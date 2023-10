dinsdag 17 oktober 2023 om 08:00

De Moeder aller crossen is Wereldbeker-af, maar Druivencross teert op enorme geschiedenis

Wie van een lastige klimcross met de nodige techniciteit houdt, is in Overijse aan het juiste adres. De decennia oude Druivencross heeft alles wat een veldrit moet hebben en staat ook als manche van de Telenet Superprestige garant voor spektakel. WielerFlits neemt je mee in de historie van de Druivencross, vol unieke gebeurtenissen.

De Druivencross in Overijse is een echte oerklassieker op de veldritkalender. De ‘Moeder aller crossen’, zoals haar bijnaam luidt, bestaat al sinds 1960. Met namen als Roland Liboton, Roger en Erik De Vlaeminck op de erelijst hangt er flink wat geschiedenis vast aan de cross. Liboton won de Druivencross maar liefst zestien keer, al had dat veel te maken met het gegeven dat de veldrit tijdens de jaren ’70 en ’80 tweemaal per jaar werd georganiseerd.

Overijse speelde in de voorbije eeuw ook zijn rol in de uitbouw van de populariteit van de cross. In 1982 stond André De Brouwer, toenmalige voorzitter van de organiserende vzw, samen met Diegem, Asper-Gavere en Zillebeke mee aan de wieg van de Superprestige, het oudste regelmatigheidscriterium dat het veldrijden rijk is. In 2001 stapten de Sportvrienden echter uit het klassement na een intern dispuut. Sindsdien voer de Druivencross een onafhankelijke koers.

Tot de winter 2020-2021, toen Flanders Classics mede-organisator werd. Samen met de plaatselijke Sportvrienden dropte het de Druivencross in de vernieuwde Wereldbeker om het nieuw leven in te blazen. Vanaf 2023 vinden we de Druivencross weer terug in de Superprestige. Als losse veldrit had men het de laatste decennia niet gemakkelijk om een degelijk startveld aan te trekken. Daarvoor is de samenwerking met Flanders Classics een meerwaarde.

De Druivencross telt ook een aantal memorabele edities. Denk maar aan die van 2005, die we ons blijvend zullen herinneren als die van de karatetrap van Bart Wellens. De Kempenaar ging door het lint na meerdere beledigingen vanuit het publiek. Of die van 2014, waarin Sven Nys snel moest opgeven en daardoor zijn afgesproken startpremie niet vergoed kreeg. De zesvoudige winnaar bleef de daaropvolgende jaren weg uit Overijse.

De vrouwen reden hun Druivencross dan weer voor het eerst in 2001. De Nederlandse Daphny van den Brand won die editie en zou later nog drie keer als eerste over de streep komen. Van den Brand is met die vier overwinningen recordhoudster. Opvallend: de laatste tien jaar kent de vrouwenwedstrijd telkens een andere winnares.

Laatste tien winnaars in Overijse

Mannen

2022: Michael Vanthourenhout

2021: Eli Iserbyt

2020: Wout van Aert

2019: Mathieu van der Poel

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Tom Meeusen

2013: Sven Nys

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

2021: Blanka Kata Vas

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Annemarie Worst

2018: Lucinda Brand

2017: Pauline Ferrand-Prévot

2016: Sophie de Boer

2015: Jolien Verschueren

2014: Sanne Cant

2013: Katherine Compton