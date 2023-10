woensdag 18 oktober 2023 om 12:20

Organisator Druivencross: “Superprestige of Wereldbeker? Voor mij is er weinig verschil”

Interview De Druivencross maakt zondag voor het eerst sinds 2000 weer deel uit van de Telenet Superprestige. De Moeder aller crossen moet na amper drie edities haar Wereldbeker-status weer afstaan, maar daar maakt de lokale organisatie geen punt van.

Om te beginnen even een geschiedenislesje: in 1982 stond André De Brouwer, de toenmalige voorzitter van de organiserende vzw, samen met Diegem, Gavere en Zillebeke mee aan de wieg van de Superprestige. In 2001 stapten de Sportvrienden echter uit het klassement na een intern dispuut. Sindsdien voer de Druivencross twee decennia lang een onafhankelijke koers, tot Flanders Classics in 2020 mede-organisator werd en de Druivencross onderbracht in de Wereldbeker.

“Dat we nu in de Superprestige terechtkomen, is geen verrassing”, zegt voorzitter van het lokale organisatiecomité Willy Van Roy. “In onze afspraak met Flanders Classics staat dat we altijd een plekje in de Wereldbeker of de Telenet Superprestige zouden krijgen. Dat kan jaar na jaar verschillen, afhankelijk van de kalender en andere omstandigheden. Die afspraak moeten we respecteren.”

Klassementen

Op papier is de Wereldbeker het meest prestigieuze klassement, maar dat ziet Van Roy anders. “Ik ben nooit een grote fan van klassementen geweest, omdat er door de jaren heen te veel klassementen zijn gekomen. Of een wedstrijd nu Wereldbeker, Superprestige, X²O Trofee of Exact Cross is, dat interesseert de meeste mensen die naar de cross kijken niet. Ze zien door het bos de bomen niet meer, er is amper nog verschil.”

Waarom kwam er uiteindelijk dan toch de samenwerking met Flanders Classics? “Een organisatie is altijd bezig met middelen te vergaren om alles te financieren. Ik ben daar eerlijk in: mochten wij nog altijd een losse cross zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat Overijse nu niet meer bestond. Dankzij de samenwerking met Flanders Classics is ons voortbestaan gegarandeerd. En we moesten ook denken aan verjonging. Op het terrein zijn nu mensen van over de tachtig jaar het parcours aan het opbouwen. Hoelang gaan die mensen dat nog doen?”

Datum

Een andere kwestie is de datum. De laatste jaren leek de traditierijke wedstrijd een speelbal op de kalender. De wedstrijd vond al eind januari, eind oktober en half november plaats, terwijl het voordien traditiegetrouw in de gouden decembermaand op de planning stond. “Ook hier weer hetzelfde probleem. Probeer toch wat minder Belgische crossen toe te laten op de kalender. In de kerstperiode zit de kalender veel te vol, waardoor het onverantwoord is om ons daar tussen te gooien.”

“Nu valt onze cross te vroeg om Wout van Aert en Mathieu van der Poel te strikken, maar daar kunnen we weinig aan veranderen. Ik ga nooit met een dikke nek rondlopen om het beste plekje op de kalender op te eisen, maar ik hoop dat men vanuit de UCI en wielerbond respect heeft voor organisaties die goed werk leveren en in de toekomst de kalender minder vol maakt.”