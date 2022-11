Puck Pieterse pakt in loodzwaar Overijse eerste zege in Wereldbeker

Puck Pieterse heeft met overmacht de Wereldbeker veldrijden in Overijse gewonnen. Voor de 20-jarige Nederlandse van Alpecin-Deceuninck is het haar eerste overwinning ooit in de Wereldbeker. Ze was vanaf de eerste ronde outstanding op het loodzware parcours, getuige haar voorsprong van een minuut op nummer twee Fem van Empel.

De kopstart was voor wereldbekerleidster Fem van Empel, terwijl ook Puck Pieterse direct goed van voren reed op het zware parcours. Ook de Française Hélène Clauzel kende een goede start, maar zij kon Pieterse en Van Empel niet volgen op het gladde traject.

Vooral Pieterse maakte indruk. Zij was technisch een klasse apart en sloeg meteen een gat met de rest. Waar zij op lastige stroken op de fiets bleef zitten, moest de rest juist van de fiets. Achter haar volgden Van Empel, Shirin van Anrooij, Denise Betsema en ook Aniek van Alphen, maar zij zagen Pieterse al snel aan de horizon verdwijnen.

Pieterse imponeert

Het talent van Alpecin-Deceuninck, die veel profijt had van haar mountainbike-ervaring, had na een ronde al 19 seconden voorsprong. Dat verschil liep in de tweede ronde alleen maar op, omdat de achtervolgers van Pieterse steeds meer foutjes maakten. De koploopster was zelf ook niet foutloos, maar hield desondanks een straf tempo vast.

Na de tweede ronde (van de vijf) was het verschil tussen Pieterse en Van Empel al 45 seconden en na de derde ronde iets minder dan een minuut. De strijd om de laatste podiumplaats was ook interessant; Van Anrooij moest daar proberen Van Alphen, Ceylin del Carmen Alvarado, Betsema en Clauzel achter haar te houden. Dat vijftal reed lange tijd binnen 20 seconden van elkaar.

Primeur in de Wereldbeker

Met een voorgift van ruim een minuut dook Pieterse de slotronde in. Niets weerhield de Amersfoortse, die nog uitkomt als belofte, er nog van om haar langverwachte eerste wereldbekerzege te boeken. Ze behaalde al meerdere podiumplaatsen op het hoogste niveau, maar winnen deed ze – tot vandaag – nog nooit.

Van Empel volgde op de tweede plaats en Van Anrooij had haar achtervolgsters definitief afgeschud. Zij mochten mee het podium. Ook in Maasmechelen (toen Van Empel won) en Beekse Bergen (toen Van Anrooij won) stonden deze drie Nederlandse talenten op het podium. Na een sterke inhaalslag wist Lucinda Brand nog vierde te worden.

Bekijk hieronder de uitslagen van de Wereldbeker Overijse