Voorbeschouwing: Superprestige Gieten 2021

Na vier Ethias Crossen op rij, staat zondag de allereerste klassementscross van het nieuwe seizoen op het menu. In het Nederlandse Gieten wordt de Superprestige 2021-2022 op gang geschoten, met vooral bij de vrouwen een topdeelnemersveld. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

In november 1976 werd voor het eerst een veldrit gehouden in het Gietense Zwanemeerbos. Hans Steekers haalde het toen vóór Cees van der Wereld en Hennie Stamsnijder. De wedstrijd groeide en begin ’79 werd in de Drentse plaats voor het eerst een Nederlands kampioenschap afgewerkt. Ook in 1985, 1991 en 2000 zou hier het NK veldrijden worden verreden.

45e editie, 33e keer Superprestige

In 1989 schakelde de organisatie nog een tandje hoger door toe te treden tot de Superprestige, het allereerste regelmatigheidscriterium in het veldrijden. Ondertussen zijn ze daar in Gieten al aan de 33e editie van de Superprestige toe. Alleen Asper-Gavere (40) en Diegem (39) doen beter. Sinds het seizoen 2009-2010 is Gieten overigens de enige niet-Belgische veldrit in de Telenet Superprestige.

Ook werd in 1989, in het kader van de organisatie van het WK veldrijden dat in 1991 in Gieten werd gehouden, de Stichting Wieler Promotion Oostermoer opgericht. Dat WK betekende uiteraard een absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van de Gietense cross. Het was de kers op de taart na drie organisaties in goed twee maanden tijd: de Superprestige-manche in november ’90, het NK in januari ’91 en uiteindelijk het WK vier weken later.

Memorial Radomír Šimůnek

Intussen is Gieten ook de enige veldrit van betekenis boven de Moerdijk. In tegenstelling tot een aantal andere Nederlandse topcrossen (Pijnacker, Eerde-Veghel, Sint-Michielsgestel, Harderwijk) blijft Gieten standhouden op de internationale kalender. “Drenthe is een fietsprovincie. We krijgen dus steun van de overheid”, vertelt secretaris Jantienus Warners daarover. “Daarnaast lukt het ons om genoeg lokale sponsors te vinden.” En er komt uiteraard financiële en logistieke steun vanuit de overkoepelende Superprestige om te overleven.

Sinds 2010 heet de Superprestige-manche in Gieten overigens de Memorial Radomír Šimůnek, als eerbetoon aan de op 48-jarige leeftijd overleden Tsjech. Šimůnek was in ’91 – in ijskoude omstandigheden – immers wereldkampioen geworden in Gieten. Veelwinnaar in het Drentse dorp is Sven Nys. De Vlaams-Brabander won in totaal acht keer in Gieten. Bij de vrouwen topt Daphny van den Brand de ranking met zeven overwinningen.

Vorig jaar werd de Telenet Superprestige-proef in Gieten voor het eerst in de geschiedenis zonder publiek afgewerkt. “Uit liefde voor de sport”, vertelde Jantienus Warners daarover. “Fijn was het niet, maar we waren blij dat we nog mochten organiseren, ook al moesten we ook de jeugdwedstrijden laten schieten en waren geen fans toegelaten op de Nijslootsweg.” Dit jaar is alles gelukkig opnieuw genormaliseerd.

Laatste tien winnaars:

Mannen

2020: Toon Aerts

2019: Eli Iserbyt

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Mathieu van der Poel

2013: Niels Albert

2012: Klaas Vantornout

2011: Sven Nys

Vrouwen

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

2018: Annemarie Worst

2017: Maud Kaptheijns

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Helen Wyman

2012: Helen Wyman

2011: Marianne Vos

2010: Daphny van den Brand

Vorig jaar

Toon Aerts na lange solo

Eli Iserbyt startte voortvarend in Gieten. Toon Aerts was alert, net als Quinten Hermans, die na een moeilijk wegseizoen in Gieten zijn crossdebuut maakte. Hermans kon zijn gebrek aan crossritme niet verdoezelen en zakt er snel door. Na een val met bijhorende materiaalproblemen, moest ook Iserbyt vooraan de rol lossen. Het bezorgde Toon Aerts een bonus van twintig seconden.

Iserbyt kreeg intussen het gezelschap van ploegmakker Laurens Sweeck, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Aerts bleef mooi in het ritme en liep alleen maar verder uit. Iserbyt was op zijn beurt opnieuw van Sweeck weggefietst, maar halverwege de wedstrijd hinkte de West-Vlaming toch drie kwart minuut achterop.

Even werd Aerts nog in verlegenheid gebracht, toen hij uit het niets tot twee keer toe ten val kwam, telkens zonder veel erg. Iserbyt kreeg even hoop, want zijn achterstand was door de dubbele val van de leider gehalveerd. Dichter kwam hij echter niet meer. Verdiende zege voor de kopman van Baloise-Trek, voor Iserbyt en Laurens Sweeck. Corné van Kessel en Lars van der Haar maakten als beste Nederlanders de top vijf vol.

Uitslag Mannen:

1. Toon Aerts

2. Eli Iserbyt op 24″

3. Laurens Sweeck op 41″

4. Corné van Kessel op 55″

5. Lars van der Haar op 1’03”

Ceylin del Carmen Alvarado demonstreert

Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado startte in Gieten haar veldritseizoen. Sowieso al een kleine stunt, want een dag eerder pakte ze in Oostenrijk nog brons op het WK mountainbike voor beloften. Maar de reis, inclusief een gebrek aan frisheid, en de fietswissel (van de MTB naar de crossfiets) leek haar toch niet echt te deren.

Alvarado schoot als een komeet uit de startblokken en sloeg al in de eerste ronde een kloofje van een vijftal seconden. Minder goed verging het Belgische kampioene Sanne Cant. Zij kwam in het geharrewar bij de start ten val en moest als allerlaatste aan haar wedstrijd beginnen.

Maar ook Alvarado bleef niet foutloos. Ze reed zich vast, kwam ten val en zag Lucinda Brand, Yara Kastelijn, Denise Betsema en Annemarie Worst overnemen. De wereldkampioene sloot aan, maar hield zich wel een rondje gedeisd in het wiel van haar landgenotes. Daarna nam ze opnieuw het heft in handen en draaide het gashendel helemaal open, vertrokken voor een straffe solo. Ze werd niet meer bedreigd. Achter haar knokten Annemarie Worst en Lucinda Brand zich naar de andere podiumplaatsen.

Laura Verdonschot was met haar zevende plaats de eerste niet-Nederlandse. Sanne Cant haalde nog net de top tien, die maar liefst acht Nederlandse vrouwen rijk was.

Uitslag Vrouwen:

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Annemarie Worst op 24″

3. Lucinda Brand op 28″

4. Yara Kastelijn op 29″

5. Denise Betsema op 33″

Parcours

De Superprestige-manche in Gieten wordt sinds jaar en dag afgewerkt rond ‘Jonkers Zandgat’, een voormalige zandwinningslocatie. Na een vijftal edities in het centrum van het dorp, keerden de organisatoren in 2013 terug naar het mooiere en vooral ook meer selectieve parcours aan de Nijslootsweg. Een keuze die zowel bij publiek als renners in goede aarde viel.

Maar ook hier blijven de organisatoren aan het parcours sleutelen. Zo werd in 2016 een heuse start- en finishstraat van 120 meter aangelegd op de groenweide, dwars op de Nijslootsweg, waar normaal gestart en gefinisht werd. Ook vorig jaar werd opnieuw een belangrijke wijziging aan de omloop aangebracht. Voor het eerst werd niet meer rond de plas gefietst. Het maakte het parcours in elk geval een stuk compacter en nog selectiever, want er zijn veel minder herstelmomenten dan voorheen.

En ook dit jaar is er een drastische wijziging, want de rijrichting wordt omgekeerd. Ook wordt de zandafgraving op een andere locatie binnengereden. Grootste voordeel: de renners en rensters rijden nu drie keer over het zandgedeelte, wat het overzichtelijker maakt voor het publiek. Door de wijziging is ook de brug uit de omloop verdwenen.

De omloop is 2.508 meter lang en heeft een dubbele materiaalpost, die respectievelijk na 105 en na 1.102 meter wordt aangedaan. Essentieel in het parcours zijn uiteraard de talrijke zandpassages in de buurt van het meertje, waarop de specialisten het verschil kunnen maken.

Programma & info

Programma zondag 1 oktober

12u00: Nieuwelingen tweedejaars

12u02: Nieuwelingen eerstejaars

12u50: Junioren vrouwen

12u52: Nieuwelingen meisjes

14u15: Junioren mannen

16u15: Ladies Trophy vrouwen elite & U23

17u45: Telenet Superprestige mannen elite & U23

Locatie en inkom:

Nijslootsweg, Gieten

Inkom aan de kassa: 15 €. Kinderen tot 14 jaar gratis.

Let op: elke bezoeker heeft zijn identiteitsbewijs en de coronacheck App nodig (CovidSafe app voor Belgen). De nodige info daarover vindt u hier.

Praktische info:

Website organisatie: www.cyclocrossgieten.nl

Website Telenet Superprestige: www.superprestigecyclocross.be

Alle deelnemerslijsten

Favorieten

Net als in onze voorbeschouwingen voor de reeds verreden Ethias Crossen moeten we ook voor Gieten melden dat de crossers die actief zijn in het wegwielrennen logischerwijze nog niet van de partij zijn in het veld. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Gianni Vermeersch hebben zondag andere katten te geselen. Iets met kinderkopjes en zo. Zij duiken pas eind november, begin december terug het veld in.

Ook niet van de partij in Gieten: Michael Vanthourenhout, de winnaar van de Ethias Cross Meulebeke. In overleg met zijn ploegleider en coach heeft de West-Vlaming besloten om de Superprestige – op enkele losse crossen na – te skippen. Vandaar trouwens dat Vanthourenhout in Meulebeke de vooruitgeschoven pion van Pauwels Sauzen-Bingoal was.

Onze drie sterren gaan naar Eli Iserbyt, al ligt de Europese kampioen in balans met Laurens Sweeck en Toon Aerts. Maar Iserbyt is de grootste killer van de drie (niet toevallig won hij in Lokeren, Beringen en Bredene), hij heeft zich in de finale van de cross in Meulebeke ook zoveel gespaard met het ook op Gieten.

Maar ook zijn ploegmaat Sweeck heeft de topvorm beet. Alleen kon hij dat – deels door pech, deels door de ploegtactiek – nog niet omzetten in winst. In Gieten zien we de Antwerpenaar wel meespelen voor de zege, net als Toon Aerts trouwens. Aerts kende niet zijn beste seizoensstart in Lokeren, maar stelde zichzelf gerust met een topprestatie in Beringen, waar alleen pech hem van het podium hield. Daarna laste de Kempenaar een korte stage in, in functie van de komende drukke weken.

Onze laatste sterren gaan naar Corné van Kessel, Lars van der Haar en Quinten Hermans. Zowel Van Kessel als Van der Haar bleven weg uit Meulebeke om met zo fris mogelijke benen aan de start te staan van de eerste klassementscross. Van der Haar gaf de voorbije weken al een bijzonder goede indruk, Van Kessel vindt in Gieten een parcours op maat. Samen met zijn ploegmaat Quinten Hermans kan hij het de topfavorieten moeilijk maken.

Verder kijken we uit naar een paar jongeren die zich de voorbije weken al meermaals lieten zien, maar nu ook willen bevestigen als het om de knikkers gaat. Ryan Kamp en Pim Ronhaar bijvoorbeeld. Of Toon Vandebosch en Niels Vandeputte. Ook Thibau Nys maakt in Gieten zijn debuut in het veld. En wat is de Zwitser Kevin Kühn al waard? Vorige week won die nog een cross in Zwitserland, maar daar stonden uiteraard geen toppers aan de start.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Toon Aerts, Laurens Sweeck

* Corné van Kessel, Lars van der Haar, Quinten Hermans

Vrouwen

Was het in Meulebeke nog met een vergrootglas zoeken naar toppers, dan kunnen ze ons straks in Gieten niet ontsnappen. Het quasi volledige vrouwenpeloton verkoos om de Ethias Cross links te laten liggen en vol te focussen op deze eerste manche van de Superprestige. Helemaal bovenaan de deelnemerslijst prijkt Lucinda Brand, de regerende wereldkampioene. En dat is best een apart verhaal, want de renster van Baloise-Trek had dit weekend zomaar een van de topfavorieten voor de eerste vrouwenversie van Parijs-Roubax kunnen zijn.

Maar de Rotterdamse trekt dit jaar vol de kaart van het veld. Is Brand bij haar debuut al meteen in staat is om Denise Betsema en Yara Kastelijn, de vrouwen die de eerste drie wedstrijden domineerden, een strobreed in de weg te leggen? We verwachten van wel, maar winnen wordt niet gemakkelijk. Twee jaar geleden won Brand bij haar debuut in Niel, maar dat was niet tegen de wereldtop. In haar andere seizoenen had ze telkens toch een of twee crossjes nodig om de motor te laten aanslaan.

Dan schatten we Denise Betsema, Yara Kastelijn op dit moment net dat tikkeltje hoger in. Bestsema won in Lokeren en Bredene en scoorde daarmee een twee op drie. Kastelijn was de beste in de klimcross van Beringen en lijkt zichzelf helemaal te hebben teruggevonden na een minder seizoen. Maar vrouwenwedstrijden zouden geen vrouwenwedstrijden zijn als we niet verrast kunnen worden.

Door Puck Pieterse bijvoorbeeld, die een hele knappe wedstrijd reed in Bredene. Het beloftetalent (19) werd er fraai derde en imponeerde met haar techniek. Of Shirin van Anrooij, die op haar beurt het podium haalde in de klimcross van Beringen. Ook Annemarie Worst is een kandidate voor het podium, al lijkt zij in dit seizoensbegin nog niet helemaal top.

Onze laatste ster gaat naar Belgisch kampioene Sanne Cant, die vandaag een verdienstelijke zege boekte in de Ethias Cross in Meulebeke. Vallen net buiten onze sterren: Fem van Empel, deze week betrokken in een ongeval – gelukkig zonder veel schade, Aniek van Alphen, Inge van der Heijden en Manon Bakker. Maar ook zij kunnen in Gieten zomaar in de top vijf finishen.

Voor de volledigheid geven we nog mee dat Ceylin del Carmen Alvarado haar titel in Gieten niet verdedigt. Zij is een paar weken out met verstoorde bloedwaarden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Denise Betsema

** Lucinda Brand, Yara Kastelijn

* Annemarie Worst, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Sanne Cant

Weer en TV

Zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd wordt gecoverd door TV Drenthe en de Eurosport Player (online) in Nederland en Telenet en Proximus in België. Zondagavond volgt ook nog een samenvatting op Sporza.

De weersverwachting volgens Meteovista.be vindt u hieronder. Het ziet er naar uit dat het een druilerige editie gaat worden met heel veel regen en ook de nodige wind.