijse

Publieksinformatie

Op voorhand kan je online tickets verkrijgen via deze link voor 14,5 euro. De dag zelf aan de kassa zijn de tickets 2,5 euro duurder. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website Telenet Superprestige

Website Druivencross

Favorieten mannen

De eerste wereldbekercross van het seizoen heeft ons weer wat wijzer gemaakt over de waardeverhoudingen, maar eigenlijk ook niet helemaal. In Overijse wordt het weer totaal andere koek, met lange beklimmingen en een flinke portie modder. Een cross op de macht dus, en daarin doen jonge talenten het doorgaans dat tikkeltje minder goed dan ervaren crossers. Geldt dat ook voor Thibau Nys, die het voortreffelijk deed in de technische crossen van Beringen en Waterloo? Of kan hij ook een parcours als Overijse al aan?

Eli Iserbyt had het in de eerste twee crossen van het seizoen zwaar te verduren. De West-Vlaming had wel de conditie om mee te strijden, maar op het vlak van het materiaal liep er het een en ander mis. In Beringen kreeg hij met materiaalpech te maken, en in Waterloo waren er problemen met zijn schoenplaatje, waardoor Iserbyt nog geen enkele cross zonder averij kon afwerken. Neem daarbij dat Overijse een parcours is dat hem als gegoten ligt, en we hebben de topfavoriet voor de Druivenkoers beet.

Michael Vanthourenhout is hier de titelverdediger. De Europese kampioen is misschien wel een van de beste klimmers van het crosspeloton, dus kan hij ieder jaar zijn hartje ophalen in Overijse. Tijdens de vorige editie deed hij het onmogelijke door topfavoriet Tom Pidcock van de overwinning te houden na een beklijvend duel. Deze keer zal hij het voornamelijk tegen landgenoten moeten opnemen, maar dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk wordt om zijn kunstje te herhalen.

Met name het blok van Baloise Trek Lions is in goeden doen. Naast Nys, legde ook Pim Ronhaar een torenhoog niveau aan de dag op de terreinen van sponsor Trek in Waterloo. En dan hebben we Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar nog niet genoemd. Aan het ploegenspel zullen ze in Overijse echter niet veel hebben, want daar is het parcours gewoon te zwaar voor. Verder zullen ook Gerben Kuypers en klimmer Toon Vandebosch zich moeien.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Thibau Nys, Michael Vanthourenhout

* Pim Ronhaar, Gerben Kuypers, Lars van der Haar

Favorieten vrouwen

Wie de eerste crossen van Beringen en Waterloo heeft gezien, voelt de bui eigenlijk al hangen: wereldkampioene Fem van Empel beschikt over een verschroeiend stel benen, waarmee ze de concurrentie – als ze wil – op minuten kan rijden. We vrezen dat de krachtsverhoudingen op een parcours als Overijse nog wat meer in de verf gezet zullen worden. Al helemaal omdat belagers Puck Pieterse en Shirin van Anrooij rust nemen.

De dominantie van Van Empel is vooral een jammere zaak voor Ceylin del Carmen Alvarado, die zowel in Beringen als Waterloo tot the best of the rest behoorde. Ze kwam telkens een dikke minuut na Van Empel over de streep, maar gezien de grote dominantie van een superkampioene in wording mag Alvarado daar niet ontevreden zijn. Op een dag valt het kwartje juist voor haar, misschien al op het lastige parcours van Overijse?

Annemarie Worst, Denise Betsema en Aniek van Alphen bereidden zich op een alternatieve manier voor. Het drietal maakte niet de vermoeiende trip naar de overkant van de plas, maar waren afgelopen weekend in Oisterwijk te zien. Op de andere dagen konden Betsema en Worst werken aan hun trainingsachterstand. Ver achter de inmiddels geblesseerde Blanka Vas, vochten Van Alphen en Betsema een leuke strijd om het zilver uit, wat vertrouwen moet geven voor wat komt.

Inge van der Heijden gaf dan weer aan dat de Amerikaanse trip haar niet zo goed is bevallen, omdat de jetlag een grote impact op haar had. Hopelijk is ze in Overijse weer in haar normale doen. Verder zal ook Marie Schreiber zich graag willen tonen, net als de in competitie tredende Sanne Cant en zegekoningin Laura Verdonschot.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst

* Denise Betsema, Inge van der Heijden, Aniek van Alphen

Weer en TV

Hoewel er heel de week veel neerslag uit de lucht zal vallen, belooft het zondag toch redelijk droog te blijven in Overijse. Het parcours zal nog altijd behoorlijk nat liggen, maar geen regen op de wedstrijddag zelf is toch altijd lekker. De temperaturen zullen niet hoger liggen dan 13 graden Celsius, volgens Weeronline, en de wind blaast behoorlijk fel tot vijf Beaufort.

Nederlandse kijkers hoeven zondag niets van het spektakel bij de mannen en vrouwen elite te missen en kunnen vanaf 13.30 uur terecht bij Eurosport 1 of de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. In België liggen de rechten bij Telenet Play Sports en Proximus Pickx, die op hun open kanalen al vanaf 13.15 uur inpikken.