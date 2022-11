Vanthourenhout klopt Pidcock na beklijvend duel in Wereldbeker Overijse

Een zware editie van de Wereldbeker veldrijden in Overijse is zondag gewonnen door Michael Vanthourenhout. De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam na een technische en modderige cross als eerste over de finish, na een uiterst vermakelijk duel met wereldkampioen Tom Pidcock. Daarachter werd Lars van der Haar derde.

Lars van der Haar schoot uit de startblokken en dook als eerste het veld in. Wereldkampioen Tom Pidcock niet. Hij kende wat problemen en was op achtervolgen aangewezen. Op de eerste zware stroken nam Eli Iserbyt het commando over, met Michael Vanthourenhout en Felipe Orts in zijn spoor.

Pidcock knokt zich terug

Iserbyt en Vanthourenhout sloegen de handen ineen en pakten direct een flink gat. Daarachter waren twee groepen die streden om de derde plek. Ook Pidcock mengde zich in die strijd, want nog in de eerste ronde meldde hij zich weer in de top-10. Pim Ronhaar voelde zich thuis in de modder en nestelde zich even op de derde plaats in de race, maar hij werd snel overvleugeld door Pidcock.

De Brit was op dreef en wist het gat met het kopduo te dichten. Hij bepaalde er gelijk het tempo, waardoor Iserbyt moest afhaken en hij Vanthourenhout tot een foutje dwong. Daarachter volgden Van der Haar, Ronhaar, Sweeck en Thibau Nys. Dat betekende dat Pidcock al in de derde ronde (van de zeven) solo reed.

Vanthourenhout vs. Pidcock

Vanthourenhout gaf echter niet op en sloot een ronde later weer aan bij de wereldkampioen. Daarachter verloor Iserbyt door een lekke band kostbare plaatsen. Het werd daardoor een man-tegen-mangevecht tussen Vanthourenhout en Pidcock om de zege. Sweeck, Nys, Van der Haar en Ronhaar streden in die fase om de laatste podiumplaats.

Pidcock werd flink onder druk gezet in het tweede deel van de wedstrijd. Hij zag hoe Vanthourenhout een aantal lengtes voorsprong pakte, maar wist zich ook terug te knokken. De beslissing zou dus vallen in de laatste twee rondes. Vanthourenhout kreeg de koppositie in de schoot geworpen door een valpartij van Pidcock. Het was een cadeautje dat de Europees kampioen maar al te graag uitpakte; hij sloeg een gat van dertien seconden.

Minimaal verschil

Na een fietswissel wist de wereldkampioen van INEOS Grenadiers echter weer wat tijd terug te nemen. Bij het ingaan van de slotronde was het verschil nog maar acht seconden. Even leek Pidcock aan te sluiten, maar hij maakte een duur foutje en zo liep Vanthourenhout weer uit naar zes seconden.

Tot diep in de finale was het nagelbijten. Vanthourenhout voelde de hete adem van Pidcock in zijn nek, maar hij draaide als eerste de laatste rechte lijn op en trok – na 1 uur en 5 minuten – de zege naar zich toe. De wereldkampioen strandde op drie seconden. In de strijd om de derde plaats was Lars van der Haar de betere van Laurens Sweeck.

Daarachter veroverde Joris Nieuwenhuis de vijfde plaats, vlak voor zijn ploegmaat Thibau Nys. Voor de Nederlander een belangrijke slag, want hij pakt zo 110 UCI-punten en slaat zo een slag richting de top-50 van de UCI-ranking. Dat is belangrijk in de strijd om een plek in de Wereldbeker-selectie. Lees hier waarom ook Mathieu van der Poel een rol speelt in deze kwestie.

Bekijk hieronder de uitslagen van de Wereldbeker Overijse